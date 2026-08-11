Scholes menekankan betapa pentingnya merekrut bek tengah kelas dunia dengan pengalaman internasional elite yang sudah terbukti. Berbicara di The Good, The Bad & The Football, yang disponsori oleh Midnite, mantan gelandang Inggris itu menjelaskan alasannya membidik Romero: "Saya rasa mereka sudah membereskan area lini depan musim panas lalu, tetapi saya pikir mereka mungkin butuh dua bek tengah. Anda mungkin akan menertawakan ini dan saya mungkin akan dikritik karena ini, tetapi saya akan merekrut Christian Romero dari Tottenham."

Ia menyatakan keyakinannya bahwa sikap tenang Carrick bisa meredam temperamen panas pemain internasional Argentina itu: "Saya tahu dia agak gila, saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi dia bisa menjadi bek tengah yang sangat bagus dan seseorang yang benar-benar bisa ditenangkan oleh Michael Carrick. Mereka membicarakan £30 juta atau £40 juta untuk pemain yang pernah menjadi bek tengah di final Piala Dunia. Saya tahu dia punya masalah disiplin, tetapi saya akan merekrutnya. Saya pikir mereka sangat membutuhkan bek tengah, yang ada sekarang tidak cukup bagus."