AFP
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Paul Pogba akan pindah lagi? Monaco membiarkan pintu terbuka bagi mantan gelandang Man Utd itu untuk hengkang setelah musim debutnya yang diwarnai cedera
Direktur Monaco menanggapi rumor kepergian Pogba
Manajer umum Thiago Scuro memicu spekulasi mengenai masa depan Pogba dengan mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut berpotensi hengkang dari klub selama jendela transfer saat ini. Dalam konferensi pers pada Rabu, Scuro mengakui bahwa klub sedang mengevaluasi posisi pemain asal Prancis itu seiring kontraknya yang tinggal tersisa dua belas bulan lagi.
Ketika ditanya apakah pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan akan pindah, Scuro memberikan penilaian yang sangat jujur mengenai situasi tersebut. "Ya, tentu saja," kata sang direktur. "Mungkin dia akan pergi, mungkin dia akan tetap tinggal. Ini adalah topik yang sangat rumit. Kami sangat menghormati dirinya sebagai pribadi. Saat ia tiba di sini, ia sangat positif dan membantu para pemain muda. Namun kenyataannya, proyek (bersamanya) tidak berjalan dengan baik musim lalu. Saat kami memulainya, ekspektasi yang kami miliki sangat berbeda.”
- AFP
Filipe Luis akan mengambil keputusan akhir
Kedatangan pelatih kepala baru Filipe Luis telah mengubah dinamika bagi beberapa pemain senior, termasuk Pogba. Mantan bek Atlético Madrid dan Chelsea ini secara resmi memimpin latihan tim utama pada hari Senin, dan ia diperkirakan akan memanfaatkan jadwal pramusim untuk menentukan pemain mana saja yang sesuai dengan visi taktisnya untuk musim yang akan datang.
Kondisi fisik Pogba tetap menjadi perhatian utama bagi staf pelatih setelah musim yang melelahkan di mana ia hanya tampil dalam enam pertandingan dan bermain selama 115 menit untuk Monaco akibat kombinasi masalah kebugaran, cedera paha, cedera betis, dan cedera pergelangan kaki. Musim yang penuh masalah ini bertepatan dengan Monaco yang finis di peringkat ketujuh liga, yang berarti mereka harus puas berlaga di Liga Konferensi musim depan. Akibatnya, persiapan musim panas mendatang akan menjadi masa percobaan bagi gelandang tersebut, dengan Luis memegang keputusan akhir apakah akan memasukkannya ke dalam skuad atau menyetujui penjualan untuk membantu menyeimbangkan keuangan klub.
Tingkat kebugaran dan kemampuan teknis menjadi sorotan
Scuro menekankan bahwa setiap keputusan terkait Pogba akan didasarkan pada kemampuan dan penampilannya selama sesi latihan musim panas yang intensif. Klub sedang mencari bukti bahwa gelandang tersebut mampu kembali ke level kebugaran elit yang pernah menjadikannya pemain sepak bola termahal di dunia selama masa baktinya di Old Trafford. Tantangan ini muncul setelah masa-masa yang penuh gejolak bagi Pogba, yang berpisah dengan Juventus pada November 2024 melalui pemutusan kontrak secara sepakat sebelum menandatangani kontrak dua tahun dengan Monaco pada Juni 2025. Debutnya bersama tim Prancis tersebut pada November 2025 menandai penampilan kompetitif pertamanya dalam 811 hari, setelah menjalani skorsing selama 18 bulan akibat pelanggaran doping setelah dinyatakan positif menggunakan DHEA.
“Saya yakin sekarang kita harus bersikap adil kepadanya: perhatikan persiapannya setiap pekan, lihat bagaimana kemajuannya di tingkat fisik maupun teknis,” jelas Scuro kepada awak media yang hadir. “Dan setelah itu, keputusan ada di tangan pelatih, apakah Filipe Luis akan memberinya waktu bermain atau tidak. Kita punya waktu selama musim panas untuk melihat seperti apa level permainan Paul nantinya.”
- AFP
Tekanan finansial di Stade Louis II
Selain masalah taktis, Monaco juga menghadapi tekanan eksternal untuk memangkas beban gaji mereka. Dengan badan pengawas keuangan Prancis, DNCG, yang memantau dengan ketat laporan keuangan klub, beberapa pemain bergaji tinggi dikabarkan akan hengkang dari negara kepangeranan tersebut. Gaji Pogba yang sangat besar menjadikannya kandidat yang jelas untuk hengkang jika ia tidak dijamin mendapat posisi sebagai pemain inti.
Klub juga sedang mempertimbangkan untuk melepas pemain senior lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Laporan menunjukkan bahwa Pogba bukanlah satu-satunya nama besar yang terancam dilepas, dengan mantan bek Tottenham, Eric Dier, juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk hengkang seiring upaya Monaco untuk meremajakan skuad dan mengurangi total pengeluaran menjelang musim baru.
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