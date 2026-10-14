Barcelona sempat dikejutkan oleh gol pembuka Aleksey Batrakov dan nyaris tertinggal dua gol ketika upaya Baris Alper Yilmaz dianulir VAR, sebelum Joao Cancelo menyamakan kedudukan tepat menjelang turun minum. Setelah jeda, tim tamu tampil menggila lewat sundulan Fermin Lopez pada menit ke-50, gol pertama Anthony Gordon di Liga Champions untuk Barcelona tiga menit kemudian, serta gol pemain pengganti Karim Adeyemi pada menit ke-65.

Untuk menjelaskan alasan dirinya ditarik keluar lebih awal, Pedri memaparkan kondisi fisiknya kepada Movistarsetelah pertandingan: "Perut saya sakit dan saya merasa agak tidak enak badan. Lebih baik saya meminta untuk diganti agar pemain yang lebih segar bisa masuk."

Mengenai ketenangan timnya saat membalikkan keadaan setelah jeda, ia menambahkan: "Saya rasa pada babak pertama kami terlalu terburu-buru mencoba memberikan umpan terakhir. Ketika mereka unggul dalam atmosfer seperti ini, situasinya sulit, tetapi saya berfokus pada respons tim. Babak kedua luar biasa.

"Kami menguasai bola dan melihat banyak ruang, jadi kami memaksakan umpan terakhir itu. Kami hanya perlu sedikit lebih lama mengalirkan bola agar para penyerang bisa menempatkan diri. Ketika mereka mendapat bola di dekat kotak penalti, mereka bisa menentukan hasil."