Patrick Agyemang, pemain Timnas AS yang sedang dalam performa terbaik dan berpeluang tampil di Piala Dunia, menjadi incaran banyak klub setelah salah satu rival di Liga Premier ikut bersaing dengan Leeds United dalam perburuan transfer striker Derby County tersebut
Para peminat memburu bintang turnamen
Performa pemain berusia 25 tahun itu tidak luput dari perhatian di Selhurst Park, dengan para pejabat klub memantau sang striker selama musim debutnya di Inggris, menurut laporan Football Insider. Meskipun Leeds United telah lama dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya, iming-iming jaminan bermain di Liga Premier bersama Palace bisa saja menjadi penentu. Sementara itu, Derby bersiap menghadapi musim panas yang sibuk setelah Agyemang mencetak 10 gol dan empat assist dalam 33 penampilannya pertama sejak bergabung dari Major League Soccer.
Harga yang semakin melambung untuk bintang Amerika
Derby berada dalam posisi tawar yang kuat dan kemungkinan besar akan meminta biaya transfer sekitar £20 juta untuk melepas aset andalan mereka. Setelah memboyongnya dari Charlotte FC dengan harga hanya £6 juta musim panas lalu, The Rams diprediksi akan meraup keuntungan besar dari pemain yang telah beradaptasi dengan mulus terhadap intensitas permainan di Inggris.
Berbicara dalam podcast-nya, pakar transfer Football Insider, Pete O'Rourke, menyoroti nilai pemain yang terus meningkat, dengan mengatakan: “Agyemang telah menjalani musim debut yang sangat bagus di Inggris bersama Derby. Sepuluh gol dan empat assist dalam 33 penampilan. Derby mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merekrutnya pada musim panas lalu, sekitar £7 juta, jadi saya yakin harganya telah naik sejak saat itu. Dia adalah striker serba bisa, bisa bermain di sayap atau di tengah, dan dia benar-benar tampil mengesankan pada musim debutnya di Derby County.”
Leeds akan melakukan perombakan lini serang
Di Elland Road, Daniel Farke sangat ingin memperkuat lini serangnya. Saat ini bergantung pada Dominic Calvert-Lewin dan Lukas Nmecha, pelatih asal Jerman itu khawatir dengan minimnya cadangan di lini tengah. Leeds memandang Agyemang sebagai tambahan yang sempurna untuk skuad mereka, terutama mengingat kemampuannya untuk bergerak ke sayap. Namun, kemampuan mereka untuk mendatangkan pemain asal Amerika Serikat itu mungkin bergantung pada status mereka di liga utama dan kesediaan untuk memenuhi harga yang terus melonjak.
Faktor Piala Dunia menambah daya tarik
Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Agyemang menyadari bahwa pindah lebih awal ke Liga Premier dapat membantunya mengokohkan posisinya di skuad USMNT. Penampilan gemilang di turnamen tersebut hanya akan semakin menaikkan nilainya, sebuah fakta yang tidak luput dari perhatian klubnya saat ini maupun klub-klub yang berminat merekrutnya. Derby sangat menyadari bahwa jika mereka gagal memastikan promosi, mempertahankan pemain dengan ambisi internasional akan menjadi hal yang hampir mustahil.
O'Rourke menjelaskan situasi tersebut, sambil menambahkan: “Derby sebenarnya tidak berencana untuk melepasnya, tetapi jika mereka gagal dalam upaya mereka untuk meraih promosi, saya yakin akan ada sejumlah klub yang memandang Agyemang sebagai target potensial. Bukan hanya Leeds, tetapi Crystal Palace juga dikabarkan tertarik padanya. Jika ia berangkat ke Piala Dunia bersama Amerika Serikat dan tampil baik di turnamen tersebut, hal itu dapat meningkatkan reputasinya.”
