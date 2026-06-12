Meskipun kembalinya Pogba terhambat oleh masalah kebugaran yang berulang, ia telah menegaskan bahwa ia belum menyerah untuk kembali membela Prancis. Gelandang tersebut meyakini bahwa kunci untuk kembali ke tim nasional adalah terlebih dahulu membuktikan diri secara fisik di level klub.

"Saya sudah melalui perjalanan yang panjang, jadi bukan berarti saya tidak mengharapkannya," akunya. "Yang kurang dari saya adalah ritme. Kita tidak akan membahas aspek teknis, karena para pelatih dan pemain melihatnya dalam latihan. Ini lebih tentang sisi fisik, terutama setelah serangkaian cedera, termasuk sebelum skorsing (karena doping, antara 2023 dan 2025). Saya perlu merasa baik.

"Itulah yang saya butuhkan untuk kembali ke level tertinggi. Tim nasional Prancis adalah bonus. Bagi setiap pemain, itu adalah mimpi. Masih menjadi impian saya untuk terus mengenakan jersey itu. Dan Anda harus berjuang untuk mendapatkannya."