Patrice Evra mengakui bahwa ia mengancam akan 'membunuh' Carlos Tevez karena 'mengkhianati' Man Utd dengan pindah ke Man City, saat ia mengungkap perselisihan mantan striker tersebut dengan Sir Alex Ferguson

Evra tetap menjalin ikatan persaudaraan dengan Tevez, namun ia mengakui bahwa kabar tersebut pada awalnya hampir mustahil untuk diterima saat itu. Ia menekankan bahwa kepindahan itu secara mendasar mengubah keseimbangan kekuatan di Manchester, memberikan City landasan yang mereka butuhkan untuk menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris.

Berbicara kepada The Athletic, Evra mengatakan: “Itu menyakitkan, bro. Itu menghancurkan hati. Aku tidak bisa mempercayainya. Itu terjadi setelah final Liga Champions dan dia tidak diturunkan sebagai starter. Dia berselisih dengan Ferguson. Tevez berkata, ‘Mereka tidak menawarkan apa-apa kepadaku’. Aku melihatnya saat liburan. Boom! Tevez bergabung dengan Manchester City. Aku meneleponnya dan berkata, ‘Aku akan membunuhmu, aku akan mematahkan kakimu, Carlito’. Ini terlalu menyakitkan. Sulit untuk diterima. Tapi menurutku ini adalah balas dendam kepada Sir Alex Ferguson. Itulah mengapa aku kecewa, karena pada akhirnya, kamu tidak akan pernah tahu kisah sebenarnya.”



