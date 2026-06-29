Paul Scholes menyarankan Thomas Tuchel untuk menempatkan Declan Rice di bangku cadangan agar Inggris bisa menyamai level Prancis dan Argentina di babak gugur Piala Dunia

Rice absen dalam laga terakhir fase grup melawan Panama karena cedera betis, namun ia diperkirakan akan kembali bermain pada babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo. Namun, Scholes mempertanyakan apakah bintang Arsenal tersebut mampu memberikan dorongan serangan yang cukup bagi tim Inggris saat ini.

Berbicara dalam podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes mengatakan: "Inggris tidak perlu memainkan dua gelandang bertahan di pertandingan berikutnya. Tanpa bermaksud meremehkan Kongo, tetapi dalam pertandingan seperti itu, Anda harus memainkan sebanyak mungkin penyerang. Saya pikir ini harus menjadi pertarungan langsung antara Declan Rice dan Elliot Anderson, dan saya rasa saya akan memilih Anderson."

Mantan pemain Manchester United itu menambahkan: "Saya pikir dia [Anderson] akan lebih sering mengoper bola ke depan. Coba pikirkan Rice bersama Arsenal… dengar, dia pemain hebat dan pemimpin yang hebat, saya mengerti semua itu, dan kebanyakan orang pasti lebih memilih dia ada di tim daripada tidak. Tapi Arsenal juga tidak bermain bagus musim lalu, bukan? Rice tidak bisa melibatkan [Martin] Odegaard dalam permainan, jadi mungkin hal itu sedikit terbawa ke timnas Inggris. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi dengan Anderson."