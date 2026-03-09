Patrice Evra menunjuk manajer baru Manchester United yang diimpikan dan mendesak Cole Palmer untuk bergabung dengan Red Devils guna membalas dendam kepada Manchester City atas prank papan iklan Carlos Tevez

Sejak penunjukan Carrick sebagai pengganti sementara Ruben Amorim, United telah mengalami kebangkitan signifikan dalam performa mereka. Di bawah kepemimpinannya, tim ini berhasil meraih enam kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya mengalami satu kekalahan. Banyak yang mendesak agar mantan gelandang tersebut diberi jabatan secara permanen, sementara beberapa pakar berpendapat bahwa Setan Merah sebaiknya mencari alternatif lain.

Menanggapi hal tersebut, Evra mengatakan kepada Stake: "Saya tidak berbicara dengan dewan Manchester United atau Sir Jim Ratcliffe, tetapi jujur saja, dan tanpa bermaksud tidak menghormati PSG atau Nasser Al-Khelaifi, saya pikir Luis Enrique adalah manajer yang sempurna untuk Manchester United. Saya menyukai pria itu, saya menyukai filosofinya, apa yang dia alami dalam kehidupan pribadinya dan berhasil mengatasinya menunjukkan kepribadiannya. Pekerjaan yang dia lakukan di PSG dengan membawa mereka ke Liga Champions tanpa Lionel Messi, Kylian Mbappe, atau Neymar, itu adalah pekerjaan yang fantastis. Pemain harus bekerja sangat keras untuk bermain di Man United, mereka harus berlari banyak, dan saya pikir Enrique akan membawa itu. Tapi, saya tidak berpikir kita harus mengesampingkan Michael Carrick, dia telah melakukan pekerjaan yang hebat dan kita perlu memberinya kesempatan. Orang-orang menginginkan manajer hebat untuk Man United, tetapi saat ini, kita membutuhkan seseorang yang memahami klub dan para pemain. Enrique adalah taktikus jenius dan hebat dalam berinteraksi dengan pemain, tetapi saya pikir Carrick layak mendapatkan kesempatan.