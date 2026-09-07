Barcelona mengirimkan pernyataan tegas di Mestalla pada Minggu, membongkar Valencia dalam kemenangan telak lima gol yang menampilkan chemistry yang kian berkembang antara Pedri dan rekrutan musim panas Rodri. Meski ada kekhawatiran sebelum laga terkait kecocokan taktis mereka, dua pemain internasional Spanyol itu mendominasi lini tengah, membantu tim asuhan Hansi Flick mempertahankan start sempurna mereka di kompetisi domestik. Pedri, yang mencetak gol dalam kemenangan besar tersebut, segera menanggapi narasi bahwa gaya permainannya berbenturan dengan mantan jangkar Manchester City itu. Pemain asal Kepulauan Canary tersebut menegaskan bahwa kemitraan itu sudah membuahkan hasil dan akan terus membaik seiring berjalannya musim.

"Sudah dikatakan bahwa kami tidak cocok bermain bersama, tetapi sangat nyaman bermain dengan Rodri," katanya kepada Movistar. "Dia hampir tidak pernah kehilangan bola dan itu sangat membantu dalam bertahan. Kami akan punya pemahaman yang bagus, dan itu akan menjadi semakin baik seiring semakin banyaknya pertandingan."