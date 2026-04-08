Paul Scholes mengatakan Manchester United sebaiknya melepas Leny Yoro dan TUJUH pemain Manchester United lainnya pada bursa transfer musim panas

Mantan gelandang tersebut mengungkapkan keraguan yang cukup besar terhadap barisan pertahanan saat ini, mempertanyakan apakah beberapa bek ternama itu memiliki keandalan yang dibutuhkan oleh tim yang ingin meraih gelar juara.

Berbicara dalam podcast The Good, The Bad and The Football, Scholes berkomentar tentang Yoro: "Menurut saya, dia mengalami kesulitan. Saya rasa ada potensi di dalamnya, saya rasa dia butuh sedikit waktu, tapi jika harus membuat keputusan sekarang, saya mungkin akan menjualnya."

Noussair Mazraoui juga menjadi sorotan, saat Scholes mengatakan: "Jual. Saya tidak tahu di mana posisinya. Dia bermain seperti bek tengah sayap kanan, dan mereka tidak lagi bermain dengan tiga bek tengah… Saya pikir mungkin sudah waktunya melepasnya sekarang."

Mengalihkan fokusnya ke Luke Shaw, pakar tersebut mencatat: "Ketika dia bermain secara konsisten, saya rasa tidak ada bek kiri yang lebih baik di dunia, bukan hanya di Eropa. Tapi jika Anda bertanya kepada saya sekarang… saya akan menjualnya. Dia tidak cukup sering bermain."

Patrick Dorgu, yang direkrut khusus untuk formasi taktis Ruben Amorim, adalah pemain lain yang disorot. "Mereka membawanya sebagai bek sayap dan dia tidak benar-benar banyak bermain di sana. Saya mungkin akan menjualnya," tambah Scholes. "Saya tidak yakin posisi apa dia. Lagi pula, jika Anda mempertahankannya, dia hanya pemain cadangan."