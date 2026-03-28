Goal.com
Live
AC Milan v FC Internazionale - Serie A
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Pato bercerita: "Mereka bilang aku adalah Ronaldo baru. Di Milan ada banyak legenda, tapi aku ingat apa yang dilakukan Ancelotti. Dan soal cedera..."

Mantan pemain Milan itu berbagi kisahnya dalam sebuah wawancara, mengenang masa-masa indahnya bersama Milan.

Salah satu pertanyaan "bagaimana jika" terbesar dalam sejarah sepak bola terkini.

Alexandre Pato, yang bergabung dengan Milan saat baru berusia 18 tahun, tampaknya ditakdirkan untuk menorehkan halaman-halaman penting dalam olahraga favorit kita, namun pada akhirnya kariernya diwarnai oleh berbagai cedera yang menghambat, membatasi, dan pada akhirnya tak pernah membiarkannya mencapai puncak kariernya.

Di Milan, bagaimanapun, ia meninggalkan kenangan indah bagi para penggemar Rossoneri, kenangan yang ingin dihidupkan kembali oleh mantan pemain nomor 7 asal Brasil itu sendiri dalam sebuah wawancara dengan rekan-rekan di The Athletic: "Di ruang ganti, di sebelah kananku, ada Paolo Maldini. Lalu, di hadapan saya, saya melihat Kaká dan Ronaldo. Itu adalah tim legenda. Ancelotti menyuruh semua orang berdiri saat saya masuk. Setiap pemain datang menghampiri saya untuk menyapa. Saya berpikir: 'Wow, ini adalah rasa hormat'. Anda bisa menjadi pemain terbaik di dunia, tapi Anda harus tetap rendah hati. Anda harus menghormati orang lain."

  • KENANGAN

    Pato terlebih dahulu menekankan pentingnya konsep keluarga di Milan: "Di Milan, ini bukan sekadar soal sepak bola, melainkan sebuah keluarga. Itulah sebabnya tim Milan saat itu berhasil meraih segalanya. Jika kamu turun ke lapangan dan melihat cara mereka berlatih, kamu akan berpikir: 'Wow, aku harus melakukan hal yang sama'."

  • PERBANDINGAN DI BRASIL

    Selanjutnya, penyerang asal Brasil itu kembali menyinggung perbandingan yang sering dilontarkan pada awal kariernya, yang sering menyamakannya dengan Ronaldo Nazario siFenomeno: "Ketika kamu masih kecil di Brasil, jika kamu melakukan sesuatu yang istimewa, orang-orang akan bilang bahwa kamu adalah Pelé yang baru, Ronaldo yang baru. Ketika saya tiba di Milan, mereka berkata: 'Wow, ini adalah Ronaldo yang baru'. Tapi saya tidak pernah merasa sebagai Ronaldo yang baru. Saya berlatih hanya karena saya mencintai permainan ini. Saya berada di antara para pemain terbaik di dunia."

  • CEDERA

    Terakhir, dalam ceritanya ia juga menyinggung berbagai cedera yang dialaminya sepanjang karier: "Cedera adalah salah satu aspek tersulit dalam sepak bola. Orang-orang hanya melihat pertandingannya saja. Mereka tidak melihat deretan panjang pemain yang cedera dan harus menjalani pemulihan. Satu-satunya hal yang diinginkan adalah kembali ke lapangan. Setelah cedera pertama, lalu yang kedua dan ketiga, saya bermain dalam dua pertandingan, lalu cedera lagi."

Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL