Paulo Fonseca membalas kritik yang 'sangat tidak adil' terhadap Endrick di tengah penurunan performa Lyon

Dengan tekanan yang semakin meningkat, Fonseca telah turun tangan untuk melindungi bintang mudanya dari reaksi negatif yang semakin membesar. Setelah hasil imbang 1-1 melawan Paris FC pada Minggu, di mana Endrick gagal memberikan dampak sebagai pemain pengganti, Fonseca dengan cepat mengingatkan para kritikus tentang usia pemain dan kurangnya pengalaman kompetitifnya.

“Dia baru berusia 19 tahun; kalian mengharapkan banyak darinya. Endrick tidak bermain selama lebih dari setahun, dan sekarang dia bermain hampir di setiap pertandingan,” kata Fonseca kepada wartawan. Manajer tersebut jelas merasa bahwa beban ekspektasi telah menjadi berlebihan: “Ketika dia mencetak gol, evaluasinya sangat positif, tetapi ketika dia tidak mencetak gol, [kritik]nya sangat berat dan tidak adil.”