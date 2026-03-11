AFP
Paulo Fonseca membalas kritik yang 'sangat tidak adil' terhadap Endrick di tengah penurunan performa Lyon
Tonggak karier vs. tekanan media
Meskipun mencetak hat-trick pertama dalam kariernya melawan Metz dalam penampilan Ligue 1 keduanya, serta gol-gol penting di Coupe de France, manajer harus terus melindungi penyerang tersebut dari kritik seiring dengan berakhirnya periode "bulan madu" awal setelah kedatangannya pada Januari. Bagi Fonseca, narasi seputar pemain pinjamandari Madrid ini telah secara tidak adil dikaitkan hanya dengan gol-gol, mengabaikan dukungan pengembangan yang masih dibutuhkan oleh pemain tersebut.
Awal yang menjanjikan berubah menjadi buruk.
Pemain Brasil tersebut belum mencetak gol di liga sejak sore hari Januari melawan Metz, dan kekeringan golnya bertepatan dengan penurunan performa Lyon secara keseluruhan, dengan tim asuhan Fonseca kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka. Belakangan ini, penyerang muda tersebut menjadi sorotan para pakar dan penggemar, menghadapi tuduhan egois saat menguasai bola dan pengambilan keputusan yang buruk di area pertahanan lawan.
Fonseca mengecam ekspektasi yang tidak adil.
Dengan tekanan yang semakin meningkat, Fonseca telah turun tangan untuk melindungi bintang mudanya dari reaksi negatif yang semakin membesar. Setelah hasil imbang 1-1 melawan Paris FC pada Minggu, di mana Endrick gagal memberikan dampak sebagai pemain pengganti, Fonseca dengan cepat mengingatkan para kritikus tentang usia pemain dan kurangnya pengalaman kompetitifnya.
“Dia baru berusia 19 tahun; kalian mengharapkan banyak darinya. Endrick tidak bermain selama lebih dari setahun, dan sekarang dia bermain hampir di setiap pertandingan,” kata Fonseca kepada wartawan. Manajer tersebut jelas merasa bahwa beban ekspektasi telah menjadi berlebihan: “Ketika dia mencetak gol, evaluasinya sangat positif, tetapi ketika dia tidak mencetak gol, [kritik]nya sangat berat dan tidak adil.”
Penyesuaian taktis dan kurva pembelajaran
Fonseca mengakui bahwa ada kurva pembelajaran saat Endrick beradaptasi dengan bermain di sayap kanan. “Dia bermain di sayap kanan saat pertama kali datang, tapi sulit membuatnya memahami opsi terbaik saat menusuk ke belakang pertahanan lawan. Dia selalu ingin bola, tapi kami juga ingin dia menusuk ke belakang,” jelas manajer tersebut.
Seiring musim Prancis memasuki tahap akhir, tekanan tetap tinggi. Untuk saat ini, Endrick mendapat dukungan penuh dari manajernya, yang bertekad memastikan bahwa label “tidak adil” tidak menghalangi pertumbuhannya dalam jangka panjang.
