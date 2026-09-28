Getty Images Sport
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Pedro Neto memuji ketangguhan pertahanan Portugal dalam kemenangan atas Norwegia di Nations League
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Portugal mempertahankan performa kuat mereka di bawah pelatih kepala Jorge Jesus dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Norwegia di Stadion Ullevaal. Gol dari Joao Felix dan Goncalo Ramos memastikan tim tamu unggul tiga poin di puncak Grup A4 UEFA Nations League. Itu adalah kemenangan kedua mereka secara beruntun di bawah Jesus, yang menegaskan status mereka sebagai favorit grup.
Neto sangat bangga dengan kerja kolektif timnya dalam bertahan di Oslo. Winger berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa untuk bertahan dari intensitas fisik tim tuan rumah dibutuhkan konsentrasi penuh di seluruh lapangan sejak peluit pertama hingga terakhir.
- Getty Images Sport
Bertahan dari tekanan besar Norwegia
Berbicara kepada Sport TV, Neto mengakui bahwa Portugal dipaksa menghadapi tekanan besar, terutama pada fase akhir babak pertama. Ia mencatat bahwa kemampuan mereka meredam high pressing tanpa henti dari Norwegia menjadi bukti kematangan taktis skuad yang terus berkembang di level internasional.
"Ini adalah pertandingan yang sangat sulit melawan tim dengan banyak kualitas, pemain kelas atas, dan intensitas tinggi," kata Neto. "Mereka menekan sangat tinggi di lapangan dengan intensitas besar dan kami tampil baik. Pada beberapa momen, mereka berhasil mengambil alih kendali sedikit lebih banyak, mungkin menjelang akhir babak pertama, tetapi kami tetap tangguh."
Bereaksi terhadap gol penyeimbang Haaland
Momen penentu laga itu hadir pada babak kedua, tak lama setelah Erling Haaland menyamakan kedudukan untuk Norwegia. Portugal langsung menunjukkan mentalitas elite mereka dengan mengembalikan keunggulan lewat Ramos hanya tiga menit setelah kebobolan gol penyeimbang yang menyebalkan itu.
Neto meyakini respons cepat ini adalah contoh sempurna tentang cara menghadapi situasi sulit dalam sepakbola internasional bertekanan tinggi, dengan mengatakan: "Itu salah satu cara terbaik untuk bereaksi terhadap [kebobolan], gol Goncalo Ramos datang tepat setelah itu. Tim, sekali lagi, mampu tetap berada dalam permainan dan bertahan dengan baik.
"Kami sangat solid dalam bertahan. Mungkin, pada titik tertentu, kami bisa sedikit lebih mengontrol pertandingan saat menguasai bola, tetapi itu bagian dari permainan. Tidak mudah datang ke sini dan mengontrol pertandingan melawan tim yang bermain dengan intensitas seperti itu. Baik dalam bertahan maupun menyerang, kami menampilkan performa yang bagus."
- AFP
Mengalihkan perhatian ke laga kontra Denmark
Portugal kini akan berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di Grup A4 saat menghadapi Denmark dalam laga terakhir mereka pada jeda internasional kali ini, dengan target mengukuhkan posisi di puncak klasemen. Sementara itu, Norwegia akan berusaha keras untuk bangkit dari kekalahan tipis di kandang. Mereka akan bertandang menghadapi Wales pada pekan ini.
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