Patrick Agyemang, pemain Timnas AS yang sedang dalam performa terbaik dan berpeluang tampil di Piala Dunia, menjadi incaran banyak klub setelah salah satu rival di Liga Premier ikut bersaing dengan Leeds United dalam perburuan transfer striker Derby County tersebut

Derby berada dalam posisi tawar yang kuat dan kemungkinan besar akan meminta biaya transfer sekitar £20 juta untuk melepas aset andalan mereka. Setelah memboyongnya dari Charlotte FC dengan harga hanya £6 juta musim panas lalu, The Rams diprediksi akan meraup keuntungan besar dari pemain yang telah beradaptasi dengan mulus terhadap intensitas permainan di Inggris.

Berbicara dalam podcast-nya, pakar transfer Football Insider, Pete O'Rourke, menyoroti nilai pemain yang terus meningkat, dengan mengatakan: “Agyemang telah menjalani musim debut yang sangat bagus di Inggris bersama Derby. Sepuluh gol dan empat assist dalam 33 penampilan. Derby mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merekrutnya pada musim panas lalu, sekitar £7 juta, jadi saya yakin harganya telah naik sejak saat itu. Dia adalah striker serba bisa, bisa bermain di sayap atau di tengah, dan dia benar-benar tampil mengesankan pada musim debutnya di Derby County.”