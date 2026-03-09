AFP
Patrice Evra menunjuk manajer baru Manchester United yang diimpikan dan mendesak Cole Palmer untuk bergabung dengan Red Devils guna membalas dendam kepada Manchester City atas prank papan iklan Carlos Tevez
Enrique adalah impian, tetapi Carrick yang memiliki DNA-nya.
Sejak penunjukan Carrick sebagai pengganti sementara Ruben Amorim, United telah mengalami kebangkitan signifikan dalam performa mereka. Di bawah kepemimpinannya, tim ini berhasil meraih enam kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya mengalami satu kekalahan. Banyak yang mendesak agar mantan gelandang tersebut diberi jabatan secara permanen, sementara beberapa pakar berpendapat bahwa Setan Merah sebaiknya mencari alternatif lain.
Menanggapi hal tersebut, Evra mengatakan kepada Stake: "Saya tidak berbicara dengan dewan Manchester United atau Sir Jim Ratcliffe, tetapi jujur saja, dan tanpa bermaksud tidak menghormati PSG atau Nasser Al-Khelaifi, saya pikir Luis Enrique adalah manajer yang sempurna untuk Manchester United. Saya menyukai pria itu, saya menyukai filosofinya, apa yang dia alami dalam kehidupan pribadinya dan berhasil mengatasinya menunjukkan kepribadiannya. Pekerjaan yang dia lakukan di PSG dengan membawa mereka ke Liga Champions tanpa Lionel Messi, Kylian Mbappe, atau Neymar, itu adalah pekerjaan yang fantastis. Pemain harus bekerja sangat keras untuk bermain di Man United, mereka harus berlari banyak, dan saya pikir Enrique akan membawa itu. Tapi, saya tidak berpikir kita harus mengesampingkan Michael Carrick, dia telah melakukan pekerjaan yang hebat dan kita perlu memberinya kesempatan. Orang-orang menginginkan manajer hebat untuk Man United, tetapi saat ini, kita membutuhkan seseorang yang memahami klub dan para pemain. Enrique adalah taktikus jenius dan hebat dalam berinteraksi dengan pemain, tetapi saya pikir Carrick layak mendapatkan kesempatan.
Misi balas dendam ala Tevez untuk Cole Palmer
Di luar bangku cadangan manajerial, Evra memiliki saran transfer yang sensasional yang akan menggemparkan Premier League dan menyelesaikan dendam lama dengan Manchester City. Ia mendesak bintang Chelsea, Cole Palmer, untuk melakukan perpindahan kontroversial ke Red Devils, menggambarkannya sebagai respons sempurna terhadap perpindahan terkenal Carlos Tevez ke Etihad dan spanduk 'RIP Fergie' yang mengikuti. "Cole Palmer, jika kamu ingin mengganggu Man City seperti yang dilakukan Carlos Tevez terhadap Man United di masa lalu, maka kamu sangat dipersilakan untuk bergabung!" Evra menyatakan, mengajak pemain internasional Inggris itu untuk menjadi wajah baru serangan United.
Meskipun ada romantisme dalam langkah tersebut, bek kiri mantan itu memperingatkan bahwa beban jersey United jauh lebih berat daripada yang Palmer rasakan saat ini di Stamford Bridge. "Cole Palmer adalah talenta yang sangat menjanjikan dan bintang yang sedang naik daun, dia telah menandatangani kontrak besar dengan Chelsea, jadi saya tidak yakin apakah dia bisa pergi. Saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka jika dia ingin bermain untuk Man United," katanya. "Ketika Anda bermain untuk Man United, Anda tidak bisa hanya tampil bagus sebulan, Anda harus tampil konsisten sepanjang tahun. Itulah tekanan bermain untuk klub ini. Saya tidak bisa mengatakan apakah Palmer akan membawa Man United ke level yang lebih tinggi, karena tekanan di sana berbeda dengan yang ada di Chelsea."
Berfokus pada stabilitas pertahanan
Meskipun prospek merekrut penyerang seperti Palmer menarik bagi para penggemar, Evra menegaskan bahwa prioritas utama tim perekrutan saat ini haruslah lini belakang. Ia mencatat bahwa riwayat cedera Palmer menjadi perhatian dan bahwa United tidak bisa membiarkan pemain yang tidak konsisten tersedia untuk seleksi mengingat intensitas Liga Premier. Bagi Evra, fondasi dari tim United yang hebat dibangun atas pertahanan yang kokoh, suatu hal yang menurutnya kurang dalam era pasca-Ferguson saat klub kesulitan menemukan konsistensi.
"Saat ini, saya lebih fokus pada perbaikan pertahanan Man United. Palmer telah mengalami banyak cedera dan dia perlu kembali ke performa terbaiknya," kata Evra dengan hati-hati. Ia tetap yakin bahwa meskipun kehebatan individu disambut baik, disiplin kolektif skuadlah yang akan membawa klub kembali ke puncak sepak bola Eropa.
Jalan ke depan bagi Manchester United
Di Old Trafford, suasana tetap sangat positif meskipun baru saja mengalami kekalahan mengejutkan melawan Newcastle. Berada di posisi ketiga, Setan Merah bertekad membuktikan bahwa kekalahan pertama di era Carrick hanyalah hambatan sementara, bukan tanda kemunduran momentum.
Dalam kemewahan jadwal yang langka, United tidak memiliki gangguan di tengah pekan, memberikan Carrick jendela waktu tujuh hari yang berharga di lapangan latihan untuk menyempurnakan taktiknya. Tujuannya jelas: mempersiapkan skuad untuk pertandingan krusial pada Minggu melawan Aston Villa, sebuah laga yang dapat menentukan arah persaingan empat besar.
