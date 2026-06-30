Pedri: Apa yang dialami Yamal jauh melampaui apa yang saya alami... dan saya menjalani pengalaman ini meskipun saya tidak menginginkannya

Secara pribadi, Pedri mengenang rasa sakit karena harus absen di babak akhir Kejuaraan Eropa 2024 akibat cedera parah, yang kini menjadi motivasi baginya untuk memberikan yang terbaik di lapangan selama turnamen ini.

Ia mengungkapkan bahwa masa istirahatnya dari lapangan membantunya menemukan kembali jati dirinya, mengubah kebiasaan latihannya, dan memahami ritme permainan dari sudut pandang orang luar.

Ia menjelaskan: “Saya harus menjalani pengalaman ini dengan cara yang tidak saya inginkan, tapi begitulah sepak bola. Cedera membuat saya harus absen dari lapangan. Saya menghadapi fase akhir ini dengan sangat ingin mencapai babak final, dan saya berharap Piala Dunia ini berakhir dengan saya berada di lapangan.”

Dia melanjutkan: “Kita belajar sesuatu dari setiap cedera. Menonton sepak bola dari luar sangat berbeda dengan berada di tengah-tengah aksi. Kamu berhenti sejenak untuk memikirkan alasan di balik performa buruk tim, sesuatu yang terkadang sulit diamati dari luar. Aku telah menemukan metode latihan yang jauh lebih cocok untukku, dengan menggunakan sabuk resistensi dan latihan peregangan... Dulu saya tidak pernah melakukannya, tapi sekarang saya melakukannya dan itu sangat efektif.”

Dia melanjutkan: “Saya tidak akan pernah tahu apakah cedera-cedera itu disebabkan oleh kelalaian saya terhadap metode ini, kita tidak akan pernah tahu, tapi ini soal memahami tubuhmu dan menemukan keseimbangan.”

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