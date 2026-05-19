Patrick Vieira menyebut Declan Rice sebagai salah satu dari LIMA pemain bintang Arsenal saat ini yang layak masuk dalam susunan pemain inti 'Invincibles'
Vieira memilih tim terbaik Arsenal yang terdiri dari para bintang masa kini
Tim "Invincibles" Arsenal musim 2003-04 tetap menjadi salah satu tim paling legendaris dalam sejarah Liga Premier setelah berhasil tak terkalahkan sepanjang musim di bawah asuhan Arsene Wenger. Namun, dengan tim asuhan Mikel Arteta saat ini yang tengah berjuang merebut gelar juara pada musim 2025-26, perbandingan antara kedua era tersebut semakin intens.
Saat berbicara kepada Sky Sports, mantan kapten Arsenal Vieira diminta untuk menyusun starting XI gabungan yang terdiri dari pemain-pemain dari skuad Invincibles dan tim saat ini. Pria asal Prancis itu memasukkan lima pemain dari tim modern ke dalam susunan pemainnya. Rice dan Saka termasuk di antara mereka yang terpilih, sementara Vieira juga membuat perubahan signifikan di lini pertahanan dan penjaga gawang saat memadukan kedua generasi tersebut.
Vieira menjelaskan pilihannya dan mengumumkan susunan pemain inti
Vieira tidak ragu-ragu saat menempatkan Rice di lini tengah, menggeser mantan rekan setimnya Gilberto Silva. Ia juga memilih Saka di sayap kanan, menggantikan Freddie Ljungberg. Legenda Arsenal itu juga melakukan penyesuaian di lini belakang, memilih mengganti Kolo Toure dengan Gabriel Magalhaes sambil tetap mempertahankan Sol Campbell di barisan pertahanan. Ia juga mengusulkan agar Jurrien Timber bisa ditempatkan sebagai bek kanan.
"Saya pikir [David] Raya di gawang menggantikan [Jens] Lehmann," katanya. "Timber di bek kanan, saya cukup menyukainya, dia juga bisa masuk ke tim. Toure dan Campbell, saya akan mengganti salah satu dari keduanya, saya akan mempertahankan Campbell dan mengganti Toure dengan Gabriel."
"Tentu saja Ashley Cole, kami tidak akan mengganti Ashley. Saka bisa masuk ke tim di sisi kanan menggantikan Freddie Ljungberg. Di lini depan, kami tidak akan mengganti Thierry [Henry] dan Dennis [Bergkamp]. Declan Rice menggantikan Gilberto dan mempertahankan Robert Pires di sisi kiri."
Susunan XI gabungan lengkap (4-4-2): Raya; Timber, Campbell, Gabriel, Cole; Saka, Rice, Vieira, Pires; Henry, Bergkamp.
Wenger ditunjuk sebagai manajer
Ketika diminta memilih manajer untuk tim gabungan tersebut, Vieira memuji kemajuan yang dicapai Arteta, namun pada akhirnya ia mendukung Wenger.
"Saya pikir Arteta telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, mengambil alih tim beberapa tahun lalu dan melihat di mana tim ini berada hari ini," jelas Vieira. "Dia juga menghabiskan banyak uang. Mengenai Arsene, saya pikir Arsene mendatangkan saya dan Thierry dengan kesepakatan yang sangat bagus, jadi untuk itu saya akan mengatakan Arsene yang akan menjadi manajer."
Arsenal memburu gelar juara bersejarah
Arsenal kini memasuki pekan terakhir musim ini dengan menyadari bahwa kemenangan atas Crystal Palace dapat memastikan gelar juara liga pertama mereka dalam 22 tahun. Setelah pertandingan tersebut, The Gunners akan mengalihkan fokus mereka ke final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Budapest pada 30 Mei.