Pawai trofi Arsenal: 75 suporter ‘diselamatkan dari ketinggian’ dan 16 orang ditangkap saat The Gunners merayakan gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun
Petugas darurat turun tangan saat para penggemar mengambil risiko
Dinas Pemadam Kebakaran London (LFB) mengungkap data statistik yang mengejutkan terkait peristiwa hari itu, yang menegaskan bahwa mereka harus mengevakuasi "sekitar 75 orang" dari posisi berbahaya di ketinggian. Demi melihat sekilas bus terbuka yang mengangkut Mikel Arteta dan skuadnya, banyak pendukung memanjat pohon, atap rumah, dan tiang lampu lalu lintas, sehingga memicu tindakan penyelamatan berskala besar.
Asisten Komisaris LFB, Pat Goulbourne, menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi oleh petugas pertama yang tiba di lokasi selama parade trofi. Dia mencatat bahwa meskipun mayoritas kerumunan berperilaku bertanggung jawab, tindakan sebagian kecil orang menciptakan bahaya yang signifikan sepanjang sore hingga malam hari di seluruh wilayah Islington.
Kembang api liar memicu kebakaran di hotel dan kekacauan sistem alarm
Perayaan tersebut semakin terganggu oleh penggunaan kembang api, yang menyebabkan kebakaran di sebuah hotel setempat. Petugas pemadam kebakaran dipanggil ke lokasi setelah sebuah suar yang meleset memicu kebakaran, meskipun bencana berhasil dihindari. "Untungnya, kebakaran tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil pada bagian luar gedung," kata Goulbourne saat membahas insiden tersebut.
Masalah asap dan api terjadi di mana-mana, dengan LFB mencatat bahwa kembang api juga diduga telah memicu alarm kebakaran di beberapa lokasi lain di daerah tersebut. Goulbourne menambahkan: "Saat para pendukung pulang, kami mengimbau mereka untuk menghindari penggunaan kembang api, terutama di stasiun, dan menjauhkannya dari bangunan serta bahan mudah terbakar lainnya."
Penangkapan terkait narkoba dan kerusuhan
Kepolisian Metropolitan turun dengan kekuatan penuh, mengerahkan lebih dari 500 petugas untuk mengendalikan arus massa yang membludak di jalan-jalan sekitar Stadion Emirates. Pada pukul 21.00 malam Minggu, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa telah dilakukan 16 penangkapan atas berbagai pelanggaran, termasuk perilaku mabuk dan mengganggu ketertiban umum, pelanggaran narkoba, pelecehan seksual, serta penyerangan terhadap petugas darurat.
Terlepas dari intervensi hukum tersebut, pihak berwenang mengakui sifat historis dari acara tersebut bagi para penggemar. Goulbourne mengatakan bahwa perayaan tersebut merupakan "pemandangan yang fantastis" dan menambahkan bahwa banyak penggemar yang "merayakan prestasi klub mereka dengan aman." Namun, banyaknya orang yang berkumpul membuat jalanan dipenuhi sampah, sepeda listrik yang tergeletak, dan botol-botol seiring berlalunya malam.
Insiden kekerasan merusak suasana perayaan perebutan gelar
Dalam perkembangan yang lebih serius, terjadi insiden penikaman di Hornsey Road tepat setelah pukul 20.30, jauh dari pusat rute bus utama namun di tengah kerumunan yang masih berkerumun. Petugas kepolisian dan paramedis, termasuk kru ambulans udara, segera merespons ke lokasi kejadian di mana seorang pria ditemukan dalam keadaan terluka. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kepolisian Metropolitan mempertahankan kehadiran yang kuat di pusat-pusat transportasi utama seperti Highbury & Islington dan King’s Cross saat para penggemar mulai bubar. Meskipun dilaporkan terjadi kekacauan dan penangkapan, semangat para penggemar setia Arsenal tetap tinggi, dengan nyanyian dan lagu-lagu yang bergema lama setelah bus trofi menyelesaikan rutenya untuk merayakan gelar liga pertama mereka sejak era ‘Invincibles’.