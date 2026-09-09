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Paul Merson memprediksi kegagalan Arsenal di Liga Champions setelah Mikel Arteta gagal mendapatkan transfer 'faktor X'
Merson meragukan mimpi di Eropa
Merson memperingatkan bahwa Arsenal akan gagal menjuarai Liga Champions musim ini. Mantan gelandang Arsenal itu meyakini klub tersebut melewatkan peluang krusial untuk merekrut penyerang dengan 'faktor X' pada bursa transfer musim panas. Tim asuhan Arteta mencapai final kompetisi paling bergengsi di Eropa itu musim lalu. Namun, mereka menelan kekalahan menyakitkan lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal di Budapest.
Meski mengeluarkan banyak uang pada musim panas, Merson tetap belum yakin dengan lini depan Arsenal. Ia merasa opsi serangan mereka saat ini akan kesulitan tampil konsisten melawan klub-klub elite di Eropa.
- Getty Images Sport
Kehilangan sentuhan penyerang superstar
Arsenal menginvestasikan sekitar £160 juta untuk mendatangkan Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis ke London utara. Namun, Merson menegaskan pengeluaran besar ini gagal mengatasi masalah mencolok di sepertiga akhir. Berbicara kepada Sky Sports, ia menjelaskan bahwa Arsenal membutuhkan penyerang transformatif untuk menaklukkan Eropa.
"Catatan Arsenal tahun lalu luar biasa di Liga Champions hingga final, kata Merson. "Mereka akan ada di papan atas, saya hanya tidak berpikir mereka membeli faktor X itu untuk membawa mereka ke level tersebut. Saya pikir mereka punya cukup untuk memenangkan Premier League dengan skuad mereka, saya hanya memikirkan lini depan mereka saat menghadapi tim-tim besar.
"Saya hanya merasa mereka kehilangan sedikit elemen itu. Jika mereka mendapatkan Vinicius Junior atau Julian Alvarez maka saya pikir itu akan memberi mereka keunggulan untuk melangkah dan memenangkan Liga Champions, dan saya pikir mereka mungkin akan sedikit gagal. Namun mereka akan tetap ada di papan atas, tidak diragukan lagi."
Hasrat untuk meraih kejayaan Eropa sepenuhnya
Kekecewaan dari final musim lalu masih terasa di London utara. Kai Havertz membuka skor lebih awal melawan PSG, tetapi Ousmane Dembele menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi penalti penentu.
Setelah baru-baru ini mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar Premier League, basis suporter sangat mendambakan kesuksesan di Eropa. Merson meyakini para pendukung sepenuhnya fokus untuk mengangkat trofi Liga Champions tahun ini demi melengkapi koleksi mereka.
"Sekarang mereka sudah menjuarai Premier League setelah waktu yang sangat, sangat lama, saya rasa mungkin itu adalah Liga Champions," tambah Merson. "Saya tidak ingin berbicara mewakili semua orang, tetapi ada sebuah chant yang biasa dinyanyikan berbunyi, 'Kami sudah memenangi semuanya, kami sudah memenangi semuanya', dan Arsenal belum bisa menyanyikan itu. Saya membayangkan fans Arsenal ingin memenangi itu agar bisa menyanyikan lagu tersebut di kandang lawan."
- AFP
Napoli menanti ujian bagi pasukan Arteta
Arsenal akan memulai kampanye Liga Champions terbaru mereka dengan laga tandang melawan Napoli malam ini. Skuad itu bertolak ke Italia dengan penuh kepercayaan diri setelah start sempurna di musim domestik mereka.
Pasukan Arteta telah meraih tiga kemenangan beruntun di Premier League atas Coventry, Aston Villa, dan Chelsea. Mendapatkan hasil positif di Naples akan sangat penting untuk membangun momentum sejak awal.
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