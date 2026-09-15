Patrick Vieira buka suara soal kepulangan emosional saat legenda Arsenal itu mengambil alih tim nasional Senegal

Pria berusia 50 tahun itu akan secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih Senegal pada Jumat ini, ketika ia juga dijadwalkan mengumumkan skuad perdananya. Kesepakatan mengenai penunjukannya tercapai bulan lalu, menandai tonggak pribadi yang mendalam bagi mantan gelandang tersebut.

Meski Vieira terkenal mencatatkan 107 caps untuk Prancis, ia lahir di ibu kota Senegal, Dakar. Ia pindah ke Eropa pada usia delapan tahun, lalu memulai karier profesionalnya bersama Cannes.

Ikatannya dengan tanah kelahirannya tetap kuat. Ia sempat kembali pada 2003, saat berada di puncak ketenarannya di Premier League, untuk membantu mendirikan akademi sepak bola lokal. Kini, ia masuk ke kursi pelatih untuk menggantikan Pape Thiaw dan membimbing masa depan sepak bola negaranya.