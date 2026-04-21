Paul Scholes mendesak Man Utd untuk membidik bintang Arsenal yang pernah ia 'hujat' pada bursa transfer musim panas

Dalam wawancara di podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes dengan jujur mengungkapkan perubahan pandangannya mengenai pemain berusia 27 tahun itu. Ia mengakui keraguannya sebelumnya, namun menegaskan bahwa Rice memiliki profil yang tepat untuk mengatasi masalah lama United di lini tengah.

"Saya rasa saya akan memilih Declan Rice," kata Scholes. "Saya tahu saya pernah sedikit mengkritiknya, tapi saya pikir Manchester United membutuhkan seseorang seperti Rice. Saya pikir mereka membutuhkan gelandang tengah yang mumpuni."

Pemenang 11 gelar Liga Premier ini juga membantah anggapan bahwa United tidak lagi mampu menarik talenta terbaik liga, sambil menambahkan: "Saya mendengar Rio Ferdinand mengatakan sesuatu beberapa hari yang lalu tentang siapa yang merupakan target manajerial yang realistis bagi United. Namun, setiap manajer dan pemain seharusnya realistis bagi Man United. Siapa yang bukan target realistis bagi United? Saya tidak percaya itu; saya pikir siapa pun mungkin bagi United."