ZUMA Press Wire
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Pedro Neto sepakat soal persyaratan pribadi dengan klub baru yang mengejutkan saat Manchester City dan Arsenal gagal mendapatkan bintang Chelsea itu
Neto berpeluang pindah ke Liga Pro Saudi
Winger berusia 26 tahun itu menjadi pusat spekulasi transfer sepanjang bursa musim panas, dengan beberapa klub papan atas ingin mengamankan jasanya. Bos baru Man City Enzo Maresca telah mengidentifikasi pemain internasional Portugal itu sebagai target utama untuk memperkuat opsi serangannya di Stadion Etihad.
Namun, situasi kesepakatan itu telah berubah drastis setelah Al Hilal muncul sebagai pihak terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan dari Sky Switzerland menyebut Neto sudah menyetujui kepindahan ke Al-Hilal, dengan klub yang berbasis di Riyadh itu siap membayar biaya transfer di kisaran €60 juta (£51 juta).
- AFP
Manchester City dan Arsenal dibuat frustrasi dalam perburuan
Arsenal termasuk di antara peminat utama Neto saat Mikel Arteta ingin menambah kedalaman di area sayapnya. Arsenal mengalihkan perhatian mereka kepada pemain Chelsea itu setelah upaya untuk mendatangkan superstar Real Madrid Vinicius Junior gagal terwujud, dengan memandang winger asal Portugal tersebut sebagai alternatif ideal untuk bersaing dengan Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli.
Minat dari Arsenal dan City menegaskan status Neto sebagai salah satu pemain sayap paling eksplosif di Premier League ketika fit. Meski perannya penting, kebutuhan Chelsea untuk menyeimbangkan pembukuan setelah kembali melalui periode belanja besar membuat kepergiannya kian mungkin terjadi.
Alonso bersiap menjalani hidup tanpa Neto
Ketika pembicaraan transfer mendominasi headline, Xabi Alonso sibuk mempersiapkan skuadnya untuk musim yang akan datang. Mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid itu telah mengambil alih kendali di Stamford Bridge setelah finis mengecewakan di posisi ke-10 musim lalu. Alonso melihat timnya menutup persiapan pramusim dengan kemenangan 3-1 atas Real Sociedad, hasil yang memberi sedikit optimisme jelang laga pembuka Premier League melawan Fulham akhir pekan depan.
Merefleksikan laga uji coba terakhir, Alonso menyoroti kemajuan yang dibuat oleh timnya selama jendela pramusim yang singkat. "Itu adalah pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus," kata Alonso setelah Chelsea menutup pramusim dengan mengalahkan Sociedad. "Bagi beberapa pemain itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Bagi kami, ada beberapa hal bagus, ada beberapa hal yang bisa kami tingkatkan. Itu normal pada momen ini bagi beberapa pemain."
- AFP
Implikasi finansial dan rotasi skuad
Kesediaan Chelsea menerima bayaran sedikit di atas £50 juta mencerminkan pendekatan pragmatis di pasar yang kompleks. Meski laporan sebelumnya menunjukkan bahwa klub itu menginginkan £70 juta dari rival domestik mereka untuk sang winger, munculnya Al-Hilal sebagai peminat serius telah mengubah dinamika.
Potensi hengkangnya Neto membuat Alonso harus mengambil keputusan penting terkait susunan pemain inti. Chelsea memiliki skuad yang membengkak setelah aktivitas transfer mereka belakangan ini, dan melepas nama-nama yang sudah mapan menjadi sebuah keharusan untuk menjaga keharmonisan skuad. Menjelang laga melawan Fulham, fokus di London barat akan tetap tertuju pada apakah mereka bisa menuntaskan kepergian para pemain ini dengan cepat.
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