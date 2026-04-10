AFP
Paul Pogba AKHIRNYA kembali! Gelandang Monaco yang sering dilanda cedera itu tampil untuk pertama kalinya pada tahun 2026 dalam kekalahan telak di Ligue 1 melawan Paris FC
Malam yang penuh campuran perasaan bagi juara Piala Dunia
Gelandang berusia 33 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69, menandai penampilan kompetitif pertamanya sejak tampil sebentar melawan Brest pada 5 Desember. Meskipun kembalinya dia menjadi topik utama pembicaraan, hal itu tertutupi oleh penampilan mengecewakan timnya yang harus menelan kekalahantelak 4-1 di ibu kota Prancis.
Kehadiran Pogba di lapangan dimaksudkan untuk memberikan semangat bagi pasukan Sebastien Pocognoli, namun momentum tetap berada di pihak tuan rumah. Hanya dua menit setelah mantan bintang Manchester United itu masuk ke lapangan, Luca Koleosho mencetak gol untuk melengkapi pesta gol dan memastikan kemenangan tuan rumah tak terkejar bagi tim tamu.
- AFP
Mengatasi masa pemulihan akibat cedera yang membuat frustrasi
Perjalanan menuju pemulihan kondisi fisiknya memang tidak mudah bagi mantan pemain Juventus dan Manchester United ini. Kembalinya ia ke skuad utama telah beberapa kali tertunda akibat komplikasi cedera betis yang tak kunjung sembuh. Meskipun absen cukup lama, Pogba tetap diyakini akan memainkan peran 'penting' di fase akhir musim ini.
Gelandang tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan belakangan ini, setelah masuk dalam skuad pertandingan saat kemenangan 2-1 atas Marseille pekan lalu. Meskipun ia hanya menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan pada kesempatan itu, penampilannya yang singkat melawan Paris FC menunjukkan bahwa ia akhirnya siap berkontribusi saat Monaco memasuki periode krusial musim Ligue 1.
Dampak kekalahan Paris FC
Meskipun kembalinya Pogba ke lapangan memberikan dorongan moral tersendiri, hasil ini menempatkan Monaco dalam posisi yang genting. Kekalahan 4-1 ini merupakan pukulan telak bagi ambisi mereka, terutama karena Paris FC berhasil memanfaatkan kelengahan pertahanan untuk meraih kemenangan yang hampir memastikan kelangsungan mereka di kasta tertinggi.
Ini baru penampilan keempat Pogba di musim Ligue 1 ini, yang menunjukkan betapa klub sangat merindukan ketenangan dan pengalamannya di lini tengah. Pocognoli berharap gelandang ini bisa segera meningkatkan kebugarannya agar bisa membantu menstabilkan tim yang terlihat rentan saat menghadapi lawan yang sangat tajam.
- AFP
Menyambut episode terakhir musim ini
Perhatian Monaco kini beralih ke upaya mengintegrasikan Pogba kembali ke dalam susunan pemain inti, seiring upaya mereka untuk menutup musim dengan gemilang. Dengan masih tersisa beberapa pertandingan penting, pihak manajemen akan bersikap hati-hati agar tidak terburu-buru memaksakan kembalinya sang pemain senior dan berisiko mengalami kemunduran lagi, mengingat betapa seringnya kembalinya dia ditunda selama musim dingin.