Paul Scholes mengungkap pesan-pesan Michael Carrick setelah kritik viral yang menyebut Manchester United 'buruk' di bawah mantan rekan setimnya
Legend menjelaskan kontroversi di Instagram.
Seorang pria berusia 51 tahun menulis di Instagram Story: "Michael pasti punya sesuatu yang istimewa... karena United bermain buruk dalam empat pertandingan terakhir... malam ini." Komentar tersebut diinterpretasikan oleh banyak orang sebagai sindiran yang tidak perlu terhadap Carrick, yang sejauh ini telah tampil impresif sejak mengambil alih kendali dari Ruben Amorim awal tahun ini, yang menyebabkan kritik dari tokoh seperti Patrice Evra.
Scholes menghubungi mantan rekan setimnya.
Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes menegaskan bahwa tidak ada permusuhan antara dua legenda Manchester United. Ia mengatakan: "Sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung Michael. Michael adalah salah satu orang paling baik di dunia sepak bola, dia adalah orang terakhir yang ingin saya sakiti. Saya tetap mengirim pesan kepada Michael. Saya langsung menemuinya dan berkata, 'Lihat, saya tidak bermaksud membuat Anda kesal.' Saya rasa saya tidak perlu mengatakan itu, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak kesal dengan itu."
Scholes percaya reaksi publik telah membesar-besarkan situasi dan salah memahami poin yang ia coba sampaikan tentang penampilan United baru-baru ini. "Saya pikir orang-orang hanya menafsirkannya secara berbeda dari yang dimaksud," tambah Scholes. "Yang saya katakan hanyalah bahwa saya tidak berpikir mereka bermain sebaik itu dalam empat pertandingan terakhir, tapi dia tetap berhasil meraih hasil."
Sebuah penghormatan kepada Sir Alex Ferguson
Mantan gelandang tersebut menjelaskan bahwa komentarnya sebenarnya dimaksudkan untuk menyoroti kemampuan Carrick dalam menemukan cara untuk menang bahkan ketika tim tidak dalam performa terbaiknya. "Kami memiliki manajer terbaik di dunia dan dia selalu mengatakan kadang-kadang Anda membutuhkan sedikit keberuntungan," kata mantan pemain internasional Inggris itu saat mengenang masa-masa di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. "Jadi, dengan kartu merah dan hal-hal lain yang terjadi selama pertandingan, kadang-kadang Anda memang membutuhkan sedikit keberuntungan, itu saja yang saya maksudkan."
Meskipun rekor kemenangan berakhir di St James' Park, Carrick diakui telah menstabilkan situasi di Old Trafford. Namun, kekalahan 2-1 melawan Magpies yang bermain dengan 10 orang membuat manajer interim tersebut sama frustrasinya dengan mantan rekan setimnya di lini tengah, saat dia terlihat kecewa selama tugas media pasca-pertandingan di wilayah Utara.
Carrick mengakui bahwa standar harus ditingkatkan.
Carrick sendiri menolak untuk mencari alasan atas penampilan yang memicu postingan viral Scholes. Ia mengatakan: "Kami tidak puas dengan cara kami bermain. Cara pertandingan berjalan, sebagian besar ada di tangan kami, tapi pujian untuk Newcastle. Kami berhasil mencapai posisi di mana kami merasa harus melanjutkan serangan. Kami tidak melakukannya, jadi sangat kecewa. Saya tidak berpikir itu karena 10 pemain, kami hanya tidak bermain cukup baik dan kami tidak bisa mencari alasan."
Kekalahan ini tetap menjadi satu-satunya hambatan besar selama masa jabatan Carrick sejak menggantikan Amorim pada pertengahan Januari. Dengan ketegangan antara dua legenda Kelas '92 kini mereda, fokus kembali pada upaya United untuk naik peringkat di Liga Premier di bawah bimbingan Carrick, sementara klub mempertimbangkan opsi manajerial jangka panjangnya setelah musim yang penuh gejolak.
