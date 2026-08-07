Setelah menghabiskan empat musim bersama Dybala di Turin, Pjanic meyakini Alajbegovic memiliki bakat mentah untuk meniru kesuksesan penyerang Argentina tersebut.

Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, ia menyatakan: "Kami berharap Kerim bisa meniru Paulo. Ini adalah tingkat investasi yang serupa; hal yang penting adalah apa yang terjadi di lapangan."

"Dybala mencetak gol dan meraih banyak kemenangan bersama Juventus. Alajbegovic baru berada di awal dan harus tetap rendah hati, tetapi ia punya potensi untuk memiliki karier papan atas, papan atas. Biarkan dia menikmati permainannya dan berkembang tanpa terlalu banyak tekanan," tambahnya.