Patrice Evra menyebut satu-satunya pemain yang harus diupayakan habis-habisan oleh Man Utd untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas
Osimhen dikaitkan dengan beberapa klub Liga Premier
Meskipun beredar spekulasi kencang yang menyebutkan bahwa Osimhen telah masuk dalam radar perekrutan klub-klub dari Merseyside hingga London Barat, tak ada kesepakatan yang pernah tercapai. Sebaliknya, penyerang berusia 27 tahun ini justru terus menunjukkan bakatnya yang luar biasa di Prancis dan Italia.
Gelar juara Serie A diraihnya bersama Napoli, sebelum pindah ke Istanbul berkat masa pinjaman yang produktif. Standar individu yang luar biasa tetap terjaga di sana, dengan 59 gol dicetak untuk Gala dalam 74 penampilan.
Dia tetap menjadi pemain yang berada di puncak performanya dan kemungkinan besar akan menyambut tantangan untuk meningkatkan reputasinya di Inggris. Apakah dia akan berakhir di Old Trafford ataukah Benjamin Sesko telah mengisi posisi No. 9 untuk United berkat transfernya senilai £74 juta ($100 juta) pada 2025 dan musim debutnya yang mencetak 12 gol?
Mengapa Evra ingin melihat striker produktif Osimhen di Old Trafford
Saat diminta memilih satu pemain yang ingin ia lihat didatangkan oleh Setan Merah pada bursa transfer mendatang, bek sayap legendaris Evra—dalam wawancara bersama Stake—mengatakan kepada GOAL: “Osimhen. Saya sangat menghormati Galatasaray, cinta yang ia terima di sana, dan karakter sang pemain.
“Man United membutuhkan striker yang mumpuni, dan saya sangat menghormati para striker di Man United, terkadang [Bryan] Mbuemo. Namun, dulu, kami memiliki empat striker yang luar biasa, dan jika Anda ingin bermain di setiap kompetisi, Anda membutuhkan lebih banyak striker.
“Tentu saja, Anda membutuhkan beberapa bek, seperti bek kiri tambahan, karena bisa saja ada cedera dan bek kanan. Tentu saja, Casemiro akan pergi, jadi Anda perlu menggantikan para pemain itu. Untuk menyebut satu pemain, saya pilih Osimhen karena saya tahu para pemain ini bisa membuat perbedaan.”
Setan Merah diberitahu bahwa bintang Nigeria itu bisa menjadi 'pembawa perubahan'
Evra bukanlah orang pertama yang menyarankan United untuk merekrut Osimhen. Mantan penyerang Setan Merah, Louis Saha—yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk memimpin lini depan di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’—sebelumnya pernah mengatakan: “Saya sangat menyukai Victor Osimhen. Dia jelas memiliki karakter dan kualitas yang dibutuhkan. Dia juga memiliki rekam jejak yang bagus di Eropa: dia sukses di Prancis, menjadi juara di Italia bersama Napoli, dan pindah ke Turki bersama Galatasaray serta tampil cemerlang, sebuah langkah yang sejujurnya mungkin tidak dia inginkan.
“Dia mencetak gol di setiap level. Dia memiliki pengalaman di Liga Champions, dan lebih dari itu, dia memiliki kepribadian dan karisma yang sangat dibutuhkan skuad United ini.
“Saya pikir dia akan menjadi rekrutan yang transformatif bagi Manchester United. Jika Anda memikirkan tekanan yang dia hadapi di Napoli, membawa klub meraih gelar pertamanya dalam 33 tahun, maka dia adalah orang yang tepat untuk memimpin lini depan Manchester United. Saya yakin dia akan memberikan dampak besar di United. Saya sangat ingin melihat jajaran klub bergerak untuk merekrutnya, saya pikir dia adalah tepat apa yang kita butuhkan.”
Apakah Manchester United akan mendatangkan pesaing di lini serang untuk Sesko?
Rio Ferdinand adalah salah satu pihak yang ingin melihat United segera merekrut Osimhen sebelum ia pindah ke Galatasaray dengan nilai transfer yang “terlalu murah” sebesar £64 juta ($86 juta) pada 2025. Saran tersebut tidak diindahkan, dan kini klub sedang mengejar opsi-opsi alternatif.
Sesko telah berkembang menjadi penyerang utama Setan Merah, namun Liga Champions kembali menjadi target untuk musim 2026-27 dan Michael Carrick - yang baru saja menandatangani kontrak permanen sebagai manajer - menyadari bahwa kekuatan serangan tambahan diperlukan agar tim dapat bersaing di berbagai kompetisi.