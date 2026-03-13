Pedro Neto terancam sanksi ganda! Pemain sayap Chelsea itu dijatuhi larangan bermain di Liga Premier sambil menunggu keputusan hukuman atas insiden dorongan terhadap ball boy PSG

Setelah insiden tersebut, Neto menyampaikan penyesalan yang mendalam. "Saya ingin meminta maaf. Saya sudah berbicara dengannya. Itu terjadi karena emosi sesaat... Saya mendorongnya sedikit, dan itu tidak boleh terjadi. Saya tahu saya telah menyakitinya; saya bukan orang seperti itu," katanya kepada TNT Sports. Ia meminta rekan setimnya, Vitinha, untuk menerjemahkan permintaan maafnya, sambil menambahkan: "Saya sudah meminta maaf sekitar 35 kali. Saya tidak mengerti bahasa Prancisnya, tapi dia tertawa, jadi saya pikir dia tahu itu hanya karena emosi sesaat."