Kemenangan 2-1 Spanyol di Split menjadi dorongan besar bagi kampanye Nations League mereka, menunjukkan bahwa mereka bisa tampil di bawah tekanan dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Namun, pembicaraan setelah pertandingan berfokus pada sisi perfeksionis bintang muda Lamine Yamal, karena winger Barcelona itu menjadi ancaman konstan sepanjang laga di Split, tetapi ia terlihat jelas kecewa karena gagal mencetak gol. Rekan setimnya, Pedri, mencatat bahwa sikap sang pemain muda di ruang ganti mencerminkan sosok yang tidak menuntut apa pun selain yang terbaik dari dirinya sendiri, terlepas dari skor akhir tim secara keseluruhan.

Ia menjelaskan bahwa frustrasi remaja tersebut adalah tanda dari kematangannya yang terus berkembang dan keinginannya untuk menjadi faktor penentu dalam setiap pertandingan yang ia mainkan. "Laga hebat lainnya, dia kurang akurat, kurang ketenangan seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi dia pulang dengan sangat marah ketika bermain bagus dan menyia-nyiakan peluang-peluang yang kita lihat dia dapatkan hari ini, dia pergi ke bangku cadangan dengan sedikit marah," kata Pedri, seperti dikutip oleh Marca.