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Paul Scholes sebut dua target ideal Manchester United, termasuk Cristian Romero yang dikaitkan dengan Arsenal
Scholes mengidentifikasi target-target kunci
Legenda United Scholes mendesak mantan klubnya untuk bertindak tegas di bursa sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Meski Carrick mendatangkan Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Karl Darlow, Scholes percaya lini belakang Manchester United masih sangat rapuh. Ia merekomendasikan agar Manchester United menyaingi Arsenal dan Atletico Madrid untuk mengamankan bek Tottenham Hotspur, Romero, dalam upaya meningkatkan opsi pertahanan mereka di Old Trafford.
- APL
Pundit desak penambahan kekuatan di lini belakang
Scholes menekankan pentingnya merekrut bek tengah kelas dunia dengan pengalaman elite di level internasional yang sudah terbukti. Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, mantan gelandang Inggris itu menjelaskan alasannya menargetkan Romero: "Saya rasa mereka sudah membereskan area depan musim panas lalu, tetapi saya pikir mereka mungkin butuh dua bek tengah. Anda mungkin akan menertawakan ini dan saya mungkin akan dikritik karena ini, tetapi saya akan merekrut Christian Romero dari Tottenham."
Ia menyatakan keyakinannya bahwa sikap tenang Carrick bisa meredam temperamen panas pemain internasional Argentina itu: "Saya tahu dia agak gila, saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi dia bisa menjadi bek tengah yang sangat bagus dan seseorang yang benar-benar bisa ditenangkan oleh Michael Carrick. Mereka membicarakan £30 juta atau £40 juta untuk seorang pemain yang pernah menjadi bek tengah di final Piala Dunia. Saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi saya akan merekrutnya. Saya pikir mereka sangat membutuhkan bek tengah, yang sekarang tidak cukup bagus."
Wharton masuk radar transfer
Selain membenahi lini pertahanan, Scholes menyarankan United untuk bergerak merekrut gelandang Palace, Wharton, setelah gagal mendapatkan Sandro Tonali, yang memilih pindah ke Tottenham.
Wharton, yang baru-baru ini membantu Palace menjuarai Piala FA dan Conference League, dipandang sebagai sosok yang ideal untuk peran poros lini tengah. Namun, kesepakatan apa pun akan menjadi ambisius mengingat Palace mematok harga £85 juta untuk playmaker muda tersebut.
Melanjutkan analisanya di The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes menambahkan: "Saya tidak percaya mereka tidak berusaha membeli Adam Wharton. Sandro Tonali akan menjadi pilihan pertama saya, tetapi sekarang dia sudah pergi, Adam Wharton terlihat sempurna bagi saya."
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Carrick mempertimbangkan langkah-langkah terakhir
United dijadwalkan memainkan dua laga pramusim persahabatan tersisa melawan Leeds United dan AC Milan sebelum memulai kampanye Premier League mereka melawan Hull City pada 22 Agustus. Carrick memiliki waktu hingga 3 September untuk merampungkan rekrutan baru dan melepas pemain yang berlebih, termasuk Joshua Zirkzee. Jajaran petinggi klub harus bertindak cepat jika mereka berniat mengikuti saran Scholes sebelum tenggat waktu berlalu.
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