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Pau Cubarsi memimpin daftar pendek Golden Boy 2026 saat wonderkid Barcelona muncul sebagai favorit untuk penghargaan bergengsi itu
Cubarsi memuncaki daftar finalis elite
Sensasi Barcelona, Cubarsi, menjadi nama yang paling ramai diperbincangkan setelah dipastikan sebagai kandidat terdepan untuk penghargaan Golden Boy 2026. Bek tengah berusia 19 tahun itu menikmati peningkatan karier yang melesat, memantapkan diri sebagai pilar utama pertahanan Barcelona dan memainkan peran krusial dalam kejayaan Spanyol di Piala Dunia. Setelah sebelumnya diakui sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2026, Cubarsi kini secara luas diperkirakan akan meraih trofi yang dibentuk oleh Tuttosport untuk menghormati talenta terbaik U-21 yang bermain di Eropa.
Proses seleksi untuk penghargaan individu bergengsi ini sangat ketat, dengan menggunakan Golden Boy Index yang dikembangkan oleh Football Benchmark. Metodologi ini mengevaluasi para pemain berdasarkan tiga pilar khusus: performa olahraga mereka, total menit bermain di lapangan, dan kekuatan relatif klub mereka. Selain itu, bonus komposit juga diterapkan untuk memperhitungkan pencapaian di kompetisi Eropa dan internasional.
- Getty Images Sport
Bintang-bintang Premier League dan La Liga mendominasi
Meski Cubarsi memimpin, sejumlah nama papan atas lain dari Premier League dan La Liga juga masuk daftar akhir. Ayyoub Bouaddi dari Manchester City masuk ke lingkaran eksklusif ini untuk pertama kalinya setelah kepindahannya senilai €100 juta dari Lille pada musim panas lalu. Sementara itu, striker Bournemouth Eli Junior Kroupi mendapat ganjaran atas ketajamannya, setelah mencetak 13 gol dalam 33 penampilan pada musim debut yang menonjol di Inggris.
Real Madrid juga terwakili dengan baik di daftar final 25, dengan dua kandidat yaitu Endrick dan rekrutan musim panas Yan Diomande. Meskipun pemain internasional Pantai Gading itu belum mencapai potensi penuhnya di Bernabeu, ia dimasukkan ke dalam daftar ini terutama berkat statistik luar biasanya pada musim terakhirnya di RB Leipzig. Dalam kampanye tersebut, Diomande mencatatkan 15 gol dan 12 assist yang mencengangkan dalam 54 pertandingan di semua kompetisi.
Peserta wildcard dan nama-nama terkenal yang masuk
Tuttosport sekali lagi memanfaatkan sistem 'wild card' mereka untuk memasukkan pemain-pemain yang mungkin akan terlewat jika hanya berdasarkan indeks. Penerima beruntung tahun ini termasuk Charalampos Kostoulas dari Brighton, Joane Gadou dari Borussia Dortmund, dan Xavi Espart dari Barcelona. Nama-nama lain yang masuk dalam daftar ini adalah Myles Lewis-Skelly dari Arsenal, duo Chelsea Jorrel Hato dan Estevao, serta talenta Juventus Kerim Alajbegovic.
Paris Saint-Germain, yang mendominasi ajang ini tahun lalu dengan tiga finalis, memiliki representasi yang lebih kecil kali ini. Warren Zaire-Emery tetap menjadi satu-satunya wakil juara Prancis tersebut, melanjutkan rekornya karena terus mendapat pengakuan di antara para pemain muda elite Eropa.
- Getty Images Sport
Daftar lengkap 25 kandidat
Daftar lengkap finalis menampilkan beragam talenta dari lima liga top Eropa dan sekitarnya. Selain nama-nama utama, daftar pendek ini juga mencakup Marc Bernal (Barcelona), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (Porto), Rayan (Bournemouth), dan Gianluca Prestianni (Benfica). Sepak bola Jerman juga terwakili dengan kuat melalui Konstantinos Karetsas (Dortmund), Said El Mala (Cologne), Finn Jeltsch (Stuttgart), dan Lennart Karl (Bayern Munich). Para pemain ini semuanya telah menunjukkan konsistensi dan kualitas yang dibutuhkan untuk dianggap sebagai masa depan sepak bola.
Melengkapi kelompok berisi 25 pemain itu adalah Jon Martin dari Real Sociedad, Rodrigo Mora dari Roma, dan Franco Mastantuono dari Fiorentina. Dengan konsentrasi talenta setinggi ini, persaingan untuk posisi teratas tetap ketat meski Cubarsi berstatus sebagai favorit kuat.
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