Paul Pogba mengungkap kebenaran di balik perselisihannya dengan Jose Mourinho yang 'sangat lucu' di Manchester United

Namun, hubungan keduanya mulai memburuk selama musim 2017-18. Mourinho dilaporkan merasa frustrasi dengan program kebugaran pribadi Pogba, yang menurut sang manajer turut menyebabkan cedera otot paha belakang yang dialami pemain Prancis itu pada September 2017. Seiring meningkatnya ketegangan, Pogba pun harus absen dalam pertandingan-pertandingan penting melawan Huddersfield Town dan Sevilla — menurut The Sun.

Pogba yakin narasi yang terus-menerus mengitarinya di media memainkan peran besar dalam perubahan sikap Mourinho. "Dan setelah beberapa waktu, saya pikir cedera-cedera itulah yang memicunya," jelas Pogba. "Dan, Anda tahu, ketika media selalu menanyainya tentang saya, mungkin membuatnya berpikir, 'Oke, apakah dia sudah habis?' Dan ini juga masalah bagi saya, seperti banyak orang yang suka bertanya tentang saya. Selalu Paul, Paul, Paul. Dan itu mungkin membuatnya kesal."