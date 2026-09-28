Pedro Neto memuji ketangguhan pertahanan Portugal dalam kemenangan atas Norwegia di Nations League

Momen penentu laga itu hadir pada babak kedua, tak lama setelah Erling Haaland menyamakan kedudukan untuk Norwegia. Portugal langsung menunjukkan mentalitas elite mereka dengan mengembalikan keunggulan lewat Ramos hanya tiga menit setelah kebobolan gol penyeimbang yang menyebalkan itu.

Neto meyakini respons cepat ini adalah contoh sempurna tentang cara menghadapi situasi sulit dalam sepakbola internasional bertekanan tinggi, dengan mengatakan: "Itu salah satu cara terbaik untuk bereaksi terhadap [kebobolan], gol Goncalo Ramos datang tepat setelah itu. Tim, sekali lagi, mampu tetap berada dalam permainan dan bertahan dengan baik.

"Kami sangat solid dalam bertahan. Mungkin, pada titik tertentu, kami bisa sedikit lebih mengontrol pertandingan saat menguasai bola, tetapi itu bagian dari permainan. Tidak mudah datang ke sini dan mengontrol pertandingan melawan tim yang bermain dengan intensitas seperti itu. Baik dalam bertahan maupun menyerang, kami menampilkan performa yang bagus."