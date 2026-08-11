Scholes menekankan pentingnya merekrut bek tengah kelas dunia dengan pengalaman elite di level internasional yang sudah terbukti. Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, mantan gelandang Inggris itu menjelaskan alasannya menargetkan Romero: "Saya rasa mereka sudah membereskan area depan musim panas lalu, tetapi saya pikir mereka mungkin butuh dua bek tengah. Anda mungkin akan menertawakan ini dan saya mungkin akan dikritik karena ini, tetapi saya akan merekrut Christian Romero dari Tottenham."

Ia menyatakan keyakinannya bahwa sikap tenang Carrick bisa meredam temperamen panas pemain internasional Argentina itu: "Saya tahu dia agak gila, saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi dia bisa menjadi bek tengah yang sangat bagus dan seseorang yang benar-benar bisa ditenangkan oleh Michael Carrick. Mereka membicarakan £30 juta atau £40 juta untuk seorang pemain yang pernah menjadi bek tengah di final Piala Dunia. Saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi saya akan merekrutnya. Saya pikir mereka sangat membutuhkan bek tengah, yang sekarang tidak cukup bagus."