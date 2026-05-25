Patrice Evra menyebut satu-satunya pemain yang harus diupayakan habis-habisan oleh Man Utd untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas

Meskipun beredar spekulasi kencang yang menyebutkan bahwa Osimhen telah masuk dalam radar perekrutan klub-klub dari Merseyside hingga London Barat, tak ada kesepakatan yang pernah tercapai. Sebaliknya, penyerang berusia 27 tahun ini justru terus menunjukkan bakatnya yang luar biasa di Prancis dan Italia.

Gelar juara Serie A diraihnya bersama Napoli, sebelum pindah ke Istanbul berkat masa pinjaman yang produktif. Standar individu yang luar biasa tetap terjaga di sana, dengan 59 gol dicetak untuk Gala dalam 74 penampilan.

Dia tetap menjadi pemain yang berada di puncak performanya dan kemungkinan besar akan menyambut tantangan untuk meningkatkan reputasinya di Inggris. Apakah dia akan berakhir di Old Trafford ataukah Benjamin Sesko telah mengisi posisi No. 9 untuk United berkat transfernya senilai £74 juta ($100 juta) pada 2025 dan musim debutnya yang mencetak 12 gol?