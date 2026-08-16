Pedro Neto sepakat soal persyaratan pribadi dengan klub baru yang mengejutkan saat Manchester City dan Arsenal gagal mendapatkan bintang Chelsea itu

Winger berusia 26 tahun itu menjadi pusat spekulasi transfer sepanjang bursa musim panas, dengan beberapa klub papan atas ingin mengamankan jasanya. Bos baru Man City Enzo Maresca telah mengidentifikasi pemain internasional Portugal itu sebagai target utama untuk memperkuat opsi serangannya di Stadion Etihad.

Namun, situasi kesepakatan itu telah berubah drastis setelah Al Hilal muncul sebagai pihak terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan dari Sky Switzerland menyebut Neto sudah menyetujui kepindahan ke Al-Hilal, dengan klub yang berbasis di Riyadh itu siap membayar biaya transfer di kisaran €60 juta (£51 juta).







