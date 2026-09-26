Menurut surat kabar ternama Italia La Gazzetta dello Sport, petinggi Roma memprioritaskan kebugaran skuad untuk mempertahankan posisi puncak di Serie A ketimbang melepas pemain hanya untuk duduk di tribun.

Publikasi tersebut menyoroti kekhawatiran sang juru taktik: "Sang pelatih fokus pada lawatan tandang ke Como dan tidak ingin pemain itu melewatkan tiga hari latihan dengan dua penerbangan antarbenua."

Media tersebut juga menggarisbawahi dilema emosional sang bintang: "Sulit untuk mengatakan tidak kepada Leo Messi, terutama ketika undangan itu untuk perayaan perpisahan yang akan membuat seluruh Argentina, dan bahkan lebih dari itu, terhenti selama beberapa jam.

"Selain itu, Paulo Dybala benar-benar akan sangat menyesal jika melewatkan pertandingan terakhir La Pulga dengan seragam Argentina. Namun, sama sulitnya untuk mengabaikan veto Gasperini terkait perjalanan antarbenua hanya lima hari sebelum Como vs Roma dan sepekan menjelang bentrokan Liga Champions melawan Real Madrid."