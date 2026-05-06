AFP
Pawai trofi Arsenal: Tanggal perayaan potensial untuk gelar Liga Premier dan Liga Champions telah ditetapkan - sementara sebagian suporter harus bergegas kembali ke London Utara
Menurut Daily Mail, Arsenal telah menjadwalkan parade kemenangan pada Minggu, 31 Mei, jika mereka berhasil meraih gelar Liga Premier atau trofi Liga Champions musim ini—atau mungkin keduanya. Pesta besar-besaran di Islington ini telah dipersiapkan untuk hari berikutnya setelah laga final Eropa di Budapest, di mana The Gunners bertekad mengalahkan tim-tim seperti PSG atau Bayern Munich untuk merebut gelar juara Eropa pertama mereka.
Parade bus terbuka yang direncanakan akan membawa skuad menuju Islington Town Hall untuk merayakan bersama para penggemar setia. Meskipun rute resmi untuk tahun ini belum dikonfirmasi, rencana sebelumnya menunjukkan bus akan berangkat dari Emirates Stadium dan melintasi Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road, dan Upper Street sebelum kembali ke stadion. Yang terpenting, acara ini diperkirakan akan dimulai pada pagi atau siang hari, bukan pada malam hari.
Para penggemar tengah berjuang melawan waktu dalam hal logistik
Waktu penyelenggaraan parade tersebut menjadi tantangan besar bagi ribuan penggemar yang berencana bepergian ke Hongaria untuk menyaksikan final Liga Champions pada Sabtu, 30 Mei. Meskipun tim asuhan Arteta berhasil merebut gelar Liga Premier sebelum tanggal tersebut, klub telah memutuskan untuk menunggu hingga setelah final Eropa untuk menggelar perayaan tunggal yang meriah. Hal ini berarti para pendukung harus mencari cara untuk kembali dari Budapest ke London Utara dalam hitungan jam.
Para pemain tim utama sendiri akan merasakan dampak dari jadwal yang padat ini, dengan tim yang kelelahan diperkirakan tidak akan kembali ke Inggris hingga dini hari Minggu. Satu keuntungan kecil bagi mereka yang bepergian adalah waktu kick-off pukul 17.00 di Budapest, yang lebih awal dari slot tradisional pukul 20.00. Penyesuaian ini seharusnya memberi para penggemar sedikit lebih banyak waktu untuk mengejar penerbangan malam, meskipun perjalanan ke Islington tetap akan berlangsung dengan terburu-buru.
Declan Rice menyerukan 'invasi ke Budapest'
Meskipun ada potensi kendala perjalanan pada hari berikutnya, gelandang The Gunners, Declan Rice, mendesak para pendukung Arsenal untuk datang berbondong-bondong dalam jumlah puluhan ribu orang guna menyaksikan momen bersejarah ini. Arsenal telah mendapatkan alokasi 16.824 tiket masuk umum untuk final tersebut, namun pemain internasional Inggris ini berharap kehadiran yang jauh lebih besar di ibu kota Hongaria untuk memacu semangat tim.
Rice mengungkapkan kegembiraannya menjelang pertandingan tersebut, dengan menyatakan: “Ayo, ayo - saya akan siap. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Budapest, saya ingin semua penggemar Arsenal hadir di sana. 200.000 dari kalian, datanglah! Mari kita coba dan lakukan ini karena kita akan membutuhkan semua dukungan, semua energi, dan mari kita jadikan ini benar-benar istimewa.”
Perayaan terakhir menjelang Piala Dunia
Tanggal 31 Mei menjadi kesempatan terakhir bagi skuad untuk merayakan bersama para pendukung mereka sebelum jeda internasional dimulai. Segera setelah parade yang direncanakan itu, sejumlah besar pemain Arsenal akan dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional masing-masing guna memulai persiapan menuju Piala Dunia. Hal ini menjadikan periode akhir Mei sebagai satu-satunya waktu yang memungkinkan bagi klub untuk menggelar acara bagi para penggemar.
Hasil imbang 3-3 Manchester City baru-baru ini melawan Everton telah memberikan dorongan signifikan bagi Arsenal dalam upaya mereka meraih gelar Liga Premier pertama sejak 2004. The Gunners kini memimpin lima poin di puncak klasemen, meskipun City masih memiliki satu pertandingan tersisa dengan hanya tiga pertandingan tersisa di musim ini. Untuk mengamankan trofi, Arsenal harus melewati laga-laga terakhir yang dimulai melawan West Ham United yang terancam degradasi, diikuti dengan pertandingan melawan Burnley yang sudah dipastikan terdegradasi, sebelum mengakhiri musim mereka melawan Crystal Palace di hari terakhir.