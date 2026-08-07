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Paulo Dybala berikutnya? Miralem Pjanic mendukung rekrutan baru senilai €35 juta Kerim Alajbegovic untuk sukses di Juventus
Klub Turin amankan talenta muda
Juventus telah mengamankan jasa talenta Bosnia berusia 18 tahun, Alajbegovic, dari Leverkusen dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €35 juta. Kepindahan sang winger menyusul masa peminjaman yang impresif di Salzburg musim lalu, ketika ia mencatatkan sembilan gol dan tiga assist dalam 28 penampilan di liga domestik. Alajbegovic mencetak rekor sebagai pencetak banyak gol termuda di Austrian Bundesliga, sekaligus menjadi satu-satunya pemain di kompetisi itu yang mencatatkan lebih dari lima gol dan menyelesaikan lebih dari 50 dribel sukses.
- STEINSIEK.CH
Legenda lini tengah mendukung remaja
Setelah menghabiskan empat musim bersama Dybala di Turin, Pjanic meyakini Alajbegovic memiliki bakat mentah untuk meniru kesuksesan penyerang Argentina tersebut.
Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, ia menyatakan: "Kami berharap Kerim bisa meniru Paulo. Ini adalah tingkat investasi yang serupa; hal yang penting adalah apa yang terjadi di lapangan."
"Dybala mencetak gol dan meraih banyak kemenangan bersama Juventus. Alajbegovic baru berada di awal dan harus tetap rendah hati, tetapi ia punya potensi untuk memiliki karier papan atas, papan atas. Biarkan dia menikmati permainannya dan berkembang tanpa terlalu banyak tekanan," tambahnya.
Tanggung jawab besar menguji pemain baru
Di luar kiprahnya bersama klub, Alajbegovic tampil gemilang untuk Bosnia di Piala Dunia, mencetak satu gol dan memimpin statistik dribel negaranya. Namun, Pjanic memperingatkan bahwa mengenakan seragam garis hitam-putih yang terkenal itu membawa ekspektasi besar yang diwariskan oleh sosok-sosok legendaris klub.
Pemain berusia 36 tahun itu menegaskan: "Anda merasakan tanggung jawab dari para juara yang sebelumnya mengenakan seragam itu ketika berada di Juve. Hal yang penting untuk saat ini adalah Kerim mengenal rekan-rekan setimnya dengan baik dan belajar bahasa Italia dengan cepat, tetapi kami cukup baik dalam hal bahasa," pungkasnya.
- GOAL
Debut kompetitif menanti sang winger
Alajbegovic kini fokus menembus starter pilihan Luciano Spalletti selama pramusim demi mengamankan tempat reguler. Ujian resmi pertama winger muda itu bisa datang saat Juventus memulai kampanye Serie A mereka melawan Frosinone pada 23 Agustus.
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