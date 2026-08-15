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Pecahkan rekor! West Ham pecahkan rekor biaya transfer Championship dengan merekrut bintang Celtic Arne Engels senilai £22 juta
Kesepakatan bersejarah untuk West Ham United
West Ham United secara resmi telah menuntaskan perekrutan Engels dari Celtic, mengonfirmasi kesepakatan yang menciptakan tolok ukur finansial baru untuk kasta kedua sepakbola Inggris. Pemain internasional Belgia berusia 22 tahun itu tiba di London Stadium dengan kontrak lima tahun setelah West Ham sepakat membayar biaya £22 juta, yang secara tegas digambarkan klub sebagai 'rekor biaya yang dibayarkan oleh klub Championship EFL.'
Kedatangan Engels membuat West Ham melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Ipswich Town, yang membayar £17,5 juta untuk mengamankan jasa penyerang Norwegia Sindre Walle Egeli hanya setahun lalu. Dengan menggelontorkan dana sebesar itu, klub London timur tersebut telah mengirimkan sinyal kepada para rivalnya dalam perebutan promosi.
- Getty Images Sport
Membangun skuad untuk promosi
Engels tiba di London dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah menikmati periode yang sangat sukses di Skotlandia. Selama waktunya bersama Celtic, gelandang serbabisa itu, yang juga nyaman bermain sebagai bek kanan atau winger kanan, memenangkan dua gelar Scottish Premiership secara beruntun. Perjalanannya menuju puncak dimulai di Club Brugge sebelum periode produktif bersama klub Jerman Augsburg mendahului kepindahannya ke Glasgow pada Agustus 2024.
Nils Koppen, direktur rekrutmen pemain West Ham, mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mengamankan target jangka panjang yang sesuai dengan visi strategis baru klub. Berbicara kepada situs resmi klub, Koppen berkata: 'Arne adalah pemain yang sudah kami pantau selama beberapa waktu sebagai target utama. Untuk pemain yang masih sangat muda dan masih memiliki tahun-tahun terbaik di depannya, dia memiliki pengalaman yang sangat baik dan telah membuktikan dirinya di klub besar, dengan menunjukkan konsistensi dan kepercayaan diri. Arne memiliki kualitas yang tepat, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, untuk sesuai dengan apa yang sedang kami coba bangun ke depan. Dia sangat termotivasi untuk berada di sini menghadapi tantangan ini.'
Kualitas internasional di kasta kedua
Perekrutan ini sangat menonjol mengingat reputasi dan performa terbaru Engels. Pemain internasional Belgia itu, yang telah mencatatkan empat penampilan untuk negaranya, baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Celtic, ketika ia tampil 46 kali di semua kompetisi musim lalu, dengan torehan tujuh gol dan delapan assist. Level kualitas seperti itu jarang terlihat di Championship, dan kemampuannya mengendalikan tempo dari lini tengah sambil memberikan perlindungan defensif menjadikannya aset vital bagi tim yang diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola musim ini.
Sang pemain sendiri tampak sepenuhnya fokus pada tugas yang ada, mengakui tekanan yang datang dengan label harga rekor tetapi tetap menaruh perhatian pada tujuan kolektif untuk bermain di kasta tertinggi. Membahas kepindahannya ke ibu kota, Engels berkata: "Ini proyek yang sangat bagus untuk saya datangi. Mencoba kembali ke Premier League. Itu tujuan besarnya. Saya hanya berharap bisa membantu tim mewujudkannya dan bersama para suporter meraih beberapa kemenangan. Semoga ini akan menjadi tahun yang bagus."
- Getty Images Sport
Era baru di Stadion London
Engels menjadi rekrutan keempat West Ham pada musim panas ini setelah perekrutan gelandang Venezuela Keiber Lamadrid, bek Belanda Joel Veltman, dan winger Israel Manor Solomon. Saat West Ham memulai kampanye Championship pertama mereka sejak 2012 dengan laga tandang ke markas Burnley pada Minggu, para pendukung harus menunggu untuk melihat rekrutan termahal mereka beraksi, dengan pemain Belgia serbabisa itu berpeluang menjalani debutnya dalam derby di London Stadium melawan Charlton Athletic pada Sabtu, 22 Agustus.
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