Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Paul Pogba berpendapat bahwa Bruno Fernandes akan masuk dalam persaingan Ballon d'Or jika ia bermain untuk Man City alih-alih Man Utd
Pogba menyebut 'potongan yang hilang' bagi Bruno
Meskipun menjadi pemain paling konsisten di United sejak kedatangannya pada 2020, Fernandes belum pernah benar-benar mencapai podium final untuk penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola. Pogba, yang 79 kali bermain bersama gelandang tersebut selama mereka berkarier bersama di Manchester, meyakini bahwa lingkungan di Old Trafford adalah satu-satunya hal yang menghambat mantan rekan setimnya itu. Berbicara dalam podcast Rio Ferdinand Presents, pemain AS Monaco saat ini mempertanyakan apakah Fernandes mungkin bisa menghasilkan lebih dari yang sudah dilakukannya. Dia menyarankan bahwa jika pemain internasional Portugal itu menjadi bagian dari mesin pemenang Guardiola di seberang kota, narasi seputar pemain berusia 29 tahun itu akan sangat berbeda dalam hal pengakuan global.
- Getty Images Sport
Skenario Manchester City
Pogba blak-blakan dalam penilaiannya mengenai mengapa penghargaan individu sering kali mengikuti kesuksesan tim. Ia berkata: "Apakah Bruno Fernandes bisa berbuat lebih dari yang ia lakukan sekarang di United? Apakah menurut Anda jika Bruno berada di tim lain, dia tidak akan masuk tiga besar [untuk Ballon d’Or]? Bagi saya, jika dia bermain di City, dia pasti masuk tiga besar [final] Ballon d’Or. Bruno Fernandes, dengan statistiknya, musimnya, cara bermainnya, dan segalanya..."
Komentar pemain Prancis itu menyoroti kenyataan pahit dalam sepak bola modern di mana Golden Ball hampir secara eksklusif disediakan bagi pemain yang mendominasi kompetisi elit Eropa. "Tapi ketika Anda tidak menang, kami bahkan tidak memikirkannya. Begitulah adanya. Inilah hidup. Inilah sepak bola," tambah Pogba.
Membandingkan Fernandes dengan para legenda Liga Premier
Fernandes telah mencatatkan 211 kontribusi gol dalam hanya 322 penampilan di semua kompetisi bersama United, namun lemari trofinya hanya berisi satu trofi Piala FA dan satu trofi Piala Carabao. Pogba berpendapat bahwa Fernandes layak disejajarkan dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Kevin De Bruyne, Luka Modric, dan Mesut Ozil.
"Kita bicara tentang Kevin De Bruyne. Kita bicara tentang Luka Modric, bicara tentang Mesut Ozil," lanjut Pogba. "Bicara soal statistik, statistik. Dia mencetak lebih banyak gol daripada Frank Lampard dalam satu musim, di posisi yang sama, delapan, sepuluh, kamu tahu. Dia memberikan lebih banyak assist. Dia ada di mana-mana di lapangan. Dia memiliki intensitas. Dia terus berlari. Dia cerdas. Dia bisa bermain dengan dua sentuhan, satu sentuhan. Dia bisa menembak."
- Getty Images Sport
Mengejar rekor sejarah Liga Premier
Dengan lima pertandingan tersisa dalam jadwal Liga Premier mereka, kapten United ini hanya butuh dua assist lagi untuk menyamai rekor legendaris 20 assist dalam satu musim, yang saat ini dipegang bersama oleh De Bruyne dan Thierry Henry. Selain kontribusinya dalam hal kreativitas, Fernandes juga telah mencetak delapan gol, menjadikannya salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan Pemain Terbaik Liga Premier tahun ini, terlepas dari posisi klasemen United. Ia akan kembali beraksi saat United menghadapi Brentford pada 27 April.