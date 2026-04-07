Evra-TevezGetty/GOAL
Patrice Evra mengakui bahwa ia mengancam akan 'membunuh' Carlos Tevez karena 'mengkhianati' Man Utd dengan pindah ke Man City, saat ia mengungkap perselisihan mantan striker tersebut dengan Sir Alex Ferguson

Legenda Manchester United, Patrice Evra, mengungkapkan rasa kecewanya atas kepindahan kontroversial Carlos Tevez ke Manchester City pada tahun 2009. Mantan bek tersebut mengaku pernah mengancam sang striker secara bercanda setelah transfer tersebut, sambil menyiratkan bahwa kepindahan itu merupakan tindakan "balas dendam" langsung akibat keretakan hubungan Tevez dengan Sir Alex Ferguson.

    Persahabatan erat antara kedua pemain itu diuji hingga batasnya ketika penyerang asal Argentina itu memilih bergabung dengan rival sekota United setelah kekalahan mereka di final Liga Champions 2009 melawan Barcelona. Evra, yang pernah bermain bersama Tevez sebanyak 79 kali dengan seragam merah, mengenang betapa terkejutnya dia saat mengetahui berita tersebut saat sedang berlibur. Ia meyakini bahwa kepindahan itu dipicu oleh tidak adanya tawaran kontrak serta ketegangan yang semakin memuncak antara sang penyerang dan manajer Ferguson.

    Kehilangan cinta dan ancaman

    Evra tetap menjalin ikatan persaudaraan dengan Tevez, namun ia mengakui bahwa kabar tersebut pada awalnya hampir mustahil untuk diterima saat itu. Ia menekankan bahwa kepindahan itu secara mendasar mengubah keseimbangan kekuatan di Manchester, memberikan City landasan yang mereka butuhkan untuk menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris.

    Berbicara kepada The Athletic, Evra mengatakan: “Itu menyakitkan, bro. Itu menghancurkan hati. Aku tidak bisa mempercayainya. Itu terjadi setelah final Liga Champions dan dia tidak diturunkan sebagai starter. Dia berselisih dengan Ferguson. Tevez berkata, ‘Mereka tidak menawarkan apa-apa kepadaku’. Aku melihatnya saat liburan. Boom! Tevez bergabung dengan Manchester City. Aku meneleponnya dan berkata, ‘Aku akan membunuhmu, aku akan mematahkan kakimu, Carlito’. Ini terlalu menyakitkan. Sulit untuk diterima. Tapi menurutku ini adalah balas dendam kepada Sir Alex Ferguson. Itulah mengapa aku kecewa, karena pada akhirnya, kamu tidak akan pernah tahu kisah sebenarnya.”


    Evra berpendapat bahwa United harus membayar mahal atas transfer tersebut, karena kedatangan Tevez di Etihad Stadium menjadi pemicu kemenangan gelar Liga Premier pertama City. Namun, mantan pemain timnas Prancis itu memilih untuk mengutamakan hubungan pribadi mereka daripada persaingan di lapangan. Evra menambahkan: “Kami harus membayar mahal. Jika Tevez tidak bergabung dengan City, saya rasa mereka bahkan tidak akan pernah bisa memenangkan satu gelar liga pun. Anda merasa dikhianati, tapi dia tetaplah saudara saya. Kamu harus menghormati pilihannya.”

    Warisan Perpecahan Manchester

    Persaingan yang dipicu oleh kepindahan Tevez terus menjadi ciri khas era modern derby ini, dengan United yang masih berjuang untuk merebut kembali dominasi domestik mereka di masa lalu. Meskipun Setan Merah belum pernah menjuarai Liga Premier sejak musim terakhir Ferguson pada 2012-13, City telah meraih tujuh gelar liga dalam periode yang sama. Meskipun Evra dan Tevez tetap berteman dekat setelah pensiun, transfer tersebut tetap menjadi momen penting yang mengubah arah kedua raksasa Manchester itu selamanya.

