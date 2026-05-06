Pawai trofi Arsenal: Tanggal perayaan potensial untuk gelar Liga Premier dan Liga Champions telah ditetapkan - sementara sebagian suporter harus bergegas kembali ke London Utara

Menurut Daily Mail, Arsenal telah menjadwalkan parade kemenangan pada Minggu, 31 Mei, jika mereka berhasil meraih gelar Liga Premier atau trofi Liga Champions musim ini—atau mungkin keduanya. Pesta besar-besaran di Islington ini telah dipersiapkan untuk hari berikutnya setelah laga final Eropa di Budapest, di mana The Gunners bertekad mengalahkan tim-tim seperti PSG atau Bayern Munich untuk merebut gelar juara Eropa pertama mereka.

Parade bus terbuka yang direncanakan akan membawa skuad menuju Islington Town Hall untuk merayakan bersama para penggemar setia. Meskipun rute resmi untuk tahun ini belum dikonfirmasi, rencana sebelumnya menunjukkan bus akan berangkat dari Emirates Stadium dan melintasi Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road, dan Upper Street sebelum kembali ke stadion. Yang terpenting, acara ini diperkirakan akan dimulai pada pagi atau siang hari, bukan pada malam hari.



