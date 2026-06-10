Paul Merson membagikan teori transfer Arsenal yang 'gila' yang berpotensi membuat bintang pencetak 42 gol itu hengkang musim panas ini

Pemain berusia 27 tahun itu menjadi tokoh kunci saat The Gunners akhirnya mengakhiri puasa gelar mereka, menjadi kapten pertama sejak Patrick Vieira yang mengangkat trofi tersebut, namun Merson meyakini bahwa kebutuhan taktis untuk musim depan mungkin akan mengambil arah yang berbeda.

Saat berbicara di The Sports Agents, Merson blak-blakan mengenai pandangannya terhadap pemain yang telah mencetak 42 gol selama lima setengah musim bersama The Gunners, dengan menyatakan: "Rasanya gila bagi saya untuk mengatakan ini, tetapi mereka mungkin akan mempertimbangkan hal itu [menjual Odegaard]. Tapi bagi saya, saya masih berpikir akan ada tim-tim yang mengantre panjang untuk mendapatkannya… Ketika Anda bermain di posisi yang ditempati Odegaard, Anda sangat membutuhkan kecepatan di lini depan. Anda harus memiliki kecepatan."



