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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Pato mengungkapkan: "Saya mengenal Del Piero dengan mengetuk pintu rumahnya tanpa memberi tahu lebih dulu. Begini kejadiannya"

AC Milan
A. Pato
Serie A

Mantan pemain Brasil itu, eks AC Milan, menilai AC Milan bisa bersaing untuk meraih Scudetto: "Cukup Inter!"

Alexandre Pato, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, menjagokan Milan untuk meraih Scudetto. Ia juga menceritakan sebuah anekdot tentang bagaimana ia menjadi teman Alessandro Del Piero.


TENTANG DEL PIERO

"Saya selalu sangat mengaguminya dan suatu hari, tak lama setelah saya tiba di Italia, bersama seorang teman saya pergi ke Turin untuk menemuinya. Saya tahu di mana dia tinggal dan saya mengetuk pintu rumahnya".


Benarkah? Tanpa memberi tahu dia lebih dulu?

"Ya, memang begitu. Saya berkata kepadanya: "Saya datang karena sangat ingin bertemu denganmu". Dan dia benar-benar sangat baik: dia mengundang saya masuk, kami berbincang lama, lalu kami pergi makan malam. Dia juga yang membayar tagihannya (tertawa, red)".


  • Tentang AC Milan dan Scudetto

    "Bagi saya, Inter dan Milan selalu menjadi dua tim favorit. Dalam perburuan Scudetto, saya juga akan mewaspadai Napoli karena mereka punya skuad yang bagus. Inter dalam beberapa tahun terakhir banyak merayakan kesuksesan dan saya mengomentari untuk SBT (sebuah stasiun TV Brasil, red) dua final Liga Champions ketika mereka menjadi protagonis. Sekarang cukup Inter! (tertawa, red) Secepatnya saya berharap yang mencapai final Liga Champions adalah Milan".


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