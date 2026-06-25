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Pedri menyampaikan pendapat jujurnya mengenai Julian Alvarez di tengah upaya Barcelona untuk mendatangkan bintang Atlético Madrid tersebut
Pedri angkat bicara soal pemain andalan Atletico yang sangat diidam-idamkan
Drama transfer seputar Alvarez yang terus berkembang telah menarik perhatian para pemimpin utama skuad Barcelona, dengan gelandang andalan Pedri secara terbuka membahas kemungkinan terjadinya kesepakatan tersebut. Dalam wawancara siaran langsung bersama Teledeporte, pemain timnas Spanyol itu tidak menyembunyikan kekagumannya yang mendalam terhadap penyerang Atlético Madrid tersebut.
“Julian sebagai pemain, saya sangat menyukainya, dan saya selalu mengatakan bahwa saya ingin pemain-pemain terbaik berada di Barcelona,” kata Pedri dengan jujur saat ditanya mengenai potensi transfer tersebut. Namun, pemain berusia 23 tahun itu segera menyeimbangkan antusiasmenya dengan peringatan yang realistis, sambil mengingatkan bahwa “banyak hal yang harus terjadi agar hal itu bisa terwujud”.
- AFP
Kehati-hatian strategis menjadi pedoman sikap pemimpin Barcelona
Komentar Pedri yang terukur ini muncul di saat yang sangat sensitif, di mana para petinggi klub, Deco dan Joan Laporta, sedang berupaya menavigasi situasi keuangan yang terkenal rumit. Menyadari bahwa Atlético tidak bersedia mempermudah negosiasi dan bahwa hubungan langsung di ruang direksi masih rapuh, gelandang muda ini dengan sengaja memilih untuk meredakan ketegangan politik.
“Saya tidak ingin ikut campur dalam urusan klub atau pemain,” tambah Pedri, menunjukkan pendekatan yang matang terhadap hiruk-pikuk media yang sedang berlangsung. “Jika kesepakatan itu terwujud dan terjadi, maka selamat bergabung.”
Alvarez menuntut agar dirinya dilepas
Seluruh proses transfer mulai bergulir setelah Alvarez dengan jelas menyatakan posisinya di klub, secara terbuka meminta petinggi Atlético untuk memasukkannya ke dalam daftar pemain yang akan dijual. Pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan sangat bertekad untuk mewujudkan apa yang secara luas dianggap sebagai transfer impian, yaitu mengenakan seragam Blaugrana musim depan.
Dengan mempersiapkan tawaran sebesar €130 juta untuk Alvarez, Barcelona telah menempatkan pemenang Piala Dunia ini di urutan teratas daftar prioritas transfer mereka untuk menggantikan Robert Lewandowski, yang meninggalkan kekosongan besar di lini depan setelah kontraknya di Camp Nou berakhir.
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Agüero mendukung Alvarez
Legenda Manchester City dan Argentina, Sergio Agüero, membela keputusan Álvarez untuk mengumumkan secara terbuka permintaan transfernya selama Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa kejujuran adalah satu-satunya pilihan yang tepat.
Atletico mengacu pada klausul pelepasan yang dilaporkan bernilai hingga €500 juta, meskipun tawaran Real Madrid sebesar €150 juta telah ditolak mentah-mentah. Álvarez telah mencetak 49 gol dan 17 assist dalam 106 penampilan di semua kompetisi selama dua musimnya bersama Atletico.