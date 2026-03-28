Pato bercerita: "Mereka bilang aku adalah Ronaldo baru. Di Milan ada banyak legenda, tapi aku ingat apa yang dilakukan Ancelotti. Dan soal cedera..."

Salah satu pertanyaan "bagaimana jika" terbesar dalam sejarah sepak bola terkini.

Alexandre Pato, yang bergabung dengan Milan saat baru berusia 18 tahun, tampaknya ditakdirkan untuk menorehkan halaman-halaman penting dalam olahraga favorit kita, namun pada akhirnya kariernya diwarnai oleh berbagai cedera yang menghambat, membatasi, dan pada akhirnya tak pernah membiarkannya mencapai puncak kariernya.

Di Milan, bagaimanapun, ia meninggalkan kenangan indah bagi para penggemar Rossoneri, kenangan yang ingin dihidupkan kembali oleh mantan pemain nomor 7 asal Brasil itu sendiri dalam sebuah wawancara dengan rekan-rekan di The Athletic: "Di ruang ganti, di sebelah kananku, ada Paolo Maldini. Lalu, di hadapan saya, saya melihat Kaká dan Ronaldo. Itu adalah tim legenda. Ancelotti menyuruh semua orang berdiri saat saya masuk. Setiap pemain datang menghampiri saya untuk menyapa. Saya berpikir: 'Wow, ini adalah rasa hormat'. Anda bisa menjadi pemain terbaik di dunia, tapi Anda harus tetap rendah hati. Anda harus menghormati orang lain."