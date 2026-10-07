Agen Federico Pastorello, dalam wawancara dengan Sportmediaset, berbicara, di antara topik lainnya, juga tentang Simone Inzaghi, yang setelah pengalaman empat tahun di Inter, kini menjalani musim keduanya di Arab Saudi, sebagai pelatih Al-Hilal.





"Apakah pernah ada kemungkinan untuk kembali ke Italia pada musim panas? Satu tahun pengalaman sangat membantunya, lalu pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi, tidak tertutup ke salah satu arah maupun arah lainnya, lalu tentu juga harus mempertimbangkan keinginan klub. Setiap musim panas ada 4-5 klub yang menginginkannya, termasuk dari Italia, juga pada musim panas ini, tetapi bahkan tidak perlu ada pendekatan karena keinginannya adalah bertahan," tutur Pastorello.