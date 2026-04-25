AFP
Diterjemahkan oleh
Paul Pogba mengungkapkan pendapatnya tentang Kobbie Mainoo saat ditanya apakah bintang Inggris itu sebaiknya hengkang dari Man Utd
Bangkit kembali setelah ditolak oleh Amorim
Masa depan Mainoo di Man Utd telah mengalami perubahan drastis pada tahun 2026. Di bawah asuhan mantan pelatih kepala Ruben Amorim, pemain internasional Inggris ini terpinggirkan, sehingga muncul laporan bahwa ia telah meminta untuk dipinjamkan pada musim panas lalu. Namun, setelah pemecatan Amorim dan penunjukan Carrick sebagai pelatih sementara, Mainoo kembali menjadi sosok sentral dalam susunan starting XI. Kembalinya gelandang ini menjadi salah satu kunci performa United belakangan ini, termasuk penampilan gemilangnya dalam kemenangan 1-0 di kandang Chelsea. Sejak itu, Carrick secara khusus memuji pemain muda ini, menyoroti kedewasaan dan ketenangan taktisnya - sifat-sifat yang menurut banyak orang terabaikan selama era Amorim yang singkat.
- Getty Images Sport
Kontrak Carrick mungkin menjadi kunci bagi kelangsungan karier Mainoo
Dalam wawancara di podcast "Rio Ferdinand Presents", Pogba memberikan pandangan yang mendalam mengenai situasi Mainoo. Setelah merasakan sendiri tekanan di akademi Carrington, pemain asal Prancis itu mengingatkan bahwa meskipun minat dari pihak luar akan sangat tinggi, Mainoo harus menimbang "perasaannya" sendiri terhadap klub serta kepercayaan yang diberikan manajer.
"Dia bermain dan dia adalah anak yang sangat berbakat, sangat berbakat," jelas Pogba. "Dia masih muda. Ini sulit. Sangat sulit. Ini soal bagaimana perasaannya. Jika dia merasa nyaman dengan manajer, jika manajer benar-benar mempercayainya, karena dia pasti akan didatangi oleh semua klub, itu sudah pasti. Tapi saya tidak tahu soal kontraknya, karena jika dia akan menjadi pemain bebas, itu akan menjadi cerita yang berbeda, menurut saya."
Karier legendaris yang menjanjikan di Manchester United
Terlepas dari daya tarik klub-klub raksasa Eropa lainnya, Pogba berpendapat bahwa tetap bertahan di Old Trafford dapat membawa Mainoo meraih status legendaris. Ia menyoroti ikatan unik antara para pendukung dan lulusan akademi, serta mendesak sang remaja untuk mempertimbangkan nilai emosional jangka panjang dalam kariernya.
"Tapi, kamu tahu, anak seperti ini, yang merasa bisa bermain dan orang lain juga berpikir dia bisa bermain, manajernya mendorongnya, mengatakan, 'Kamu bisa bermain di tim ini, kenapa kamu tidak bermain?'" tambah Pogba. "Hal itu juga membuatnya berpikir, 'Ya, mungkin aku harus pergi.'"
"Mungkin itu bukan keputusan yang tepat. Dan sangat sulit bagiku untuk mengatakan dia harus pergi saat dia begitu dicintai oleh orang-orang di United. Dia pemain hebat, punya potensi besar, dan dia bisa membangun karier yang hebat di Manchester United juga. Jadi, aku tidak tahu, tapi aku hanya berharap yang terbaik untuknya. Saya tidak tahu, apa pun keputusan yang akan dia ambil. Saya hanya ingin melihat anak ini bermain karena sangat menyenangkan melihatnya bermain."
- Getty Images Sport
Terobosan dalam negosiasi kontrak di Old Trafford
Waktu pemberian saran Pogba bertepatan dengan laporan bahwa Setan Merah sedang bersiap mengumumkan perpanjangan kontrak besar-besaran untuk Mainoo. Kontrak baru tersebut diperkirakan akan berdurasi lima tahun dengan nilai sekitar £120.000 hingga £150.000 per minggu — kenaikan yang signifikan yang mencerminkan statusnya yang semakin meningkat di bawah asuhan Carrick. Klub dilaporkan sangat ingin menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut sebelum akhir musim ini untuk menghalau minat dari klub lain. Bagi jajaran petinggi United, mempertahankan Mainoo dipandang sebagai langkah penting dalam membangun kembali identitas skuad yang berpusat pada talenta lokal setelah periode ketidakstabilan manajerial.