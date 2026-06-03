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Paul Pogba menyebutkan dua alasan mengapa MLS atau Liga Profesional Arab Saudi mungkin menjadi pilihan yang tepat, saat mantan bintang Monaco itu menanggapi kegagalan yang mengecewakan dari mantan gelandang Manchester United dan Juventus
Berapa kali Pogba tampil bersama Monaco pada musim 2025-26?
Mencapai hal itu tentu saja akan sulit bagi sang juara Piala Dunia 2018, mengingat betapa banyak pertandingan sepak bola yang ia lewatkan saat menjalani skorsing akibat doping. Skorsing tersebut dipangkas dari empat tahun menjadi 18 bulan, namun pemain Prancis yang penuh aksi ini harus menghabiskan waktu lebih lama dari yang ia harapkan di pinggir lapangan.
Monaco akhirnya menawarkan gelandang serang yang penuh teka-teki ini jalan kembali ke puncak, dengan pengalaman pertama di Ligue 1 yang disajikan kepada pria yang lahir dan besar di pinggiran Paris ini. Ada harapan besar untuknya di Stade Louis II.
Harapan itu memudar selama musim 2025-26 yang hanya memberinya enam penampilan dan tanpa gol. Riise, yang menghabiskan tiga tahun kariernya sebagai pemain bersama Monaco sebelum bergabung dengan Liverpool, berharap bisa melihat "pemain luar biasa" itu kembali bersinar di French Riviera.
- AFP
Mantan bintang Monaco merasa sedih atas meninggalnya Pogba, pemenang Piala Dunia
Melihat Pogba yang kini tampak jauh dari performa terbaiknya, Riise—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Betinia—menjawab ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu kini sudah mulai meredup di level tertinggi: “Dia dulu pemain yang luar biasa. Dia sangat berbeda karena dulu dia bermain dengan penuh kegembiraan, tahu kan, saat dia berada di puncak performanya. Dia tersenyum, dia benar-benar menikmati permainannya, dan segalanya tidak terlalu serius.
“Saya merasa sedikit sedih karena cara hal-hal terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan saya sangat berharap dia bisa bangkit sedikit di Monaco dan menunjukkan bahwa dia masih ada di sana. Tapi, cedera, beberapa hal lain, tidak berjalan baik baginya dan itu menyedihkan.
“Tapi sekali lagi, ini bagian dari olahraga, tahu kan. Ada saatnya di mana mungkin beberapa keputusan tidak menjadi yang terbaik untukmu, lalu kamu cedera dan tidak bisa kembali, ditambah faktor usia juga. Tapi saya benar-benar berharap dia bisa sukses di Monaco.
“Saya pikir sekarang ini... Saya tidak tahu apakah dia akan menyelesaikan musim ini di Monaco. Musim depan? Semoga dia bisa menjalani musim panas yang hebat, pramusim yang hebat, karena saya melihat beberapa cuplikan aksinya di Monaco dan dia tidak terlihat seprima dan sefit yang seharusnya. Semoga dia bisa membuktikan saya salah dan kembali ke kondisi fisik penuh, serta benar-benar tampil maksimal mulai musim depan.”
Apakah Pogba akan berlabuh di MLS atau Liga Profesional Arab Saudi?
Pogba masih terikat kontrak hingga musim panas 2027, namun kontrak tersebut dapat diputus jika semua pihak mencapai kesepakatan bersama. Jika skenario itu terjadi, lalu ke mana ia akan berlabuh selanjutnya?
Ketika ditanya apakah Pogba bisa pindah ke Amerika Serikat atau Timur Tengah, mengingat tawaran menarik dari Eropa kemungkinan akan langka, Riise menambahkan: “Jika dia merasa tubuh dan pikirannya belum siap untuk komitmen 110% dan benar-benar berjuang keras — karena Monaco adalah tim yang ingin bersaing di papan atas Prancis — jika dia tidak memiliki itu, maka bisa saja MLS atau Saudi hanya untuk menikmati sepak bola dan hidup lebih baik.
“Maksud saya, Monaco juga merupakan tempat yang luar biasa untuk menikmati hidup. Jadi, kita lihat saja nanti. Tapi dia harus siap untuk memberikan 100%. Jika dia tidak merasa seperti itu, maka dia harus pindah dan membiarkan pemain lain mengambil alih.”
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Mantan bintang Manchester United, Pogba, masih memiliki sisa kontrak satu tahun di Monaco
Pogba memang memiliki waktu sepanjang musim panas untuk meningkatkan kebugarannya dan meyakinkan pihak Monaco bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua serta kepercayaan yang lebih besar. Ia akan menyaksikan dari jauh saat Prancis kembali berjuang meraih kejayaan di Piala Dunia.
Sebagai seseorang yang selalu berusaha menjaga semangatnya tetap tinggi, dengan faktor kesenangan menjadi bagian besar dari permainannya dan kepribadiannya, tidak akan mengejutkan jika momentum profesionalnya dapat dipulihkan dan pembicaraan tentang mengikuti jejak karier serupa dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ditunda setidaknya selama 12 bulan ke depan.