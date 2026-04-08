Paul Scholes mengatakan Manchester United sebaiknya melepas Leny Yoro dan TUJUH pemain Manchester United lainnya pada bursa transfer musim panas
Scholes menuntut perombakan besar-besaran dalam skuad
Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran pada bursa transfer terakhir, Manchester United masih jauh dari persaingan perebutan gelar Liga Premier, sehingga mendorong Scholes untuk menyerukan perubahan mendasar dalam strategi perekrutan pemain. Pemain yang 11 kali menjuarai liga ini berpendapat bahwa Peraturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) yang ketat mengharuskan klub untuk melepas pemain-pemain andalan guna memfasilitasi kedatangan pemain baru yang signifikan. Kritiknya ini muncul di saat The Red Devils memiliki rekor pertahanan yang lebih buruk daripada sepuluh klub papan atas lainnya musim ini.
Para pemain andalan lini belakang yang sedang dalam sorotan
Mantan gelandang tersebut mengungkapkan keraguan yang cukup besar terhadap barisan pertahanan saat ini, mempertanyakan apakah beberapa bek ternama itu memiliki keandalan yang dibutuhkan oleh tim yang ingin meraih gelar juara.
Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes berkomentar tentang Yoro: "Menurut saya, dia mengalami kesulitan. Saya rasa ada potensi di dalamnya, saya rasa dia butuh sedikit waktu, tapi jika harus membuat keputusan sekarang, saya mungkin akan menjualnya."
Noussair Mazraoui juga menjadi sorotan, saat Scholes mengatakan: "Jual. Saya tidak tahu di mana posisinya. Dia bermain seperti bek tengah sayap kanan, dan mereka tidak lagi bermain dengan tiga bek tengah… Saya pikir mungkin sudah waktunya melepasnya sekarang."
Mengalihkan fokusnya ke Luke Shaw, pakar tersebut mencatat: "Ketika dia bermain secara konsisten, saya rasa tidak ada bek kiri yang lebih baik di dunia, bukan hanya di Eropa. Tapi jika Anda bertanya kepada saya sekarang… saya akan menjualnya. Dia tidak cukup sering bermain."
Patrick Dorgu, yang direkrut khusus untuk formasi taktis Ruben Amorim, adalah pemain lain yang disorot. "Mereka membawanya sebagai bek sayap dan dia tidak benar-benar banyak bermain di sana. Saya mungkin akan menjualnya," tambah Scholes. "Saya tidak yakin posisi apa dia. Lagi pula, jika Anda mempertahankannya, dia hanya pemain cadangan."
Mempertanyakan inti tim
Meskipun Harry Maguire telah menandatangani kontrak baru, pemain internasional Inggris itu juga menjadi sorotan Scholes. Saat mengevaluasi kesesuaian jangka panjang bek veteran tersebut untuk proyek elit, Scholes berkata: “Begini, menurutku dia tampil sangat bagus dan benar-benar berhasil bangkit dari keterpurukan. Saya pikir dia luar biasa dengan apa yang telah dilakukannya, saya sangat, sangat senang untuknya, tapi saya memikirkan tim Manchester United yang ingin memenangkan liga dan Liga Champions… Saya tidak yakin bisa melakukannya dengan Maguire, kecuali jika ada seseorang seperti Rio [Ferdinand] di sampingnya, maka mungkin saja, ya.”
Membandingkan pemain berusia 33 tahun itu dengan rekan setimnya asal Belanda, Matthijs de Ligt, Scholes mencatat: “Jika itu salah satu dari empat, Anda mungkin akan memilihnya, tapi saya akan memasukkan De Ligt sebagai salah satu dari empat. Saya pikir keduanya cukup mirip, tapi De Ligt sedikit lebih muda, sedikit lebih cepat, jadi saya mungkin akan memilih De Ligt.”
Mengalihkan fokusnya ke lini tengah dan minimnya menit bermain bagi beberapa pemain, ia berkomentar tentang Mason Mount: “Saya mungkin akan menjualnya, dan saya suka dia, dia pemain sepak bola yang hebat. Tapi dia tidak akan pernah bermain di depan Bruno Fernandes. Saya tidak yakin posisi apa lagi yang bisa dia mainkan, dan dia tidak cukup sering bermain.”
Menutup penilaiannya yang tajam, Scholes juga blak-blakan mengenai masa depan Manuel Ugarte, dengan menyatakan: “Saya pikir dia akan pergi.” Legenda Manchester United ini juga sama tegasnya saat membahas penyerang asal Belanda, Joshua Zirkzee, dengan menegaskan bahwa sang penyerang juga harus dilepas untuk mengosongkan tempat di skuad.
Musim panas yang penuh dengan keputusan sulit
Petinggi Manchester United kini harus memutuskan apakah akan tetap mendukung skuad yang dipimpin Carrick atau mengikuti saran Scholes dengan membiarkan banyak pemain hengkang demi menyeimbangkan keuangan klub. Klub ini berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus menjaga kedalaman skuad sekaligus memenuhi persyaratan Rasio Biaya Skuad (SCR) yang baru untuk musim depan. Dengan Casemiro yang diperkirakan akan hengkang, dewan direksi kini berada di bawah tekanan untuk memastikan penjualan pemain bernilai tinggi sebelum mereka dapat merekrut pemain baru untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan.