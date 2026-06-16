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Paul Pogba menyatakan bahwa Man Utd 'pasti' akan meraih gelar juara Liga Premier di bawah asuhan Michael Carrick
Pogba mendukung Carrick untuk meraih gelar juara
Pogba yakin Man Utd akan mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar juara dan "pasti" akan memenangkan gelar Liga Premier di bawah bimbingan Michael Carrick. Mantan pemain timnas Inggris itu baru-baru ini dikukuhkan sebagai pengganti permanen Ruben Amorim, yang dipecat pada Januari lalu akibat serangkaian penampilan buruk.
Carrick telah memimpin perubahan performa yang luar biasa sejak mengambil alih sebagai manajer sementara, membawa klub kembali ke zona Liga Champions dan mengembalikan rasa optimisme yang telah lama hilang. Pogba, yang pernah berbagi ruang ganti dengan Carrick selama masa tugas keduanya di Old Trafford, yakin bahwa masa-masa indah akhirnya akan kembali ke kubu merah Manchester.
- AFP
Prediksi berani dan perbandingan dengan Arsenal
Dalam wawancara dengan talkSPORT, pemain asal Prancis itu tidak segan-segan saat ditanya apakah United bisa kembali mencapai puncak klasemen liga. "Ya," kata Pogba. "Saya yakin Manchester United akan menang dalam beberapa tahun ke depan; mereka akan menjadi juara Liga Premier."
Dia menambahkan: "Jika Arsenal bisa menjadi juara, maka Manchester United pasti juga akan menjadi juara. Ini pernyataan yang berani. Tanpa bermaksud tidak hormat, tapi saya yakin mereka bisa. Dalam lima tahun ke depan mereka akan menang. Mungkin saya sedikit berlebihan, jadi saya akan katakan dalam tiga tahun ke depan. Menurut saya, mereka bisa melakukannya."
Perbandingan dengan Arsenal terasa sangat tepat, karena The Gunners baru-baru ini mengakhiri puasa gelar selama puluhan tahun untuk merebut kembali gelar liga. United saat ini sedang menghadapi masa penantian selama 14 tahun untuk dinobatkan sebagai juara Inggris, tetapi dengan Carrick di pucuk pimpinan, momentum tampaknya mulai bergeser.
Semua Atau Tidak Sama Sekali di Old Trafford
Musim 2026-27 yang akan datang diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menonjol dalam sejarah klub, tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Telah diumumkan bahwa Amazon Prime akan memproduksi serial dokumenter baru berjudul "All or Nothing", yang akan mengikuti skuad asuhan Carrick sepanjang musim dengan akses tak tertandingi ke ruang ganti dan Kompleks Latihan Carrington yang baru.
Kepala Komunikasi United, Toby Craig, berbicara mengenai keputusan untuk mengizinkan kamera masuk, dengan menyatakan: "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka pintu kami, sehingga untuk pertama kalinya para penggemar kami di seluruh dunia dapat melihat di balik layar klub yang sangat berarti bagi begitu banyak orang."
- AFP
Perjalanan pemulihan Pogba sendiri
Meskipun Pogba sering berkomentar tentang prospek klub lamanya, perjalanan kariernya sendiri justru lebih bergejolak. Kini berusia 33 tahun, gelandang tersebut sedang berusaha membangun kembali reputasinya di Ligue 1, meski ia terus-menerus mengalami masalah kebugaran sejak bergabung dengan Monaco musim panas lalu.
Kembalinya ia ke lapangan setelah absen cukup lama disebabkan oleh sanksi doping dan berbagai kendala fisik.
Meskipun baru tampil enam kali untuk tim Prancis tersebut musim ini, Pogba tetap fokus untuk mendapatkan kembali ritme yang dibutuhkan untuk bermain di level tertinggi. Ia mengakui bahwa meskipun tujuan utamanya adalah memulihkan kebugaran di klub, ia masih bermimpi untuk dipanggil kembali ke tim nasional Prancis.