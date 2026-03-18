Paul Merson memuji bintang Arsenal yang 'sungguh luar biasa' usai kemenangan atas Bayer Leverkusen
Merson kagum pada Arsenal yang 'benar-benar tim yang solid'
Arsenal tampil gemilang di London Utara untuk mengalahkan tim asuhan Kasper Hjulmand, dan legenda Arsenal, Merson, meyakini para pemain bintang saat ini bermain di level yang menakutkan. Dalam wawancara di Sky Sports, pakar sepak bola itu tak segan-segan memuji kerja sama tim yang membawa The Gunners lolos ke perempat final kompetisi elit Eropa untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
“Arsenal bermain sangat baik di beberapa momen. Mereka sedang dalam performa terbaik,” kata Merson. “Saya tidak ingin menyebutnya 'mesin' karena itu tidak sopan, tapi ini adalah mesin yang bisa melakukan segalanya. Mereka adalah tim yang solid. Itu adalah penampilan yang brilian. Lanjut ke perempat final. Ben White tampil stabil. Siapa pun yang masuk, dia menjalankan tugasnya dengan baik.”
Rice mendapat predikat 'luar biasa' setelah penampilan memukau
Meskipun seluruh skuad mendapat pujian, Rice-lah yang menjadi sorotan utama berkat penampilannya yang gemilang di lini tengah. Pemain internasional Inggris itu mengakhiri malamnya dengan tendangan yang dikendalikan dengan mulus ke sudut bawah gawang pada menit ke-63, yang secara efektif memupus segala harapan Leverkusen untuk bangkit. Merson dengan cepat menyebut pemain berusia 27 tahun itu sebagai katalisator kemenangan.
“Gol yang luar biasa. Leverkusen berada di bawah tekanan. Pertahanan yang hebat dari Jarell Quansah, lalu tendangan Viktor Gyokeres diblokir menjadi tendangan sudut padahal seharusnya dia mengoper bola ke Saka. Tendangan sudut itu dihalau ke arah Declan Rice, bola melayang di udara, dia menyentuh bola sekali… kamu pikir dia akan menendang, dia menyentuh bola lagi, lalu melepaskan tendangan keras ke sudut gawang. Itu adalah penyelesaian yang fenomenal dari Declan Rice dan sekali lagi, dia benar-benar luar biasa.”
Rice menanggapi perkembangan di Eropa
Bagi Rice, kemenangan ini menjadi bukti kemampuan tim dalam menghadapi jadwal yang padat, di mana mereka harus bertanding setiap tiga hari sekali sejak Oktober. Ia mengatakan kepada TNT Sports: “Ini adalah kali ketiga berturut-turut kami mencapai perempat final. Pertandingan ini sangat berat dalam dua leg, jadi pujian untuk mereka; mereka membuat kami mengalami banyak kesulitan di lapangan, meskipun mungkin tidak terlihat begitu. Mereka adalah tim yang sangat bagus secara taktis, tetapi pada akhirnya kami pantas meraih kemenangan malam ini. Kami bisa saja mencetak tiga atau empat gol, tetapi menang 2-0 adalah hasil yang solid dan kami sangat senang bisa lolos. Saya lelah sekali. Jadwalnya padat terus-menerus. Kami jelas masih bersaing di semua kompetisi. Ini sangat melelahkan, tapi ketika Anda mengalami malam seperti malam ini, lolos dari babak 16 besar ke perempat final, Anda menemukan energi dan cara untuk menang, dan Anda terus melakukannya, jadi semuanya baik-baik saja.”
The Gunners mengincar Sporting dan trofi
Kemenangan ini membuka jalan menuju laga perempat final yang menarik melawan Sporting CP, namun perhatian Arsenal saat ini harus beralih ke kompetisi domestik. Dengan perebutan gelar Liga Premier yang sedang memanas, The Gunners juga tengah mempersiapkan diri untuk final Carabao Cup yang sangat dinanti melawan Manchester City akhir pekan ini. Momentum yang diperoleh dari kesuksesan mereka di ajang Eropa menjadi landasan yang sempurna untuk mengakhiri musim ini dengan raihan gelar yang melimpah.
