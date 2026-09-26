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Paulo Dybala menghadapi dilema Roma saat Gian Piero Gasperini memveto perjalanannya untuk laga perpisahan Lionel Messi bersama Argentina
Gasperini menghalangi perjalanan lintas Atlantik
Pelatih kepala Roma Gasperini dikabarkan menolak memberikan izin kepada Dybala dan Nahuel Molina untuk pergi ke Argentina menghadiri laga perpisahan Messi. Asosiasi Sepak Bola Argentina mengundang semua pemenang Piala Dunia 2022 untuk hadir sebagai tamu kehormatan di Estadio Monumental dalam laga melawan Benin pada 6 Oktober. Namun, Gasperini enggan membiarkan dua pemain kuncinya menjalani penerbangan antarbenua selama 14 jam yang melelahkan dan melewatkan tiga sesi latihan.
- AFP
Laga krusial memicu veto perjalanan
Menurut surat kabar ternama Italia La Gazzetta dello Sport, petinggi Roma memprioritaskan kebugaran skuad untuk mempertahankan posisi puncak di Serie A ketimbang melepas pemain hanya untuk duduk di tribun.
Publikasi tersebut menyoroti kekhawatiran sang juru taktik: "Sang pelatih fokus pada lawatan tandang ke Como dan tidak ingin pemain itu melewatkan tiga hari latihan dengan dua penerbangan antarbenua."
Media tersebut juga menggarisbawahi dilema emosional sang bintang: "Sulit untuk mengatakan tidak kepada Leo Messi, terutama ketika undangan itu untuk perayaan perpisahan yang akan membuat seluruh Argentina, dan bahkan lebih dari itu, terhenti selama beberapa jam.
"Selain itu, Paulo Dybala benar-benar akan sangat menyesal jika melewatkan pertandingan terakhir La Pulga dengan seragam Argentina. Namun, sama sulitnya untuk mengabaikan veto Gasperini terkait perjalanan antarbenua hanya lima hari sebelum Como vs Roma dan sepekan menjelang bentrokan Liga Champions melawan Real Madrid."
Dybala absen dari seleksi tim nasional
Meski sudah mengoleksi 40 caps dan tampil 18 kali bersama Messi, Dybala belum menerima panggilan dari Lionel Scaloni sejak September 2024. Sementara rekan-rekan setimnya seperti Matias Soule berangkat untuk tugas bersama Argentina, penyerang 32 tahun itu tetap vital bagi Roma setelah mencatatkan empat assist dalam lima penampilan musim ini. Gasperini berencana menggelar pembicaraan langsung dengan sang playmaker dalam sesi latihan hari Selasa untuk mencapai keputusan akhir.
Pemuncak klasemen menghadapi ujian berat
Roma berada di puncak klasemen Serie A dengan 13 poin dari lima pertandingan, unggul selisih gol atas rival-rivalnya, Inter dan Lazio. Tim asuhan Gasperini akan menghadapi ujian berat ketika mereka bertandang ke markas Como milik Nico Paz pada 11 Oktober setelah jeda internasional. Hanya beberapa hari kemudian, klub ibu kota itu harus tetap menjaga fokus penuh jelang laga besar Liga Champions melawan raksasa Eropa Real Madrid.
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