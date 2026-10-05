Sensasi Barcelona, Cubarsi, menjadi nama yang paling ramai diperbincangkan setelah dipastikan sebagai kandidat terdepan untuk penghargaan Golden Boy 2026. Bek tengah berusia 19 tahun itu menikmati peningkatan karier yang melesat, memantapkan diri sebagai pilar utama pertahanan Barcelona dan memainkan peran krusial dalam kejayaan Spanyol di Piala Dunia. Setelah sebelumnya diakui sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2026, Cubarsi kini secara luas diperkirakan akan meraih trofi yang dibentuk oleh Tuttosport untuk menghormati talenta terbaik U-21 yang bermain di Eropa.

Proses seleksi untuk penghargaan individu bergengsi ini sangat ketat, dengan menggunakan Golden Boy Index yang dikembangkan oleh Football Benchmark. Metodologi ini mengevaluasi para pemain berdasarkan tiga pilar khusus: performa olahraga mereka, total menit bermain di lapangan, dan kekuatan relatif klub mereka. Selain itu, bonus komposit juga diterapkan untuk memperhitungkan pencapaian di kompetisi Eropa dan internasional.