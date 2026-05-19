Tim "Invincibles" Arsenal musim 2003-04 tetap menjadi salah satu tim paling legendaris dalam sejarah Liga Premier setelah berhasil tak terkalahkan sepanjang musim di bawah asuhan Arsene Wenger. Namun, dengan tim asuhan Mikel Arteta saat ini yang tengah berjuang merebut gelar juara pada musim 2025-26, perbandingan antara kedua era tersebut semakin intens.

Saat berbicara kepada Sky Sports, mantan kapten Arsenal Vieira diminta untuk menyusun starting XI gabungan yang terdiri dari pemain-pemain dari skuad Invincibles dan tim saat ini. Pria asal Prancis itu memasukkan lima pemain dari tim modern ke dalam susunan pemainnya. Rice dan Saka termasuk di antara mereka yang terpilih, sementara Vieira juga membuat perubahan signifikan di lini pertahanan dan penjaga gawang saat memadukan kedua generasi tersebut.