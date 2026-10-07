Agen Federico Pastorello, dalam wawancara dengan Sportmediaset, berbicara, di antara lain, juga tentang Lorenzo Palmisani, kelahiran 2004, kiper Frosinone dan Timnas Italia U-21.





"Apakah Palmisani merupakan ide untuk Juventus? Juventus sudah melakukan pendekatan pada musim panas ini, seperti banyak klub asing lainnya dan juga dari Premier League. Juventus sempat berada pada momen di mana mereka bisa memutuskan untuk merekrutnya sebagai nomor 12 untuk ditempatkan di belakang Vicario, yang akan menjadi sebuah peluang. Namun, pemain muda yang masih sangat belia dan sangat bagus seperti ini harus bermain... Juventus, katakanlah, ada dalam kumpulan kemungkinan, lalu kita lihat apa yang akan terjadi," tutur Pastorello.