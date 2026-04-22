AFP
Paul Pogba mengungkap kebenaran di balik perselisihannya dengan Jose Mourinho yang 'sangat lucu' di Manchester United
Paradoks 'The Special One'
Kembalinya Pogba ke Man Utd semula diharapkan menandai dimulainya era dominasi baru di Old Trafford, dengan Mourinho sebagai pelatih yang akan membawa klub kembali ke puncak sepak bola Inggris. Meskipun keduanya berhasil meraih gelar ganda Piala Liga dan Liga Europa pada musim pertama mereka bersama, narasi tersebut dengan cepat bergeser ke arah terputusnya komunikasi antara sang bintang dan manajer. Merenungkan tahun-tahun yang penuh gejolak itu, Pogba kini menyoroti sisi Mourinho yang lebih ringan yang jarang disaksikan publik. Terlepas dari berita utama yang mengisyaratkan hubungan yang tidak dapat diperbaiki lagi, pemenang Piala Dunia ini menegaskan bahwa mantan bos Chelsea dan Real Madrid itu memiliki selera humor yang membuat tempat latihan menjadi tempat yang semarak, setidaknya selama masa-masa awal kemitraan mereka.
- AFP
Rasa hormat Pogba kepada Mourinho
Saat mengenang masa-masa awal itu dalam percakapan dengan Rio Ferdinand, Pogba menegaskan bahwa pada awalnya tidak ada ketegangan. "Saya tidak punya masalah dengan pelatih mana pun, tahu," kata Pogba. "Saya selalu menghormati, selalu menghormati. Mereka memberi tahu saya apa yang harus dilakukan. Mereka adalah bosnya. Itu kenyataannya. Mereka adalah bosnya. Mereka yang memutuskan apakah kamu bermain atau tidak. Dan kami sangat akrab di awal, sangat akrab, saling mengirim pesan dan hal-hal seperti itu. Dia orang yang sangat lucu. Dia orang yang lucu. Dia benar-benar istimewa, jujur saja."
Ketika hubungan itu memburuk
Namun, hubungan keduanya mulai memburuk selama musim 2017-18. Mourinho dilaporkan merasa frustrasi dengan program kebugaran pribadi Pogba, yang menurut sang manajer turut menyebabkan cedera otot paha belakang yang dialami pemain Prancis itu pada September 2017. Seiring meningkatnya ketegangan, Pogba pun harus absen dalam pertandingan-pertandingan penting melawan Huddersfield Town dan Sevilla — menurut The Sun.
Pogba yakin narasi yang terus-menerus mengitarinya di media memainkan peran besar dalam perubahan sikap Mourinho. "Dan setelah beberapa waktu, saya pikir cedera-cedera itulah yang memicunya," jelas Pogba. "Dan, Anda tahu, ketika media selalu menanyainya tentang saya, mungkin membuatnya berpikir, 'Oke, apakah dia sudah habis?' Dan ini juga masalah bagi saya, seperti banyak orang yang suka bertanya tentang saya. Selalu Paul, Paul, Paul. Dan itu mungkin membuatnya kesal."
- AFP
Tirai terakhir di United
Meskipun klub telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak untuk mempertahankannya hingga 2022, Pogba akhirnya meninggalkan Man Utd dengan status bebas transfer untuk kedua kalinya dalam kariernya, dan kembali bergabung dengan Juventus. Kepergiannya berlangsung dalam suasana yang tidak menyenangkan, ditandai dengan memburuknya hubungannya dengan para pendukung yang hadir di stadion, yang sudah bosan dengan drama transfer yang tak kunjung usai. Selama penampilan terakhirnya di Old Trafford pada April 2022, suasana menjadi memanas saat para pendukung meneriakkan agar dia pergi.
Pogba kini berusaha memulai awal baru di Monaco, namun musim debutnya di klub Ligue 1 tersebut terganggu oleh masalah kebugaran yang sudah tak asing lagi baginya.