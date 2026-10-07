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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Pastorello, agen Palmisani: "Juventus pada musim panas bisa memutuskan apakah akan merekrutnya, sekarang dia masuk dalam daftar opsi"

Juventus
L. Palmisani
Transfers
Serie A
Frosinone

Agen kiper Frosinone dan timnas U-21 itu buka suara. Ia juga memberikan kabar terbaru soal Meret

Agen Federico Pastorello, dalam wawancara dengan Sportmediaset, berbicara, di antara lain, juga tentang Lorenzo Palmisani, kelahiran 2004, kiper Frosinone dan Timnas Italia U-21.


"Apakah Palmisani merupakan ide untuk Juventus? Juventus sudah melakukan pendekatan pada musim panas ini, seperti banyak klub asing lainnya dan juga dari Premier League. Juventus sempat berada pada momen di mana mereka bisa memutuskan untuk merekrutnya sebagai nomor 12 untuk ditempatkan di belakang Vicario, yang akan menjadi sebuah peluang. Namun, pemain muda yang masih sangat belia dan sangat bagus seperti ini harus bermain... Juventus, katakanlah, ada dalam kumpulan kemungkinan, lalu kita lihat apa yang akan terjadi," tutur Pastorello.

  • Tentang Meret

    Di antara para pemain yang diwakili Pastorello ada juga Alex Meret, kiper kelahiran 1997 yang kontraknya dengan Napoli berakhir pada 30 Juni 2027: "Apakah dia bisa memperpanjang lagi kontraknya dengan Napoli? Tentu kami akan terbuka untuk mendengarkan peluang yang ada. Tetapi jika saya harus bertaruh, saya akan bilang bahwa Alex begitu terikat dengan lingkungan itu sehingga bukan tidak mungkin dia bisa bertahan, tentu saja jika Napoli menginginkannya".

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