Paul Pogba secara blak-blakan diberitahu bahwa dia hanya memiliki 'tiga tahun yang baik sepanjang kariernya' saat mantan rival Serie A menargetkan mantan gelandang Manchester United dan Juventus

Nainggolan memiliki kesempatan untuk mengikuti Pogba ke Juventus pada berbagai kesempatan saat berada di puncak performanya, namun selalu menolak tawaran tersebut. Hal itu karena gelandang karismatik yang dikenal dengan potongan rambutnya yang berani itu ingin terus menguji kemampuannya secara maksimal.

Dia mengatakan: “Dulu saya bermain Football Manager dan saya tidak pernah memilih tim terkuat. Ketika klub seperti Roma memenangkan gelar, itu adalah perayaan selama 20 tahun. Di Juventus, Anda harus memenangkannya setiap tahun, itu adalah perasaan yang benar-benar berbeda.”

Nainggolan - yang pernah bermain di Italia untuk klub seperti Cagliari, Roma, dan Inter - percaya bahwa Juventus selalu mendapat perlakuan istimewa dari wasit. Dia menambahkan: “Ketika Stadion Juventus diresmikan, saya bermain di sana bersama Cagliari dan kami imbang 1-1 berkat penalti yang tidak ada yang diberikan kepada Juventus.

“Kemudian saya bergabung dengan Roma, pertandingan pertama di stadion yang sama, kami kalah 3-2 dengan dua penalti yang diberikan di luar kotak penalti. Semua orang melihatnya. Itu kenyataannya, hanya saja tidak semua orang berani mengatakannya.”