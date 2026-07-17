Paulo Fonseca kembali angkat bicara, kali ini mengenai pengalamannya yang sangat singkat sebagai pelatih Milan. Dalam wawancara yang dimuat di majalah La Gazzetta dello Sport “Sportweek”, pelatih Lyon ini menganalisis apa saja yang tidak berjalan dengan baik selama 5 bulan memimpin tim Rossoneri pada musim 2024/2025, sebelum kedatangan rekan senegaranya Sergio Conceiçao, yang pada gilirannya juga dipecat setelah masa jabatan yang singkat. Revolusi teknis terbaru yang diluncurkan oleh pemilik klub Gerry Cardinale telah membawa pelatih asal Portugal baru, Rubén Amorim, untuk memimpin Milan, dan Fonseca juga ingin membahas hal ini.
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Paulo Fonseca kembali berbicara tentang Milan: "Amorim disambut oleh Cardinale, sedangkan saya dibiarkan sendirian. Saya pun ingin menerapkan gaya permainan yang dominan, tetapi saya tidak diberi waktu yang cukup"
KECEWA DENGAN MILAN
“Saya kecewa, ya, karena dua tahun lalu saya dipanggil dengan satu tujuan: mengubah gaya permainan tim. ‘Kami ingin Milan menjadi tim yang dominan, menguasai bola, dan bermain di wilayah pertahanan lawan,’ kata pihak klub kepada saya. ‘Sempurna,’ jawab saya, ‘itulah pandangan saya tentang sepak bola.’ Namun kenyataannya, perubahan membutuhkan waktu, dan menerapkan gaya permainan seperti ini di Italia tidaklah mudah. Untuk berhasil, yang pertama-tama harus diubah adalah pola pikir para pemain. Mungkin saya akan terlihat sombong, tapi saya sudah memulai langkah ke arah itu dan, setelah saya pergi, saya tidak pernah lagi melihat Milan menampilkan kualitas permainan seperti yang ditunjukkan saat saya masih di bangku cadangan,” kata Fonseca sambil meluapkan uneg-unegnya melalui wawancara di “Sportweek”.
DITINGGALKAN SENDIRI
Fonseca mengkritik semua pihak dan juga mengeluhkan perlakuan yang berbeda—termasuk dalam hal liputan media—yang diterimanya dibandingkan dengan hari-hari awal Amorim di Italia: “Saya melihat Amorim tiba di Milanello dan Cardinale sendiri yang menunggunya. Sebaliknya, ketika saya tiba, tidak ada seorang pun di sana. Saya didatangkan untuk mengubah pola pikir. Mereka tidak memberi saya waktu, tapi kami telah memainkan banyak pertandingan yang bagus. Dan setelah saya, hal itu tidak pernah terjadi lagi.”
SERANGAN TERHADAP PARA PEMAIN
Terakhir, Paulo Fonseca, dalam curahan hatinya di halaman Sportweek, mengungkit kembali hubungan rumitnya dengan beberapa tokoh berpengaruh di ruang ganti Milan. Masalahnya dimulai ketika ia berselisih, misalnya dengan Theo Hernandez dan Rafael Leao, yang dicadangkan pada pertandingan melawan Lazio pada Agustus 2024 karena kurangnya komitmen defensif yang mereka tunjukkan dalam pertandingan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan di Parma, dan kemudian menjadi tokoh utama dalam “pemberontakan” terkenal saat jeda pendinginan di Stadion Olimpico saat mereka masuk ke lapangan. “Di Italia, seringkali pemain lebih berpengaruh daripada klub. Jika ada yang, meski hebat, tidak layak, dia tidak akan bermain di bawah asuhanku, karena tidak ada yang lebih besar dari Milan,” tambah Fonseca.
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