Alexandre Pato, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, menjagokan Milan untuk meraih Scudetto. Ia juga menceritakan sebuah anekdot tentang bagaimana ia menjadi teman Alessandro Del Piero.





TENTANG DEL PIERO

"Saya selalu sangat mengaguminya dan suatu hari, tak lama setelah saya tiba di Italia, bersama seorang teman saya pergi ke Turin untuk menemuinya. Saya tahu di mana dia tinggal dan saya mengetuk pintu rumahnya".





Benarkah? Tanpa memberi tahu dia lebih dulu?

"Ya, memang begitu. Saya berkata kepadanya: "Saya datang karena sangat ingin bertemu denganmu". Dan dia benar-benar sangat baik: dia mengundang saya masuk, kami berbincang lama, lalu kami pergi makan malam. Dia juga yang membayar tagihannya (tertawa, red)".



