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Paul Merson membagikan teori transfer Arsenal yang 'gila' yang berpotensi membuat bintang pencetak 42 gol itu hengkang musim panas ini
Teori 'gila' Merson tentang Odegaard
Pemain berusia 27 tahun itu menjadi tokoh kunci saat The Gunners akhirnya mengakhiri puasa gelar mereka, menjadi kapten pertama sejak Patrick Vieira yang mengangkat trofi tersebut, namun Merson meyakini bahwa kebutuhan taktis untuk musim depan mungkin akan mengambil arah yang berbeda.
Saat berbicara di The Sports Agents, Merson blak-blakan mengenai pandangannya terhadap pemain yang telah mencetak 42 gol selama lima setengah musim bersama The Gunners, dengan menyatakan: "Rasanya gila bagi saya untuk mengatakan ini, tetapi mereka mungkin akan mempertimbangkan hal itu [menjual Odegaard]. Tapi bagi saya, saya masih berpikir akan ada tim-tim yang mengantre panjang untuk mendapatkannya… Ketika Anda bermain di posisi yang ditempati Odegaard, Anda sangat membutuhkan kecepatan di lini depan. Anda harus memiliki kecepatan."
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Para pakar mempertanyakan pengaruh kapten
Merson bukanlah satu-satunya tokoh terkemuka yang mempertanyakan masa depan pemain asal Norwegia itu di London Utara. Mantan bek Liverpool, Steve Nicol, menyoroti bahwa minimnya waktu bermain akibat cedera telah membuka peluang persaingan, khususnya dengan menyebut peran penting Eberechi Eze. "Odegaard mungkin akan meninggalkan Arsenal," kata Nicol kepada ESPN. "Jika kamu adalah Martin Odegaard, apakah kamu akan bertahan? Saya rasa tidak."
Mantan pemain Chelsea, Frank Leboeuf, sependapat dengan hal ini, dan menyarankan bahwa dampak sang playmaker semakin berkurang dibandingkan dengan opsi-opsi yang lebih langsung. Dia menambahkan: "Saya setuju, saya setuju. Saya selalu menyukai Martin Odegaard dan cara bermainnya karena dia sangat elegan, tapi dia tidak berpengaruh lagi. Dia ada di sana untuk memulai serangan, untuk mendistribusikan bola secara horizontal. Tapi dengan Eze saat ini, pergerakannya tidak sama, dia lebih vertikal, lebih berpengaruh, dan dia juga akan membantu [Viktor] Gyokeres."
Perubahan yang akan datang musim panas ini
Teori mengenai Odegaard muncul di tengah kabar bahwa Arteta siap bertindak tegas pasca kekecewaan di ajang Eropa. Pelatih asal Spanyol itu telah mengisyaratkan bahwa klub harus "cerdas dan ambisius" untuk membangun kesuksesan mereka dan menghindari stagnasi setelah kekalahan di final Liga Champions melawan PSG. Sikap tegas ini dapat membuat beberapa pemain peraih gelar juara membuka jalan bagi pemain baru, dengan klub dilaporkan bersiap untuk menjual Gabriel Jesus seharga £18 juta sebagai bagian dari perombakan besar-besaran skuad.
Striker asal Brasil itu bukan satu-satunya nama besar yang terancam. Laporan menyebutkan bahwa Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, dan Ben White juga bisa diizinkan hengkang jika tawaran yang signifikan diterima, sehingga Arteta bisa mengumpulkan dana untuk target-target yang menawarkan "kecepatan" yang menurut Merson kurang dimiliki oleh formasi lini tengah saat ini.
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Tenaga baru untuk mempertahankan gelar
Untuk mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan oleh para bintang yang hengkang, Arsenal dikaitkan erat dengan pemain andalan Aston Villa, Morgan Rogers. Pemain berusia 23 tahun ini tengah menjalani musim yang gemilang di Midlands dan baru-baru ini mengakui bahwa desas-desus seputar kepindahannya senilai £80 juta ke Emirates sulit untuk diabaikan saat ia sedang bertugas bersama tim nasional.
Arteta dikabarkan memprioritaskan penyerang tengah baru dan pemain sayap kiri untuk memastikan Arsenal tetap solid dalam perburuan gelar juara berturut-turut. Merson menyimpulkan dengan menyatakan keyakinannya terhadap kualitas dasar skuad, meskipun ada potensi kepergian pemain. "Saya akan terkejut jika Arsenal gagal," tambahnya. "Saya hanya berpikir Arsenal adalah tim sepak bola yang benar-benar solid. Mereka memiliki tujuh atau delapan dari 10 pemain yang solid, setiap pekan."