Paul Scholes mendesak Man Utd untuk membidik bintang Arsenal yang pernah ia 'hujat' pada bursa transfer musim panas
Scholes berubah haluan terkait Rice
Scholes telah menyebut Rice sebagai rekrutan "impian" bagi United musim panas ini. Dukungan tersebut menandakan perubahan sikap yang signifikan dari mantan gelandang tersebut, yang sebelumnya sering mengkritik penampilan pemain seharga £105 juta itu di Arsenal. Mengingat skuad United membutuhkan penambahan kekuatan yang signifikan untuk bersaing di papan atas Liga Premier dan kembali berlaga di Liga Champions, Scholes menunjuk gelandang andalan Arsenal itu sebagai potongan penting dalam teka-teki bagi petinggi Old Trafford.
'Setiap pemain adalah target yang realistis'
Dalam wawancara di podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes dengan jujur mengungkapkan perubahan pandangannya mengenai pemain berusia 27 tahun itu. Ia mengakui keraguannya sebelumnya, namun menegaskan bahwa Rice memiliki profil yang tepat untuk mengatasi masalah lama United di lini tengah.
"Saya rasa saya akan memilih Declan Rice," kata Scholes. "Saya tahu saya pernah sedikit mengkritiknya, tapi saya pikir Manchester United membutuhkan seseorang seperti Rice. Saya pikir mereka membutuhkan gelandang tengah yang mumpuni."
Pemenang 11 gelar Liga Premier ini juga membantah anggapan bahwa United tidak lagi mampu menarik talenta terbaik liga, sambil menambahkan: "Saya mendengar Rio Ferdinand mengatakan sesuatu beberapa hari yang lalu tentang siapa yang merupakan target manajerial yang realistis bagi United. Namun, setiap manajer dan pemain seharusnya realistis bagi Man United. Siapa yang bukan target realistis bagi United? Saya tidak percaya itu; saya pikir siapa pun mungkin bagi United."
Manchester United menghadapi kekosongan besar di lini tengah
Kebutuhan akan pemain berkualitas tinggi semakin mendesak setelah Casemiro mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Kepergian pemain asal Brasil tersebut meninggalkan lubang besar dalam skuad Setan Merah yang harus diisi menjelang musim baru. Sejauh ini, United dikaitkan dengan sejumlah nama ternama di Liga Premier, seperti Adam Wharton, Sandro Tonali, dan Elliot Anderson.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United tengah menikmati kebangkitan kembali di bawah asuhan manajer sementara Michael Carrick, yang ditandai dengan kemenangan krusial di Stamford Bridge, dan peluang untuk kembali ke Liga Champions kini sudah di depan mata. Jendela transfer mendatang dipandang sebagai momen penentu bagi rezim Sir Jim Ratcliffe untuk membuktikan ambisi mereka.
Sementara itu, Arsenal tengah terlibat dalam persaingan sengit perebutan gelar dengan Manchester City, dan Rice akan memainkan peran kunci di pekan-pekan terakhir musim ini.