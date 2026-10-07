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grafica cm inzaghiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pastorello, agen Simone Inzaghi: "Dari Italia ada 4-5 panggilan. Di akhir tahun kami akan melakukan evaluasi"

S. Inzaghi
Al Hilal

Agen mantan pelatih Inter itu bicara: "Belum tertutup, baik ke satu arah maupun arah lainnya"

Agen Federico Pastorello, dalam wawancara dengan Sportmediaset, berbicara, di antara topik lainnya, juga tentang Simone Inzaghi, yang setelah pengalaman empat tahun di Inter, kini menjalani musim keduanya di Arab Saudi, sebagai pelatih Al-Hilal.


"Apakah pernah ada kemungkinan untuk kembali ke Italia pada musim panas? Satu tahun pengalaman sangat membantunya, lalu pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi, tidak tertutup ke salah satu arah maupun arah lainnya, lalu tentu juga harus mempertimbangkan keinginan klub. Setiap musim panas ada 4-5 klub yang menginginkannya, termasuk dari Italia, juga pada musim panas ini, tetapi bahkan tidak perlu ada pendekatan karena keinginannya adalah bertahan," tutur Pastorello.

  • Di antara klien Pastorello ada juga mantan pemain Inter lainnya, bek Francesco Acerbi, yang saat ini berstatus bebas transfer: "Dia sangat ingin kembali bermain, tetapi kami harus menemukan pilihan yang tepat, perlu menemukan konteks yang sesuai dengan kualitas dan statusnya".



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