Pedro Porro angkat bicara mengenai keputusan Igor Tudor yang menarik keluar Antonin Kinsky setelah hanya 17 menit dalam kekalahan memalukan Tottenham di Liga Champions saat bertandang ke markas Atletico Madrid
Mimpi Buruk di Madrid
Pada pertandingan Liga Champions di Metropolitano Selasa lalu, manajer Tottenham Tudor melakukan pergantian kiper yang berani dalam 17 menit pertama. Saat Atletico Madrid memimpin 3-0, pelatih asal Kroasia itu menarik Kinsky, sebuah langkah yang jarang terjadi kecuali ada cedera. Meskipun Kinsky bertanggung jawab atas dua gol awal, kecepatan pergantian tersebut mengejutkan para penggemar dan pakar. Taruhan untuk menghentikan kebobolan justru berbalik menjadi bumerang karena Spurs kalah 5-2, sehingga tim harus pulih dari malam yang kacau di kompetisi Eropa.
Porro menjelaskan logika Tudor
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol AS, Porro menegaskan bahwa skuad sepenuhnya mendukung keputusan Tudor, dan memandangnya sebagai tindakan belas kasihan, bukan hukuman publik. "Menurut saya, pelatih telah melakukan hal yang benar; dia ingin melindunginya," jelas pemain asal Spanyol itu. "Kami tidak berpikir dia menariknya keluar karena dia telah melakukan dua kesalahan. Itulah pesan yang saya sampaikan kepada Tony—bahwa dalam sepak bola, banyak hal bisa terjadi. Yang penting adalah bangkit kembali; tidak ada cara lain."
Memberikan dukungan penuh kepada kiper muda itu
Dampak dari penghinaan yang begitu mencolok itu bisa saja menjadi titik balik dalam karier seorang pemain muda seperti Kinsky, namun rekan-rekan setimnya di Tottenham telah bersatu untuk memastikan ia tetap fokus. "Banyak rekan setim yang mengiriminya pesan, dan semangatnya pun kembali membara. Saya melihat Kinsky tampil bagus; dia bersemangat dan termotivasi," kata Porro meyakinkan.
Kesempatan untuk segera memperbaiki diri
Spurs akan menjamu Atletico dalam leg kedua pada Rabu malam, dengan harapan bisa melakukan comeback bersejarah. Kinsky mungkin tidak akan diturunkan sebagai starter dalam pertandingan ini, namun rekan-rekan setimnya tentu saja mendukungnya. Karena Spurs membutuhkan keajaiban untuk bisa menang secara agregat, ketangguhan mental barisan pertahanan mereka akan diuji saat menghadapi Atletico yang sedang percaya diri.
