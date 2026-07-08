Paul Pogba akan pindah lagi? Monaco membiarkan pintu terbuka bagi mantan gelandang Man Utd itu untuk hengkang setelah musim debutnya yang diwarnai cedera

Manajer umum Thiago Scuro memicu spekulasi mengenai masa depan Pogba dengan mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut berpotensi hengkang dari klub selama jendela transfer saat ini. Dalam konferensi pers pada Rabu, Scuro mengakui bahwa klub sedang mengevaluasi posisi pemain asal Prancis itu seiring kontraknya yang tinggal tersisa dua belas bulan lagi.

Ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan akan pindah, Scuro memberikan penilaian yang sangat jujur mengenai situasi tersebut. "Ya, tentu saja," kata sang direktur. "Mungkin dia akan pergi, mungkin dia akan tetap tinggal. Ini adalah topik yang sangat rumit. Kami sangat menghormati dirinya sebagai pribadi. Saat ia tiba di sini, ia sangat positif dan membantu para pemain muda. Namun kenyataannya, proyek (bersamanya) tidak berjalan dengan baik musim lalu. Saat kami memulainya, ekspektasi yang kami miliki sangat berbeda.”



