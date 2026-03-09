Paul Scholes mengungkap pesan-pesan Michael Carrick setelah kritik viral yang menyebut Manchester United 'buruk' di bawah mantan rekan setimnya

Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes menegaskan bahwa tidak ada permusuhan antara dua legenda Manchester United. Ia mengatakan: "Sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung Michael. Michael adalah salah satu orang paling baik di dunia sepak bola, dia adalah orang terakhir yang ingin saya sakiti. Saya tetap mengirim pesan kepada Michael. Saya langsung menemuinya dan berkata, 'Lihat, saya tidak bermaksud membuat Anda kesal.' Saya rasa saya tidak perlu mengatakan itu, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak kesal dengan itu."

Scholes percaya reaksi publik telah membesar-besarkan situasi dan salah memahami poin yang ia coba sampaikan tentang penampilan United baru-baru ini. "Saya pikir orang-orang hanya menafsirkannya secara berbeda dari yang dimaksud," tambah Scholes. "Yang saya katakan hanyalah bahwa saya tidak berpikir mereka bermain sebaik itu dalam empat pertandingan terakhir, tapi dia tetap berhasil meraih hasil."