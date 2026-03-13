Arsenal v Chelsea - Premier League
Pedro Neto terancam sanksi ganda! Pemain sayap Chelsea itu dijatuhi larangan bermain di Liga Premier sambil menunggu keputusan hukuman atas insiden dorongan terhadap ball boy PSG

Pedro Neto dari Chelsea dijatuhi sanksi larangan bermain satu pertandingan dan denda sebesar £70.000 setelah menerima kartu merah dalam laga melawan Arsenal. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi sanksi tambahan tersebut setelah sang pemain sayap "bertindak tidak pantas dengan tidak segera meninggalkan lapangan dan/atau melontarkan kata-kata kasar kepada wasit". Ia kini harus absen dalam laga krusial melawan Newcastle pada Sabtu mendatang.

  • Neto marah besar di Arsenal

    Neto menerima dua kartu kuning dalam kekalahan 2-1 di Emirates pada 1 Maret — yang pertama karena protes setelah gol pembuka Jurrien Timber, dan yang kedua karena pelanggaran sengaja terhadap Gabriel Martinelli untuk menggagalkan serangan balik. Meskipun ia terus memprotes wasit Darren England, pemain sayap itu akhirnya berjalan menuju terowongan, sehingga Chelsea harus bermain dengan 10 orang selama 20 menit terakhir dan waktu tambahan.

  Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Mimpi buruk Eropa di Paris

    Larangan bermain di liga domestik hanyalah sebagian kecil dari masalah yang dihadapi Neto, yang sedang diselidiki karena mendorong seorang ball boy saat The Blues kalah 2-5 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan ini. Karena merasa frustrasi di menit-menit akhir, Neto mendorong bocah itu hingga terjatuh saat berusaha mengambil bola. UEFA telah mengonfirmasi proses disiplin atas "perilaku tidak sportif", sehingga sang pemain sayap berisiko mendapat skorsing retroaktif untuk leg kedua yang krusial di Stamford Bridge pada hari Selasa.

  • Neto menyampaikan permintaan maaf yang tulus

    Setelah insiden tersebut, Neto menyampaikan penyesalan yang mendalam. "Saya ingin meminta maaf. Saya sudah berbicara dengannya. Itu terjadi karena emosi sesaat... Saya mendorongnya sedikit, dan itu tidak boleh terjadi. Saya tahu saya telah menyakitinya; saya bukan orang seperti itu," katanya kepada TNT Sports. Ia meminta rekan setimnya, Vitinha, untuk menerjemahkan permintaan maafnya, sambil menambahkan: "Saya sudah meminta maaf sekitar 35 kali. Saya tidak mengerti bahasa Prancisnya, tapi dia tertawa, jadi saya pikir dia tahu itu hanya karena emosi sesaat."

  Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth Round

    Rosenior: Belajar dari kesalahan

    Dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga Liga Premier antara Chelsea dan Newcastle United pada Sabtu malam, manajer Liam Rosenior menanggapi kekhawatiran terkait perilaku Neto baru-baru ini. "Saya sudah menonton ulang insiden itu, dan memang terlihat tidak baik... Saya memahami sudut pandang Pedro. Dia ingin bola kembali dimainkan secepat mungkin. Dia ingin menang untuk klub," kata Rosenior. Dia menekankan pentingnya tanggung jawab, sambil menambahkan: "Yang sangat mengesankan bagi saya adalah... dia ingin segera meminta maaf. Baik itu kiper, saya sebagai manajer, atau pemain, kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan tersebut."

