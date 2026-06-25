Pedri menyampaikan pendapat jujurnya mengenai Julian Alvarez di tengah upaya Barcelona untuk mendatangkan bintang Atlético Madrid tersebut

Drama transfer seputar Alvarez yang terus berkembang telah menarik perhatian para pemimpin utama skuad Barcelona, dengan gelandang andalan Pedri secara terbuka membahas kemungkinan terjadinya kesepakatan tersebut. Dalam wawancara siaran langsung bersama Teledeporte, pemain timnas Spanyol itu tidak menyembunyikan kekagumannya yang mendalam terhadap penyerang Atlético Madrid tersebut.

“Julian sebagai pemain, saya sangat menyukainya, dan saya selalu mengatakan bahwa saya ingin pemain-pemain terbaik berada di Barcelona,” kata Pedri dengan jujur saat ditanya mengenai potensi transfer tersebut. Namun, pemain berusia 23 tahun itu segera menyeimbangkan antusiasmenya dengan peringatan yang realistis, sambil mengingatkan bahwa “banyak hal yang harus terjadi agar hal itu bisa terwujud”.







