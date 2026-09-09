Arsenal menginvestasikan sekitar £160 juta untuk mendatangkan Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis ke London utara. Namun, Merson menegaskan pengeluaran besar ini gagal mengatasi masalah mencolok di sepertiga akhir. Berbicara kepada Sky Sports, ia menjelaskan bahwa Arsenal membutuhkan penyerang transformatif untuk menaklukkan Eropa.

"Catatan Arsenal tahun lalu luar biasa di Liga Champions hingga final, kata Merson. "Mereka akan ada di papan atas, saya hanya tidak berpikir mereka membeli faktor X itu untuk membawa mereka ke level tersebut. Saya pikir mereka punya cukup untuk memenangkan Premier League dengan skuad mereka, saya hanya memikirkan lini depan mereka saat menghadapi tim-tim besar.

"Saya hanya merasa mereka kehilangan sedikit elemen itu. Jika mereka mendapatkan Vinicius Junior atau Julian Alvarez maka saya pikir itu akan memberi mereka keunggulan untuk melangkah dan memenangkan Liga Champions, dan saya pikir mereka mungkin akan sedikit gagal. Namun mereka akan tetap ada di papan atas, tidak diragukan lagi."