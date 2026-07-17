Paulo Fonseca kembali berbicara tentang Milan: "Amorim disambut oleh Cardinale, sedangkan saya dibiarkan sendirian. Saya pun ingin menerapkan gaya permainan yang dominan, tetapi saya tidak diberi waktu yang cukup"

“Saya kecewa, ya, karena dua tahun lalu saya dipanggil dengan satu tujuan: mengubah gaya permainan tim. ‘Kami ingin Milan menjadi tim yang dominan, menguasai bola, dan bermain di wilayah pertahanan lawan,’ kata pihak klub kepada saya. ‘Sempurna,’ jawab saya, ‘itulah pandangan saya tentang sepak bola.’ Namun kenyataannya, perubahan membutuhkan waktu, dan menerapkan gaya permainan seperti ini di Italia tidaklah mudah. Untuk berhasil, yang pertama-tama harus diubah adalah pola pikir para pemain. Mungkin saya akan terlihat sombong, tapi saya sudah memulai langkah ke arah itu dan, setelah saya pergi, saya tidak pernah lagi melihat Milan menampilkan kualitas permainan seperti yang ditunjukkan saat saya masih di bangku cadangan,” kata Fonseca sambil meluapkan uneg-unegnya melalui wawancara di “Sportweek”.