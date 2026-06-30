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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Pedri: Apa yang dialami Yamal jauh melampaui apa yang saya alami... dan saya menjalani pengalaman ini meskipun saya tidak menginginkannya

Spain vs Austria
Spain
Austria
World Cup
Barcelona
Pedri
L. Yamal
Spanyol
Austria
AS

Bintang La Roja mengejek para pengkritiknya

Gelandang berbakat, Pedri, bintang tim nasional Spanyol dan Barcelona, membela penampilan La Roja setelah kritik yang muncul belakangan ini, meskipun tim tersebut belum pernah kalah dalam satu pun pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Tim asuhan pelatih Luis de La Fuente itu mengawali babak penyisihan grup dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sebelum mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan Uruguay 1-0, namun tetap tidak luput dari kritik.

Pedri juga membahas bagaimana cedera telah membantu membentuk kepribadiannya serta bagaimana ia menyaksikan kemunculan bintang baru sepak bola dunia, Lamine Yamal.

  • Sindiran terhadap para pengkritik

    Menyadari bahwa ekspektasi terhadap Spanyol selalu sangat tinggi, pemain berusia 23 tahun itu memilih menanggapi komentar negatif setelah pertandingan melawan Uruguay dengan selera humor, sambil mengingatkan semua orang bahwa timnya tetap fokus pada tujuan akhir.

    Sambil tertawa, ia berkata dalam wawancara dengan kantor berita Spanyol: “Sepertinya kami kalah dalam ketiga pertandingan itu karena orang-orang bilang tidak ada yang bermain bagus.”

    Kemudian ia menambahkan: “Kami baik-baik saja. Kami sangat menantikan babak 16 besar dan terus berkembang. Kami tahu masih ada banyak ruang untuk perbaikan agar bisa mencapai performa terbaik kami. Itu adalah pertandingan yang sulit, penuh dengan benturan dan tendangan. Kami sudah tahu itu akan menjadi pertandingan yang sengit. Dua pemain kami absen, Pino dan Nico Williams, dan kami berharap mereka segera pulih untuk membantu kami."

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  • "Apa yang dialami Yamal jauh melampaui apa yang aku alami"

    Pedri juga menyempatkan diri untuk membahas performa Lamine Yamal saat ini. Tanpa rasa iri, gelandang tersebut mengungkapkan kekagumannya pada rekan setimnya dan memuji ketangguhan mentalnya dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam sekejap mata.

    Ia menegaskan: “Saya melihat Lamine dalam kondisi yang baik, bersemangat, sangat cerdas, sangat cepat, dan sangat matang. Yang dia inginkan hanyalah bersenang-senang. Saya melihatnya sangat matang. Apa yang dia alami jauh melebihi apa yang pernah saya alami, bahkan jauh lebih besar. Saya melihatnya matang, sangat tenang. Yang penting baginya adalah bermain dan menikmati permainan.”

    Dia melanjutkan: “Dia sangat menyukai pertandingan-pertandingan besar, dan tidak menyembunyikan perasaannya, dan itulah tepatnya yang harus dia lakukan. Menikmati sepak bola dan hidupnya yang berubah dalam sekejap, serta beradaptasi dengan kehidupan barunya dan menikmatinya.”

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  • Rasa sakit karena perpisahan... Segalanya akan berlalu

    Secara pribadi, Pedri mengenang rasa sakit karena harus absen di babak akhir Kejuaraan Eropa 2024 akibat cedera parah, yang kini menjadi motivasi baginya untuk memberikan yang terbaik di lapangan selama turnamen ini.

    Ia mengungkapkan bahwa masa istirahatnya dari lapangan membantunya menemukan kembali jati dirinya, mengubah kebiasaan latihannya, dan memahami ritme permainan dari sudut pandang orang luar.

    Ia menjelaskan: “Saya harus menjalani pengalaman ini dengan cara yang tidak saya inginkan, tapi begitulah sepak bola. Cedera membuat saya harus absen dari lapangan. Saya menghadapi fase akhir ini dengan sangat ingin mencapai babak final, dan saya berharap Piala Dunia ini berakhir dengan saya berada di lapangan.”

    Dia melanjutkan: “Kita belajar sesuatu dari setiap cedera. Menonton sepak bola dari luar sangat berbeda dengan berada di tengah-tengah aksi. Kamu berhenti sejenak untuk memikirkan alasan di balik performa buruk tim, sesuatu yang terkadang sulit diamati dari luar. Aku telah menemukan metode latihan yang jauh lebih cocok untukku, dengan menggunakan sabuk resistensi dan latihan peregangan... Dulu saya tidak pernah melakukannya, tapi sekarang saya melakukannya dan itu sangat efektif.”

    Dia melanjutkan: “Saya tidak akan pernah tahu apakah cedera-cedera itu disebabkan oleh kelalaian saya terhadap metode ini, kita tidak akan pernah tahu, tapi ini soal memahami tubuhmu dan menemukan keseimbangan.”

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  • Ia tampak mengambil manfaat dari nasihat bijak yang diterimanya saat kecil, serta tetap rendah hati meskipun melihat ribuan anak mengenakan kaosnya di jalanan; oleh karena itu, Pedri mengakhiri pembicaraannya dengan mengingatkan orang-orang akan prinsip yang menjadi pedoman kariernya.

    Ia mengungkapkan: “Ayahku pernah berkata kepadaku saat aku masih kecil: ‘Jika segala sesuatunya tidak berjalan lancar, bergabunglah dengan tim’.”

    Ia menegaskan: “Itulah yang saya coba lakukan. Tentu saja, kamu harus menggunakan akalmu saat berlari, tapi saya berusaha bermain demi tim.”

    Berkat komitmen kolektif ini dan keajaiban yang masih tersimpan di sepatunya, “pesulap” tim nasional La Roja bersiap memimpin Spanyol dalam pertarungan melawan Austria di babak 32 besar Piala Dunia pada Kamis mendatang, di mana tidak ada ruang untuk kesalahan. 

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