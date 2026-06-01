Dinas Pemadam Kebakaran London (LFB) mengungkap data statistik yang mengejutkan terkait peristiwa hari itu, yang menegaskan bahwa mereka harus mengevakuasi "sekitar 75 orang" dari posisi berbahaya di ketinggian. Demi melihat sekilas bus terbuka yang mengangkut Mikel Arteta dan skuadnya, banyak pendukung memanjat pohon, atap rumah, dan tiang lampu lalu lintas, sehingga memicu tindakan penyelamatan berskala besar.

Asisten Komisaris LFB, Pat Goulbourne, menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi oleh petugas pertama yang tiba di lokasi selama parade trofi. Dia mencatat bahwa meskipun mayoritas kerumunan berperilaku bertanggung jawab, tindakan sebagian kecil orang menciptakan bahaya yang signifikan sepanjang sore hingga malam hari di seluruh wilayah Islington.



