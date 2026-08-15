Engels tiba di London dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah menikmati periode yang sangat sukses di Skotlandia. Selama waktunya bersama Celtic, gelandang serbabisa itu, yang juga nyaman bermain sebagai bek kanan atau winger kanan, memenangkan dua gelar Scottish Premiership secara beruntun. Perjalanannya menuju puncak dimulai di Club Brugge sebelum periode produktif bersama klub Jerman Augsburg mendahului kepindahannya ke Glasgow pada Agustus 2024.

Nils Koppen, direktur rekrutmen pemain West Ham, mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mengamankan target jangka panjang yang sesuai dengan visi strategis baru klub. Berbicara kepada situs resmi klub, Koppen berkata: 'Arne adalah pemain yang sudah kami pantau selama beberapa waktu sebagai target utama. Untuk pemain yang masih sangat muda dan masih memiliki tahun-tahun terbaik di depannya, dia memiliki pengalaman yang sangat baik dan telah membuktikan dirinya di klub besar, dengan menunjukkan konsistensi dan kepercayaan diri. Arne memiliki kualitas yang tepat, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, untuk sesuai dengan apa yang sedang kami coba bangun ke depan. Dia sangat termotivasi untuk berada di sini menghadapi tantangan ini.'