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Pedri menepis kekhawatiran soal duet dengan Rodri saat mesin baru lini tengah Barcelona mulai klik dalam pembantaian 5-0 atas Valencia
Penampilan kelas master di lini tengah membungkam para pengkritik
Barcelona mengirimkan pernyataan tegas di Mestalla pada Minggu, membongkar Valencia dalam kemenangan telak lima gol yang menampilkan chemistry yang kian berkembang antara Pedri dan rekrutan musim panas Rodri. Meski ada kekhawatiran sebelum laga terkait kecocokan taktis mereka, dua pemain internasional Spanyol itu mendominasi lini tengah, membantu tim asuhan Hansi Flick mempertahankan start sempurna mereka di kompetisi domestik. Pedri, yang mencetak gol dalam kemenangan besar tersebut, segera menanggapi narasi bahwa gaya permainannya berbenturan dengan mantan jangkar Manchester City itu. Pemain asal Kepulauan Canary tersebut menegaskan bahwa kemitraan itu sudah membuahkan hasil dan akan terus membaik seiring berjalannya musim.
"Sudah dikatakan bahwa kami tidak cocok bermain bersama, tetapi sangat nyaman bermain dengan Rodri," katanya kepada Movistar. "Dia hampir tidak pernah kehilangan bola dan itu sangat membantu dalam bertahan. Kami akan punya pemahaman yang bagus, dan itu akan menjadi semakin baik seiring semakin banyaknya pertandingan."
- Getty Images Sport
Flick menemukan kepingan yang hilang pada diri Rodri
Kedatangan Rodri menambah lapisan kepemimpinan berpengalaman ke dalam skuad yang terus sangat bergantung pada prospek-prospek terbaik La Masia. Sementara Barcelona pada awalnya dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Julian Alvarez, direktur olahraga Deco beralih untuk mengamankan gelandang berusia 30 tahun itu, sebuah langkah yang sudah membuahkan hasil. Flick vokal mengenai perlunya timnya menunjukkan kedewasaan yang lebih besar, terutama saat unggul dalam pertandingan.
Flick melontarkan pujian besar untuk penampilan starter debut sang gelandang, dengan menyoroti pengaruhnya baik di dalam maupun di luar lapangan. "Semua yang dia lakukan masuk akal. Rodri luar biasa. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga di ruang ganti."
Hidup tanpa penyerang nomor sembilan murni
Meski lini tengah berfungsi seperti mesin yang bekerja sempurna, pertanyaan tetap ada sebelum kick-off mengenai kapasitas mencetak gol Barcelona tanpa kehadiran penyerang tradisional yang produktif. Namun, penampilan dengan lima gol itu membungkam keraguan tersebut, dengan Raphinha, Lamine Yamal, dan Pedri semuanya berkontribusi dalam penampilan menyerang yang tanpa henti. Kemenangan itu membuat torehan Barcelona menjadi 17 gol hanya dalam empat pertandingan, yang menunjukkan bahwa sistem serangan cair racikan Flick lebih dari mampu menutupi ketiadaan sosok jimat. Pedri meyakini keragaman ancaman serangan di dalam skuad menjadi kekuatan terbesar klub musim ini.
"Orang-orang selalu menginginkan seorang penyerang yang mencetak 40 gol semusim, tetapi kami punya banyak pemain yang bisa melakukan pekerjaan itu. Kami punya banyak pemain yang akan berada di posisi-posisi tersebut untuk mencetak gol -- kami punya Raphinha, Lamine, Anthony Gordon, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi... Kami tidak akan kekurangan gol musim ini," kata Pedri.
- Getty Images Sport
Awal sempurna membangun momentum gelar
Hasil di Mestalla membuat Barcelona unggul tiga poin di puncak klasemen La Liga, dengan catatan sempurna empat kemenangan dari empat pertandingan. Hasil itu menjadi pernyataan niat yang signifikan dari Flick, yang kini memasuki musim ketiganya sebagai pelatih kepala dan tampak akhirnya berhasil menyeimbangkan intensitas pressing tinggi tim dengan stabilitas defensif yang dibutuhkan. Harmoni antara para pemain senior yang baru datang dan inti tim yang muda telah menciptakan rasa optimisme di sekitar Camp Nou yang sudah bertahun-tahun tidak terasa. Saat Barcelona bersiap menghadapi kerasnya Liga Champions dan jadwal domestik yang padat, hubungan yang terus berkembang antara dua maestro lini tengah mereka akan menjadi sorotan.
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