Patah hati mutlak di Old Trafford! Michael Carrick membuat pengakuan yang menghancurkan setelah Manchester United tersingkir secara mengejutkan dari ajang piala

Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah menelan kekalahan mengecewakan 3-2 dari Brighton & Hove Albion di Old Trafford. Laga ini dimulai dengan sangat baik bagi tuan rumah ketika bintang muda akademi Shea Lacey mencetak gol senior pertamanya untuk klub. Mason Mount dengan cepat menggandakan keunggulan hanya dua menit kemudian, menempatkan Manchester United sepenuhnya dalam kendali.

Namun, momentum berubah total sebelum jeda ketika Brighton melancarkan comeback sensasional untuk menyingkirkan United dari kompetisi ini.