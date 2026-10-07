AFP
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Pedri ungkap frustrasi Lamine Yamal karena kurang tajam meski Spanyol bangkit untuk menang
Yamal memasang standar tinggi di Split
Kemenangan 2-1 Spanyol di Split menjadi dorongan besar bagi kampanye Nations League mereka, menunjukkan bahwa mereka bisa tampil di bawah tekanan dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Namun, pembicaraan setelah pertandingan berfokus pada sisi perfeksionis bintang muda Lamine Yamal, karena winger Barcelona itu menjadi ancaman konstan sepanjang laga di Split, tetapi ia terlihat jelas kecewa karena gagal mencetak gol. Rekan setimnya, Pedri, mencatat bahwa sikap sang pemain muda di ruang ganti mencerminkan sosok yang tidak menuntut apa pun selain yang terbaik dari dirinya sendiri, terlepas dari skor akhir tim secara keseluruhan.
Ia menjelaskan bahwa frustrasi remaja tersebut adalah tanda dari kematangannya yang terus berkembang dan keinginannya untuk menjadi faktor penentu dalam setiap pertandingan yang ia mainkan. "Laga hebat lainnya, dia kurang akurat, kurang ketenangan seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi dia pulang dengan sangat marah ketika bermain bagus dan menyia-nyiakan peluang-peluang yang kita lihat dia dapatkan hari ini, dia pergi ke bangku cadangan dengan sedikit marah," kata Pedri, seperti dikutip oleh Marca.
- AFP
Bakat pembeda untuk Spanyol
Meski tidak mencatatkan namanya di papan skor, pengaruh Yamal dalam pertandingan tetap tak terbantahkan. Kemampuannya melewati pemain bertahan dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya membuat Spanyol mampu terus menekan lini belakang Kroasia pada babak kedua. Pedri dengan cepat menegaskan bahwa bahkan ketika sentuhan akhir tidak ada, sang winger tetap memberi daya tarik yang membuat pemain lawan keluar dari posisinya, sehingga menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh anggota tim lainnya.
Gelandang itu kemudian menjelaskan lebih lanjut soal dorongan internal Yamal untuk meraih sukses, dengan mengatakan: "Mungkin pertanyaan itu untuk dia, tetapi dia adalah sosok yang sangat menuntut dirinya sendiri, dia selalu ingin mencetak gol, dia selalu ingin memberikan sesuatu kepada tim. Selalu, bahkan jika dia tidak mencetak gol atau assist, dia berkontribusi banyak karena dia menarik banyak pemain. Dia adalah pemain pembeda yang memberi kami banyak hal dan untungnya kami memilikinya di tim nasional dan di Barca."
Membangun momentum di Nations League
Meski performa individu seperti milik Yamal mencuri perhatian, kemampuan tim untuk membalikkan ketertinggalan menunjukkan fleksibilitas taktik yang kian berkembang. Skuad ini terus memadukan para pemain senior yang sudah mapan dengan talenta-talenta muda yang mulai membuktikan bahwa mereka layak tampil di level tertinggi sepakbola internasional.
Tantangan bagi Yamal adalah menyalurkan frustrasi itu ke penampilan berikutnya saat ia berusaha kembali menemukan ketajaman yang telah mendefinisikan laju pesat kariernya. Dengan dukungan rekan setim seperti Pedri dan kepercayaan dari pelatihnya, ekspektasi yang mengiringi pemain berusia 19 tahun itu terus melambung. Perkembangannya tetap menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sepakbola Eropa saat ia menghadapi tekanan dari tanggung jawab ganda bersama klub dan tim nasional.
- AFP
Fokus beralih ke kompetisi domestik
Kemenangan atas Kroasia menjadi tonggak penting bagi Spanyol, yang harus menunjukkan daya juang untuk mengamankan tiga poin. Skuad itu kini telah menuntaskan jeda internasional kali ini, sehingga para pemain bisa kembali menjalankan tugas bersama klub masing-masing. Bagi Yamal dan Pedri, fokus kini beralih kembali ke La Liga dan komitmen di Eropa bersama Barcelona sebelum rangkaian laga internasional berikutnya tiba pada November. Laga kompetitif Spanyol berikutnya akan mempertemukan mereka dengan Republik Ceko di Praha pada Kamis, 12 November 2026. Setelah itu, mereka akan menjalani laga besar melawan Inggris di Madrid hanya tiga hari kemudian.
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