Melihat Pogba yang kini tampak jauh dari performa terbaiknya, Riise—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Betinia—menjawab ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu kini sudah mulai meredup di level tertinggi: “Dia dulu pemain yang luar biasa. Dia sangat berbeda karena dulu dia bermain dengan penuh kegembiraan, tahu kan, saat dia berada di puncak performanya. Dia tersenyum, dia benar-benar menikmati permainannya, dan segalanya tidak terlalu serius.

“Saya merasa sedikit sedih karena cara hal-hal terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan saya sangat berharap dia bisa bangkit sedikit di Monaco dan menunjukkan bahwa dia masih ada di sana. Tapi, cedera, beberapa hal lain, tidak berjalan baik baginya dan itu menyedihkan.

“Tapi sekali lagi, ini bagian dari olahraga, tahu kan. Ada saatnya di mana mungkin beberapa keputusan tidak menjadi yang terbaik untukmu, lalu kamu cedera dan tidak bisa kembali, ditambah faktor usia juga. Tapi saya benar-benar berharap dia bisa sukses di Monaco.

“Saya pikir sekarang ini... Saya tidak tahu apakah dia akan menyelesaikan musim ini di Monaco. Musim depan? Semoga dia bisa menjalani musim panas yang hebat, pramusim yang hebat, karena saya melihat beberapa cuplikan aksinya di Monaco dan dia tidak terlihat seprima dan sefit yang seharusnya. Semoga dia bisa membuktikan saya salah dan kembali ke kondisi fisik penuh, serta benar-benar tampil maksimal mulai musim depan.”