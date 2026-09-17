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Patah hati mutlak di Old Trafford! Michael Carrick membuat pengakuan yang menghancurkan setelah Manchester United tersingkir secara mengejutkan dari ajang piala
Awal impian yang sirna di Old Trafford
Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah menelan kekalahan mengecewakan 3-2 dari Brighton & Hove Albion di Old Trafford. Laga ini dimulai dengan sangat baik bagi tuan rumah ketika bintang muda akademi Shea Lacey mencetak gol senior pertamanya untuk klub. Mason Mount dengan cepat menggandakan keunggulan hanya dua menit kemudian, menempatkan Manchester United sepenuhnya dalam kendali.
Namun, momentum berubah total sebelum jeda ketika Brighton melancarkan comeback sensasional untuk menyingkirkan United dari kompetisi ini.
- Getty Images Sport
Brighton bangkit untuk mengejutkan United
Charalampos Kostoulas memicu kebangkitan Brighton dengan memperkecil ketertinggalan lewat sebuah gol tepat sebelum jeda babak pertama, yang mengubah dinamika pertandingan. Mantan gelandang Pascal Gross kemudian menyamakan skor sesaat setelah laga melewati menit ke-60 dengan penyelesaian klinis. Sebelum United bisa berkumpul kembali, Maxim De Cuyper melepaskan gol ketiga yang menentukan untuk menuntaskan comeback dan membuat para pendukung tim tamu bersorak kegirangan.
Keruntuhan itu membuat Old Trafford terdiam saat keunggulan nyaman dua gol lenyap dalam sebuah periode bertahan yang buruk.
Carrick bertanggung jawab penuh
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, manajer Michael Carrick tidak menutup diri dari kritik dan mengakui bahwa ia memikul tanggung jawab atas kolapsnya tim di akhir laga. Sang manajer mencatat bahwa hasil-hasil tipis belakangan ini menumpuk dan menciptakan beban yang lebih berat, tetapi menegaskan bahwa menyia-nyiakan keunggulan dengan cara seperti itu tidak bisa diterima.
"Saya sepenuhnya memahami perasaan para suporter. Saya sepenuhnya memahaminya. Kami harus menerimanya. Saya sepenuhnya menerimanya. Pada akhirnya, ini tanggung jawab saya," ujar Carrick.
- News Images
Mengalihkan fokus ke laga melawan Fulham
Dengan perjalanan mereka di Carabao Cup terhenti secara tiba-tiba, Carrick menekankan pentingnya memberikan respons segera saat skuad berusaha bangkit. Sang manajer menyoroti bahwa tim harus terus berkembang, belajar dari momen-momen sulit, dan segera menemukan kembali kebiasaan menang mereka. Persiapan sudah dilakukan untuk laga penting Premier League melawan Fulham pada hari Minggu.
"Kami ingin menang dan kami ingin menang secepat mungkin. Sesederhana itu. Pertandingan berikutnya adalah hari Minggu, jadi hanya itu yang saya pikirkan saat ini," tutup Carrick.
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