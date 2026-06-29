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Paul Scholes menyarankan Thomas Tuchel untuk menempatkan Declan Rice di bangku cadangan agar Inggris bisa menyamai level Prancis dan Argentina di babak gugur Piala Dunia
Scholes menyerukan perubahan taktik
Meskipun Inggris memuncaki Grup L dengan tujuh poin, Scholes sama sekali tidak terkesan dengan penampilan tim di bawah asuhan Tuchel. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia, namun mengalami kesulitan saat bermain imbang tanpa gol melawan Ghana dan meraih kemenangan 2-0 yang tidak mulus atas Panama. Scholes berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu hati-hati di lini tengah menghambat tim untuk mencapai level elit yang diperlukan guna memenangkan turnamen ini.
- Getty Images Sport
Dampak Rice menjadi sorotan
Rice absen dalam laga terakhir fase grup melawan Panama karena cedera betis, namun ia diperkirakan akan kembali bermain pada babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo. Namun, Scholes mempertanyakan apakah bintang Arsenal tersebut mampu memberikan dorongan serangan yang cukup bagi tim Inggris saat ini.
Berbicara dalam podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes mengatakan: "Inggris tidak perlu memainkan dua gelandang bertahan di pertandingan berikutnya. Tanpa bermaksud meremehkan Kongo, tetapi dalam pertandingan seperti itu, Anda harus memainkan sebanyak mungkin penyerang. Saya pikir ini harus menjadi pertarungan langsung antara Declan Rice dan Elliot Anderson, dan saya rasa saya akan memilih Anderson."
Mantan pemain Manchester United itu menambahkan: "Saya pikir dia [Anderson] akan lebih sering mengoper bola ke depan. Coba pikirkan Rice bersama Arsenal… dengar, dia pemain hebat dan pemimpin yang hebat, saya mengerti semua itu, dan kebanyakan orang pasti lebih memilih dia ada di tim daripada tidak. Tapi Arsenal juga tidak bermain bagus musim lalu, bukan? Rice tidak bisa melibatkan [Martin] Odegaard dalam permainan, jadi mungkin hal itu sedikit terbawa ke timnas Inggris. Saya rasa hal itu tidak akan terjadi dengan Anderson."
Perbandingan dengan tim-tim favorit Piala Dunia
Scholes memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai prospek Inggris secara keseluruhan, dengan menyatakan bahwa mereka saat ini tertinggal jauh dari juara bertahan Argentina dan sesama finalis Piala Dunia 2022, Prancis. Kurangnya kelancaran permainan pada babak penyisihan grup membuat gelandang serang legendaris ini khawatir akan ujian yang lebih berat yang menanti di babak selanjutnya.
"Itu tidak terlalu bagus, bukan?" kata Scholes mengenai kemenangan atas Panama. "Dari ketiga pertandingan itu, saya rasa saya belum melihat tim yang akan menjuarai Piala Dunia. Penampilannya memang belum terlalu bagus, tapi lihatlah, mereka bisa saja menjadi lebih baik dan mereka sedang memenangkan pertandingan, dan saya memang yakin mereka memiliki pemain-pemain penentu kemenangan di tim ini. Saya hanya merasa mereka belum berada di level Prancis atau Argentina."
- Getty Images Sport
Ada perbedaan pendapat mengenai gelandang pengatur permainan
Sementara Scholes mendukung dimasukkannya Anderson—yang kabarnya hampir menyelesaikan transfer senilai £116 juta ke Manchester City—mantan rekan setimnya, Nicky Butt, memiliki pandangan berbeda. Butt setuju bahwa Tuchel sebaiknya hanya menggunakan satu gelandang bertahan, namun ia menegaskan bahwa Rice adalah satu-satunya pemain yang tidak boleh diganti.
Butt menjelaskan: "Anda tidak bisa memainkan dua gelandang bertahan saat menghadapi tim yang tidak akan menguasai bola sama sekali. Saya pasti akan memainkan Declan Rice di pertandingan berikutnya, jadi saya akan mencoret Elliot Anderson. Menurut saya, dia telah tampil brilian dan merupakan pemain kelas atas, kelas atas, kelas atas—itulah sebabnya Man City rela membayar £120 juta untuknya, [tetapi] saya hanya merasa Declan Rice tidak bisa dicoret. Dia adalah salah satu pemain yang tidak boleh dicoret."