Paul Pogba berpendapat bahwa Bruno Fernandes akan masuk dalam persaingan Ballon d'Or jika ia bermain untuk Man City alih-alih Man Utd

Pogba blak-blakan dalam penilaiannya mengenai mengapa penghargaan individu sering kali mengikuti kesuksesan tim. Ia berkata: "Apakah Bruno Fernandes bisa berbuat lebih dari yang ia lakukan sekarang di United? Apakah menurut Anda jika Bruno berada di tim lain, dia tidak akan masuk tiga besar [untuk Ballon d’Or]? Bagi saya, jika dia bermain di City, dia pasti masuk tiga besar [final] Ballon d’Or. Bruno Fernandes, dengan statistiknya, musimnya, cara bermainnya, dan segalanya..."

Komentar pemain Prancis itu menyoroti kenyataan pahit dalam sepak bola modern di mana Golden Ball hampir secara eksklusif disediakan bagi pemain yang mendominasi kompetisi elit Eropa. "Tapi ketika Anda tidak menang, kami bahkan tidak memikirkannya. Begitulah adanya. Inilah hidup. Inilah sepak bola," tambah Pogba.