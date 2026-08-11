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Paul Scholes menyebut dua target ideal Manchester United, termasuk Cristian Romero yang dikaitkan dengan Arsenal
Scholes mengidentifikasi target-target utama
Legenda United, Scholes, mendesak mantan klubnya untuk bertindak tegas di bursa transfer sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Meski Carrick telah mendatangkan Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Karl Darlow, Scholes meyakini lini belakang Manchester United masih sangat rapuh. Ia merekomendasikan agar Manchester United menyalip Arsenal dan Atletico Madrid untuk mengamankan bek Tottenham Hotspur, Romero, dalam upaya meningkatkan opsi pertahanan mereka di Old Trafford.
- APL
Pundit mendesak penambahan kekuatan di lini pertahanan
Scholes menekankan betapa pentingnya merekrut bek tengah kelas dunia dengan pengalaman internasional elite yang sudah terbukti. Berbicara di The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite, mantan gelandang Inggris itu menjelaskan alasannya membidik Romero: "Saya rasa mereka sudah membereskan area lini depan musim panas lalu, tetapi saya pikir mereka mungkin butuh dua bek tengah. Anda mungkin akan menertawakan ini dan saya mungkin akan dikritik karena ini, tetapi saya akan merekrut Christian Romero dari Tottenham."
Ia menyatakan keyakinannya bahwa sikap tenang Carrick bisa meredam temperamen panas pemain internasional Argentina itu: "Saya tahu dia agak gila, saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi dia bisa menjadi bek tengah yang sangat bagus dan seseorang yang benar-benar bisa ditenangkan oleh Michael Carrick. Mereka membicarakan £30 juta atau £40 juta untuk pemain yang pernah menjadi bek tengah di final Piala Dunia. Saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi saya akan merekrutnya. Saya pikir mereka sangat membutuhkan bek tengah, yang ada sekarang tidak cukup bagus."
Wharton masuk radar transfer
Selain membenahi lini belakang, Scholes menyarankan United untuk bergerak merekrut gelandang Palace, Wharton, setelah gagal mendapatkan Sandro Tonali, yang memilih pindah ke Tottenham.
Wharton, yang baru-baru ini membantu Palace menjuarai Piala FA dan Conference League, dipandang sebagai sosok ideal untuk peran pivot di lini tengah. Namun, kesepakatan apa pun akan menjadi ambisius mengingat banderol £85 juta yang dipasang Palace untuk playmaker muda tersebut.
Melanjutkan analisanya di The Good, The Bad & The Football podcast, Scholes menambahkan: "Saya tidak percaya mereka tidak mencoba membeli Adam Wharton. Sandro Tonali akan menjadi pilihan pertama saya, tetapi sekarang dia sudah pergi, Adam Wharton terlihat sempurna buat saya."
- (C)Getty Images
Carrick mempertimbangkan langkah-langkah terakhir
United dijadwalkan memainkan dua laga uji coba pramusim tersisa melawan Leeds United dan AC Milan sebelum memulai kampanye Premier League mereka melawan Hull City pada 22 Agustus. Carrick memiliki waktu hingga 3 September untuk merampungkan perekrutan baru dan melepas pemain yang dianggap surplus, termasuk Joshua Zirkzee. Jajaran petinggi klub harus bergerak cepat jika mereka berniat mengikuti saran Scholes sebelum tenggat berlalu.
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