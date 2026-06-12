AFP
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Paul Pogba bertekad untuk kembali ke 'level tertinggi' dan memastikan kembalinya yang 'diimpikan' ke skuad Prancis di tengah masa-masa sulit akibat cedera
Kembalinya Pogba terus menemui hambatan
Pogba bergabung dengan Monaco musim panas lalu dengan harapan dapat membangun kembali kariernya setelah hampir tiga tahun tidak aktif akibat sanksi doping dan serangkaian masalah kesehatan. Namun, kembalinya ia ke dunia sepak bola kompetitif terhambat oleh masalah kebugaran lainnya. Pemain berusia 33 tahun ini baru tampil enam kali untuk Monaco, dengan total waktu bermain hanya 115 menit.
Meskipun minim waktu bermain, Pogba memandang kembalinya ia ke lingkungan profesional sebagai langkah penting setelah melewati kasus doping dan skandal pemerasan yang melibatkan anggota keluarganya. Fokusnya tetap pada pemulihan fisik dan membangun konsistensi sebelum menargetkan prestasi yang lebih besar di lapangan.
- AFP
Pogba menjelaskan prioritasnya setelah tidak masuk dalam skuad Prancis
Saat menyoroti kepindahannya ke Monaco dan ketidakhadirannya dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia 2026, Pogba menegaskan bahwa pengakuan di kancah internasional bukanlah tujuan utama di balik kembalinya ia ke lapangan.
Dia mengatakan kepada L'Equipe: "Saya tidak datang ke Monaco dengan berpikir, 'Saya di sini untuk bermain di Piala Dunia.' Sudah sangat, sangat lama sejak saya terakhir kali bermain. Tujuan saya hanyalah untuk kembali berkompetisi, untuk kembali ke kondisi fisik yang baik, dan itu saja. Setelah itu, jika hal itu terjadi, itu akan menjadi bonus."
Prancis tetap menjadi sasaran utama
Meskipun kembalinya Pogba terhambat oleh masalah kebugaran yang berulang, ia telah menegaskan bahwa ia belum menyerah untuk kembali membela Prancis. Gelandang tersebut meyakini bahwa kunci untuk kembali ke tim nasional adalah terlebih dahulu membuktikan diri secara fisik di level klub.
"Saya sudah melalui perjalanan yang panjang, jadi bukan berarti saya tidak mengharapkannya," akunya. "Yang kurang dari saya adalah ritme. Kita tidak akan membahas aspek teknis, karena para pelatih dan pemain melihatnya dalam latihan. Ini lebih tentang sisi fisik, terutama setelah serangkaian cedera, termasuk sebelum skorsing (karena doping, antara 2023 dan 2025). Saya perlu merasa baik.
"Itulah yang saya butuhkan untuk kembali ke level tertinggi. Tim nasional Prancis adalah bonus. Bagi setiap pemain, itu adalah mimpi. Masih menjadi impian saya untuk terus mengenakan jersey itu. Dan Anda harus berjuang untuk mendapatkannya."
- AFP
Tantangan untuk membuktikan dirinya lagi
Saat ini, fokus utama Pogba adalah menjaga kebugarannya dan memastikan ia mendapat kesempatan bermain secara reguler di Monaco. Tanpa waktu bermain yang konsisten, kembali ke level tertinggi akan tetap sulit bagi mantan pemain Manchester United tersebut. Perubahan potensial dalam struktur kepelatihan timnas Prancis pada akhirnya bisa membuka peluang baru, namun kembalinya Pogba ke timnas akan bergantung pada kemampuannya mengatasi masalah kebugaran dan membuktikan bahwa ia bisa tampil konsisten kembali.