AFP
Paul Pogba memberikan kabar terbaru mengenai masa depannya di Monaco saat klub Ligue 1 tersebut bersiap untuk mengaktifkan opsi pembelian Ansu Fati
Kembalinya yang penuh campuran rasa di ibu kota
Monaco menderita kekalahan telak 4-1 dari Paris FC dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu dimasukkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 saat timnya sudah tertinggal 3-1, dan keadaan semakin memburuk ketika Luca Koleosho mencetak gol keempat hanya beberapa saat setelah pemain asal Prancis itu masuk ke lapangan. Meskipun mengalami kekalahan telak, penampilan tersebut menandai tonggak penting bagi Pogba, yang telah menjalani musim debut yang penuh mimpi buruk di Principality. Sebelum penampilannya yang singkat pada Jumat lalu, ia hanya bermain selama 30 menit dalam pertandingan kompetitif sejak menandatangani kontrak dua tahun dengan klub tersebut musim panas lalu setelah masa skorsing dopingnya berakhir.
Pogba menanggapi rumor kepergiannya dari Monaco
Spekulasi mengenai masa depannya marak beredar selama ia absen, dengan CEO Monaco, Thiago Scuro, sebelumnya mengisyaratkan bahwa pembahasan mengenai status sang pemain bisa dilakukan musim panas ini jika kondisinya tidak membaik. Namun, saat berbicara setelah pertandingan di Stade Jean Bouin, sang juara Piala Dunia itu dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai kepergiannya lebih awal. “Apakah saya sudah menantikan musim depan? Saya masih di sini. Dari apa yang saya dengar, kami akan bersama dalam jangka panjang,” kata Pogba kepada para wartawan di zona campuran.
Menuju kondisi fisik yang prima
Masalah cedera betis yang berkepanjangan membuat Pogba harus menjalani perawatan sejak awal Desember. Setelah akhirnya terbebas dari belenggu cedera, Pogba kini bertekad untuk kembali ke starting XI. Ia mencatat kemajuan dalam kondisi fisiknya, dengan mengatakan: “Saya bermain jauh lebih banyak daripada sebelumnya dan kekuatan saya semakin meningkat,” tambahnya, sebelum menegaskan bahwa tujuan berikutnya adalah bermain penuh selama 90 menit untuk membantu Monaco dalam upaya mereka di akhir musim.
Rencana transfer musim panas Monaco
Sementara Pogba fokus pada pemulihan penuh, klub juga bekerja keras untuk mengamankan pemain kunci lainnya dalam skuad. L'Equipe melaporkan bahwa Monaco ingin membeli Ansu Fati, pemain pinjaman dari Barcelona, secara permanen setelah penampilannya yang mengesankan. Penyerang asal Spanyol ini telah mencetak sembilan gol musim ini, menjadikannya target prioritas bersama dengan kembalinya Pogba yang sudah pulih. Tantangan bagi klub dari Monako ini adalah menyeimbangkan anggaran gaji, terutama karena Fati mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada pemain dengan gaji tertinggi saat ini seperti Denis Zakaria.