Paul Pogba memberikan kabar terbaru mengenai masa depannya di Monaco saat klub Ligue 1 tersebut bersiap untuk mengaktifkan opsi pembelian Ansu Fati

Monaco menderita kekalahan telak 4-1 dari Paris FC dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu dimasukkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 saat timnya sudah tertinggal 3-1, dan keadaan semakin memburuk ketika Luca Koleosho mencetak gol keempat hanya beberapa saat setelah pemain asal Prancis itu masuk ke lapangan. Meskipun mengalami kekalahan telak, penampilan tersebut menandai tonggak penting bagi Pogba, yang telah menjalani musim debut yang penuh mimpi buruk di Principality. Sebelum penampilannya yang singkat pada Jumat lalu, ia hanya bermain selama 30 menit dalam pertandingan kompetitif sejak menandatangani kontrak dua tahun dengan klub tersebut musim panas lalu setelah masa skorsing dopingnya berakhir.