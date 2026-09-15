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Genoa CFC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Patrick Vieira buka suara soal kepulangan emosional saat legenda Arsenal itu mengambil alih tim nasional Senegal

P. Vieira
Senegal
Arsenal
World Cup
Africa Cup of Nations
Premier League

Ikon Arsenal Patrick Vieira akhirnya angkat bicara setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Senegal, dengan menyebut dirinya "terhormat dan bangga" memimpin negara tempat kelahirannya. Mantan kapten Arsenal itu dijadwalkan diperkenalkan secara resmi pada Jumat, menandai kembalinya ia ke akar asalnya dalam pengalaman pertamanya menangani tim nasional.

  • Kepulangan yang sudah lama dinantikan

    Pria berusia 50 tahun itu akan secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih Senegal pada Jumat ini, ketika ia juga dijadwalkan mengumumkan skuad perdananya. Kesepakatan mengenai penunjukannya tercapai bulan lalu, menandai tonggak pribadi yang mendalam bagi mantan gelandang tersebut.

    Meski Vieira terkenal mencatatkan 107 caps untuk Prancis, ia lahir di ibu kota Senegal, Dakar. Ia pindah ke Eropa pada usia delapan tahun, lalu memulai karier profesionalnya bersama Cannes.

    Ikatannya dengan tanah kelahirannya tetap kuat. Ia sempat kembali pada 2003, saat berada di puncak ketenarannya di Premier League, untuk membantu mendirikan akademi sepak bola lokal. Kini, ia masuk ke kursi pelatih untuk menggantikan Pape Thiaw dan membimbing masa depan sepak bola negaranya.

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    "Terhormat dan bangga"

    Melalui media sosial menjelang konferensi pers resminya, mantan pelatih Crystal Palace dan Nice itu menyampaikan rasa terima kasihnya atas penunjukan tersebut.

    "Merasa terhormat dan bangga bergabung dengan Senegal sebagai pelatih kepala tim nasional senior," tulis Vieira dalam Instagram story miliknya.

    Ia menambahkan: "Saya berterima kasih kepada Federasi Sepakbola Senegal atas kepercayaan mereka. Saya tak sabar untuk bertemu dengan grup ini dan mulai bekerja bersama dalam langkah-langkah berikutnya. Ayo Senegal!"



  • Memungut kepingan yang tersisa

    Vieira mewarisi skuad yang terpukul akibat patah hati di lapangan dan kontroversi serius di luar lapangan. Di bawah mantan manajer Thiaw, Senegal mengalami keruntuhan dramatis di Piala Dunia, menyia-nyiakan keunggulan 2-0 pada akhir laga melawan Belgia di babak 32 besar sebelum kalah 3-2 pada perpanjangan waktu.

    Kekecewaan itu menyusul kampanye Piala Afrika pada Januari yang sangat kontroversial. Meski Senegal awalnya memenangi final, mereka secara sensasional dilucuti dari gelar kontinental mereka sebagai hukuman karena meninggalkan lapangan saat bentrokan kacau melawan Maroko. Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) memecat Thiaw setelah Piala Dunia, dengan menyatakan bahwa pemecatannya "demi kepentingan terbaik sepak bola Senegal."

    Peran baru ini menjadi kiprah pertama Vieira di level internasional. Karier kepelatihannya di level klub mencakup masa kerja bersama New York City FC, Nice, Crystal Palace, dan Strasbourg. Ia terakhir menangani klub Italia Genoa, sebelum berpisah pada November 2025 setelah meraih 10 kemenangan dari 37 pertandingan.


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    Menavigasi babak kualifikasi dan banding ke CAS

    Tidak akan ada masa bulan madu bagi legenda Arsenal itu, dengan laga kualifikasi AFCON yang krusial sudah menanti pada akhir bulan ini. Masa kepelatihan Vieira dimulai dengan ujian langsung melawan Mozambik dan Ethiopia. Ia harus segera mengangkat mental skuad yang terluka dan menerapkan filosofi taktiknya untuk memastikan kelolosan yang mulus ke turnamen mendatang.

    Di samping pembangunan ulang di atas lapangan, penyelesaian besar di luar lapangan juga sudah di depan mata. Senegal telah mengajukan banding atas keputusan yang mencabut gelar AFCON mereka, dengan sidang tertutup di Court of Arbitration for Sport (CAS) dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober di Lausanne, Swiss. Vieira akan berharap pada hasil positif di ruang sidang saat ia berupaya membimbing negara itu memasuki era baru di lapangan.

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