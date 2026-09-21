Jürgen Schwarz
Diterjemahkan oleh
Patrik Schick menyesali waktu jeda internasional yang "tidak menguntungkan" saat striker Bayer Leverkusen itu melanjutkan rentetan gol bersejarahnya
Penyerang menyesalkan waktu jeda itu
Schick meyakini jeda internasional yang akan datang hadir pada momen yang tidak tepat karena berisiko mengganggu laju performanya yang sedang memanas. Kekhawatiran itu ia sampaikan tak lama setelah voli klinisnya memecah kebuntuan dan membawa Leverkusen menuju kemenangan 2-0 atas Leipzig di BayArena. Miguel Gutierrez kemudian menggandakan keunggulan pada babak kedua untuk mengamankan poin penuh bagi tim asuhan Carles Martinez Novell dan mengangkat mereka ke peringkat kelima.
- ANP
Penyerang Republik Ceko mengungkapkan frustrasi
Mencetak gol dalam empat pekan pertandingan pertama membuat Schick menyamai rekor bersejarah Stefan Kiessling dalam urusan mencetak gol dari musim 2009-10. Meski begitu, penyerang asal Ceko itu merasa jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi andaikan momentum di kompetisi domestik tidak terhenti oleh jeda tiga pekan. Menyinggung performa tajamnya dan waktu jeda yang tidak tepat, Schick mengatakan kepada DAZN: "Saya bisa saja mencetak dua atau tiga gol lagi. Tetapi secara keseluruhan, kami melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sayangnya, jeda internasional datang sekarang."
Ketangguhan lini pertahanan menuai pujian
Meski Schick menarik perhatian berkat ketajamannya dalam menyerang, pelatih Martinez Novell menorehkan pencapaian besar dengan mencatat nirbobol dalam tiga laga kandang kompetitif pertamanya, menyamai rekor yang dibuat Rudi Voller pada 2000. Fondasi pertahanan itu terbukti menentukan dengan sepenuhnya meredam lini depan Leipzig sepanjang 90 menit.
Menyoroti disiplin tim dan organisasi kolektif, kiper Mark Flekken menambahkan kepada DAZN: "Secara defensif, kami melakukan persis apa yang ingin kami lakukan. Counter-pressing kami bagus, kami mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang bagus. Kami sangat baik dalam bertahan. Semuanya menyatu."
- Getty Images Sport
Perbedaan performa mendefinisikan para rival
Jeda liga selama tiga pekan memberi Leverkusen kesempatan tepat waktu untuk menjaga kebugaran jelang jadwal domestik dan Eropa yang padat. Tim asuhan Martinez Novell akan berupaya mempertahankan ketajaman serangan mereka, setelah mencetak setidaknya dua gol dalam masing-masing dari enam pertandingan kompetitif pembuka mereka. Sebaliknya, Leipzig yang sedang kesulitan dan terpuruk di peringkat kesembilan harus memanfaatkan jeda ini untuk mengatasi masalah mereka saat laga tandang setelah menelan empat kekalahan tandang beruntun di liga.
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