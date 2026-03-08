Getty
Diterjemahkan oleh
Paul Pogba secara blak-blakan diberitahu bahwa dia hanya memiliki 'tiga tahun yang baik sepanjang kariernya' saat mantan rival Serie A menargetkan mantan gelandang Manchester United dan Juventus
Pogba kesulitan menemukan performa dan kebugaran di Monaco.
Sanksi larangan bermain selama empat tahun awal dikurangi menjadi 18 bulan setelah banding, dengan Pogba bebas mencari klub baru pada musim semi 2025 - setelah dilepas oleh raksasa Turin, Juventus.
Pemain berusia 32 tahun ini mengalami kesulitan di Prancis, negaranya sendiri, setelah menandatangani kontrak dua tahun di Monaco, dengan masalah kebugaran yang menghambatnya dan mencegah dampakyang diinginkan terwujud di tahun Piala Dunia.
- Getty
Pogba mengatakan bahwa dia jarang menjadi pemain kelas dunia.
Nainggolan secara blak-blakan menyarankan bahwa Pogba jarang menjadi bagian dari elit global sepanjang kariernya, meskipun pernah menjadi pemain termahal di dunia - dengan kembalinya ke Old Trafford pada 2016 seharga £89 juta ($119 juta).
Mantan pemain internasional Belgia Nainggolan pernah berhadapan dengan Pogba antara tahun 2012 dan 2016, dan telah mengatakan kepada Sportium.fun: “Pada masa saya di Serie A, hanya [Arturo] Vidal dan [Daniele] De Rossi yang sekuat saya. Pogba? Saya lebih baik darinya, dia hanya memiliki tiga tahun yang bagus sepanjang kariernya.”
Nainggolan menjelaskan mengapa ia menolak tawaran transfer dari Juventus.
Nainggolan memiliki kesempatan untuk mengikuti Pogba ke Juventus pada berbagai kesempatan saat berada di puncak performanya, namun selalu menolak tawaran tersebut. Hal itu karena gelandang karismatik yang dikenal dengan potongan rambutnya yang berani itu ingin terus menguji kemampuannya secara maksimal.
Dia mengatakan: “Dulu saya bermain Football Manager dan saya tidak pernah memilih tim terkuat. Ketika klub seperti Roma memenangkan gelar, itu adalah perayaan selama 20 tahun. Di Juventus, Anda harus memenangkannya setiap tahun, itu adalah perasaan yang benar-benar berbeda.”
Nainggolan - yang pernah bermain di Italia untuk klub seperti Cagliari, Roma, dan Inter - percaya bahwa Juventus selalu mendapat perlakuan istimewa dari wasit. Dia menambahkan: “Ketika Stadion Juventus diresmikan, saya bermain di sana bersama Cagliari dan kami imbang 1-1 berkat penalti yang tidak ada yang diberikan kepada Juventus.
“Kemudian saya bergabung dengan Roma, pertandingan pertama di stadion yang sama, kami kalah 3-2 dengan dua penalti yang diberikan di luar kotak penalti. Semua orang melihatnya. Itu kenyataannya, hanya saja tidak semua orang berani mengatakannya.”
- Getty
Perencanaan karakter yang berwarna-warni memasuki bidang manajemen
Nainggolan masih bermain di usia 37 tahun bersama klub divisi kedua Belgia, Patro Eisden, dan tidak terlalu terkesan dengan arah yang diambil oleh sepak bola modern. Ia mengatakan, dengan teknologi yang memicu perdebatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi: “Sepak bola seharusnya seperti dulu. Jika kesalahan masih terjadi dengan VAR, maka lebih baik menghilangkannya dan membiarkan wasit membuat kesalahan secara alami. Sepak bola yang sesungguhnya adalah sesuatu yang lain.”
Meskipun memiliki kritik terhadap sepak bola, Nainggolan tidak berniat untuk meninggalkan permainan ini dalam waktu dekat. Dengan karir bermainnya yang akan segera berakhir, ia berencana untuk beralih ke manajemen.
Dia mengatakan tentang kemungkinan beralih ke kepelatihan, dengan pernyataan yang penuh keyakinan dari seorang pria yang tidak pernah kekurangan kepercayaan diri: “Melihat apa yang ada di luar sana, saya pikir saya bisa melakukannya.”
Masih harus dilihat kapan jalan itu akan dilalui, tetapi bintang-bintang masa depan telah diperingatkan bahwa Nainggolan siap untuk mengambil alih kendali di suatu tempat dan akan mengharapkan komitmen total terhadap tujuannya.
Iklan