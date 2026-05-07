Paul Scholes menyatakan bahwa Arsenal asuhan Mikel Arteta yang 'membosankan' tak akan dikenang sebagai 'tim hebat' di tengah upayanya meraih gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions

Meskipun Arsenal berada di ambang gelar liga pertama mereka sejak 2004, Paul Scholes tetap tidak terkesan dengan gaya permainan yang ditampilkan di Emirates Stadium. Mantan gelandang United, yang telah mengoleksi 11 gelar Liga Premier di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, percaya bahwa para bintang The Gunners saat ini kurang memiliki semangat yang diperlukan untuk disejajarkan dengan tim-tim terhebat dalam sejarah sepak bola Inggris.

Berbicara dalam episode terbaru podcast Stick to Football dari The Overlap, Scholes mengatakan: "Saya tidak berpikir mereka adalah juara terbaik yang pernah kita lihat. Saya tidak berpikir kita akan membicarakan tim ini di masa mendatang seperti halnya tim-tim hebat United."