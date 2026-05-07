Paul Scholes menyatakan bahwa Arsenal asuhan Mikel Arteta yang 'membosankan' tak akan dikenang sebagai 'tim hebat' di tengah upayanya meraih gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions
Scholes mempertanyakan status Arsenal
Meskipun Arsenal berada di ambang gelar liga pertama mereka sejak 2004, Paul Scholes tetap tidak terkesan dengan gaya permainan yang ditampilkan di Emirates Stadium. Mantan gelandang United, yang telah mengoleksi 11 gelar Liga Premier di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, percaya bahwa para bintang The Gunners saat ini kurang memiliki semangat yang diperlukan untuk disejajarkan dengan tim-tim terhebat dalam sejarah sepak bola Inggris.
Berbicara dalam episode terbaru podcast Stick to Football dari The Overlap, Scholes mengatakan: "Saya tidak berpikir mereka adalah juara terbaik yang pernah kita lihat. Saya tidak berpikir kita akan membicarakan tim ini di masa mendatang seperti halnya tim-tim hebat United."
Label ‘membosankan’ dan keluhan taktis
Arteta telah membangun tim yang didasarkan pada pertahanan yang kokoh dan penguasaan bola yang terkendali. Namun, Scholes mengakui bahwa ia merasa pendekatan yang sistematis itu sulit untuk ditonton jika dibandingkan dengan tim-tim Manchester United yang penuh gairah, di mana ia pernah bermain bersama pemain-pemain seperti Eric Cantona dan Cristiano Ronaldo.
Pria berusia 51 tahun itu sangat kritis terhadap permainan build-up tim tersebut, dengan menyatakan: "Anda bisa menang dengan berbagai cara, yang ingin saya katakan adalah, mereka bukanlah tim yang akan saya tonton sepanjang waktu. Kami telah melihat [David] Raya dan para bek tengah hanya bermain dan bermain. Itu membosankan."
Rekor perburuan hewan besar di bawah sorotan
Meskipun konsistensi Arsenal telah membawa mereka unggul atas Manchester City, United, dan Liverpool di klasemen, Scholes berpendapat bahwa ketidakmampuan mereka mengalahkan rival-rival langsungnya dalam pertandingan-pertandingan krusial mengurangi nilai prestasi mereka. Hasil imbang baru-baru ini antara Manchester City dan Everton telah menempatkan gelar juara di tangan Arsenal, namun legenda United itu tetap tidak yakin dengan kualitas mereka.
"Anda tidak selalu harus mengalahkan tim-tim papan atas - mereka belum pernah mengalahkan City dan Liverpool, tim-tim terbaik dalam empat, lima, atau enam tahun terakhir," jelas Scholes. "Itulah mengapa saya rasa orang-orang tidak akan menyebut mereka sebagai tim hebat. Saya tahu Anda bisa lolos tanpa memenangkan pertandingan-pertandingan itu, tentu saja bisa, tetapi untuk menjadi tim hebat, Anda harus pergi dan mengalahkan tim-tim ini. Mereka tidak akan mengalahkan City, tidak akan mengalahkan Liverpool, United yang mengalahkan mereka."
Prestasi bersejarah ganda sudah di depan mata
Terlepas dari segala kritik, pasukan Arteta kini hanya tinggal beberapa pertandingan lagi untuk menorehkan sejarah abadi. Menjuarai Liga Premier akan menjadi pencapaian bersejarah, namun The Gunners juga masih menanti final Liga Champions melawan PSG di Budapest pada 30 Mei. Musim ini tetap sarat dengan potensi besar, dan Scholes mungkin harus meninjau kembali pandangannya jika Arsenal berhasil meraih gelar tersebut.