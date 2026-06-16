Paul Pogba menyatakan bahwa Man Utd 'pasti' akan meraih gelar juara Liga Premier di bawah asuhan Michael Carrick

Dalam wawancara dengan talkSPORT, pemain asal Prancis itu tidak segan-segan saat ditanya apakah United bisa kembali mencapai puncak klasemen liga. "Ya," kata Pogba. "Saya yakin Manchester United akan menang dalam beberapa tahun ke depan; mereka akan menjadi juara Liga Premier."

Dia menambahkan: "Jika Arsenal bisa menjadi juara, maka Manchester United pasti juga akan menjadi juara. Ini pernyataan yang berani. Tanpa bermaksud tidak hormat, tapi saya yakin mereka bisa. Dalam lima tahun ke depan mereka akan menang. Mungkin saya sedikit berlebihan, jadi saya akan katakan dalam tiga tahun ke depan. Menurut saya, mereka bisa melakukannya."

Perbandingan dengan Arsenal terasa sangat tepat, karena The Gunners baru-baru ini mengakhiri puasa gelar selama puluhan tahun untuk merebut kembali gelar liga. United saat ini sedang menghadapi masa penantian selama 14 tahun untuk dinobatkan sebagai juara Inggris, tetapi dengan Carrick di pucuk pimpinan, momentum tampaknya mulai bergeser.