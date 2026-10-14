PS Images
Diterjemahkan oleh
Pedri ungkap alasan meminta diganti saat Barcelona menang telak atas Galatasaray di Liga Champions, redakan kekhawatiran soal cedera
Pengatur permainan asal Spanyol redakan kekhawatiran soal kebugaran
Gelandang Barcelona itu meredakan kekhawatiran soal cedera dengan mengungkap alasan dirinya ditarik lebih awal saat Barcelona menghancurkan Galatasaray di Liga Champions. Ia digantikan Marc Bernal pada menit ke-73, ketika tim tamu sudah unggul 4-1. Kemenangan meyakinkan itu menjaga rekor sempurna tim asuhan Hansi Flick, memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi setelah memenangi seluruh delapan laga La Liga sejauh ini.
- PS Images
Gempuran babak kedua membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu
Barcelona sempat dikejutkan oleh gol pembuka Aleksey Batrakov dan nyaris tertinggal dua gol ketika upaya Baris Alper Yilmaz dianulir VAR, sebelum Joao Cancelo menyamakan kedudukan tepat menjelang turun minum. Setelah jeda, tim tamu tampil menggila lewat sundulan Fermin Lopez pada menit ke-50, gol pertama Anthony Gordon di Liga Champions untuk Barcelona tiga menit kemudian, serta gol pemain pengganti Karim Adeyemi pada menit ke-65.
Untuk menjelaskan alasan dirinya ditarik keluar lebih awal, Pedri memaparkan kondisi fisiknya kepada Movistarsetelah pertandingan: "Perut saya sakit dan saya merasa agak tidak enak badan. Lebih baik saya meminta untuk diganti agar pemain yang lebih segar bisa masuk."
Mengenai ketenangan timnya saat membalikkan keadaan setelah jeda, ia menambahkan: "Saya rasa pada babak pertama kami terlalu terburu-buru mencoba memberikan umpan terakhir. Ketika mereka unggul dalam atmosfer seperti ini, situasinya sulit, tetapi saya berfokus pada respons tim. Babak kedua luar biasa.
"Kami menguasai bola dan melihat banyak ruang, jadi kami memaksakan umpan terakhir itu. Kami hanya perlu sedikit lebih lama mengalirkan bola agar para penyerang bisa menempatkan diri. Ketika mereka mendapat bola di dekat kotak penalti, mereka bisa menentukan hasil."
Barcelona yang sedang tampil apik pamerkan daya gedor menakutkan
Torehan empat gol di Turki membawa Barcelona ke puncak klasemen fase liga dengan sembilan gol dari dua pertandingan, setelah mereka menghantam Feyenoord 5-1 pada pertandingan pertama. Secara keseluruhan, raksasa Catalan itu telah mencetak 84 gol dalam 28 pertandingan Liga Champions di bawah Flick. Rata-rata tiga gol per pertandingan tersebut merupakan yang tertinggi di antara klub-klub yang memainkan sedikitnya 20 laga di bawah satu pelatih sejak 1992-93.
Menanggapi ketajaman serangan dan kedalaman skuad timnya musim ini, Pedri mengatakan: "Kami sangat percaya diri. Orang-orang mengatakan kami kekurangan gol, tetapi kami menunjukkan bahwa skuad ini punya banyak daya gedor. Musim baru saja dimulai, jadi kami akan terus melaju."
"Menurut saya, spekulasi akan selalu ada, tetapi jelas kami bisa mencetak banyak gol. Kami juga punya banyak pemain berkualitas yang masuk dari bangku cadangan. Skuad ini sangat dalam dan sangat bagus, dan itu terlihat di lapangan."
Menatap rangkaian pertandingan penting yang akan datang, gelandang itu menegaskan: "Sejumlah pertandingan yang sangat penting akan segera tiba. Musim baru saja dimulai, tetapi pertandingan-pertandingan ini berarti. Kami harus menikmatinya dan, yang terpenting, menang."
- BSR Agency
Lawatan besar menguji rekor sempurna
Kepastian bahwa Pedri tidak mengalami kerusakan otot menjadi kabar melegakan bagi staf pelatih menjelang jadwal padat di kompetisi domestik dan kontinental. Ujian berat berikutnya di Eropa menanti Barcelona saat bertandang ke Prancis untuk menghadapi Paris Saint-Germain pada Selasa, 20 Oktober. Sementara itu, pemuncak klasemen Liga Super Turki, Galatasaray, harus segera bangkit demi meraih kemenangan pertama mereka di fase liga saat menjamu Lille keesokan harinya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami