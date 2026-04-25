Paul Pogba mengungkapkan pendapatnya tentang Kobbie Mainoo saat ditanya apakah bintang Inggris itu sebaiknya hengkang dari Man Utd

Terlepas dari daya tarik klub-klub raksasa Eropa lainnya, Pogba berpendapat bahwa tetap bertahan di Old Trafford dapat membawa Mainoo meraih status legendaris. Ia menyoroti ikatan unik antara para pendukung dan lulusan akademi, serta mendesak sang remaja untuk mempertimbangkan nilai emosional jangka panjang dalam kariernya.

"Tapi, kamu tahu, anak seperti ini, yang merasa bisa bermain dan orang lain juga berpikir dia bisa bermain, manajernya mendorongnya, mengatakan, 'Kamu bisa bermain di tim ini, kenapa kamu tidak bermain?'" tambah Pogba. "Hal itu juga membuatnya berpikir, 'Ya, mungkin aku harus pergi.'"

"Mungkin itu bukan keputusan yang tepat. Dan sangat sulit bagiku untuk mengatakan dia harus pergi saat dia begitu dicintai oleh orang-orang di United. Dia pemain hebat, punya potensi besar, dan dia bisa membangun karier yang hebat di Manchester United juga. Jadi, aku tidak tahu, tapi aku hanya berharap yang terbaik untuknya. Saya tidak tahu, apa pun keputusan yang akan dia ambil. Saya hanya ingin melihat anak ini bermain karena sangat menyenangkan melihatnya bermain."