Meski Schick menarik perhatian berkat ketajamannya dalam menyerang, pelatih Martinez Novell menorehkan pencapaian besar dengan mencatat nirbobol dalam tiga laga kandang kompetitif pertamanya, menyamai rekor yang dibuat Rudi Voller pada 2000. Fondasi pertahanan itu terbukti menentukan dengan sepenuhnya meredam lini depan Leipzig sepanjang 90 menit.

Menyoroti disiplin tim dan organisasi kolektif, kiper Mark Flekken menambahkan kepada DAZN: "Secara defensif, kami melakukan persis apa yang ingin kami lakukan. Counter-pressing kami bagus, kami mendapatkan pelanggaran-pelanggaran yang bagus. Kami sangat baik dalam bertahan. Semuanya menyatu."



