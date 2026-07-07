AFP
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‘Pastikan hal itu tidak terulang lagi’ - Begini reaksi Endrick atas peluang emas yang terbuang sia-sia bagi Brasil, sementara bintang muda Real Madrid itu bertekad bangkit lebih kuat di Piala Dunia 2030
Kekalahan yang menyakitkan bagi Brasil
Menurut media Brasil ge, Endrick meninggalkan stadion dengan rasa frustrasi yang mendalam akibat performa Brasil secara keseluruhan dan peluang yang ia lewatkan di babak kedua saat skor masih imbang tanpa gol. Brasil akhirnya tersingkir dari turnamen setelah menelan kekalahan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar.
Penyerang tersebut mengakui bahwa ia sebenarnya bisa mengubah hasil pertandingan dan berniat menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran berharga. Menanggapi peluang emas yang terbuang sia-sia itu, Endrick berkata: "Sangat besar. Setelah itu, saya bahkan terus berdoa kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada-Nya atas kesempatan itu, tetapi itu adalah momen di mana saya seharusnya bisa bermain lebih baik. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan itu. Saya akan berusaha agar hal seperti itu tidak terulang lagi."
- Getty Images
Menatap tahun 2030
Menilai pengalaman Piala Dunia pertamanya, Endrick mengakui bahwa kompetisi tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan harapannya, namun ia sangat menghargai perjalanan panjang yang harus dilalui untuk bisa mengenakan seragam tim nasional yang terkenal itu. Meskipun kecewa berat akibat tersingkir lebih awal, Endrick tetap sangat bertekad untuk mengamankan tempatnya di skuad untuk edisi berikutnya.
Endrick menambahkan: "Piala Dunia yang, tentu saja, tidak berjalan sesuai harapan saya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Periode yang sangat sulit harus dilalui untuk bisa sampai di sini. Ini adalah sebuah pengalaman. Saya akan bekerja keras selama empat tahun ke depan untuk bisa kembali ke sini."
Berfokus pada kepentingan bersama
Ketika ditanya apakah ia mengharapkan diri menjadi sosok kunci dan tumpuan utama bagi Brasil dalam siklus Piala Dunia mendatang, Endrick dengan cepat menghindari beban tekanan individu yang begitu besar itu. Sebaliknya, ia menyoroti pentingnya upaya kolektif dan kerja sama tim saat mereka berupaya membangun kembali kepercayaan diri yang telah hancur. Menekankan bahwa kesuksesan bergantung pada seluruh skuad, Endrick menjelaskan: "Saya akan bekerja keras. Semoga saya tidak menjadi satu-satunya andalan, semoga semua orang yang ada di sini turut berperan, sehingga kami bisa bekerja sama sebagai tim. Itulah yang terbaik bagi Brasil, dengan semua orang melakukan tugasnya dengan baik, sehingga kami tidak mengalami hal ini lagi."
- AFP
Bagaimana nasib Brasil selanjutnya?
Setelah mencatatkan penampilan terburuk mereka di Piala Dunia dalam 36 tahun terakhir, Carlo Ancelotti dan skuadnya kini akan kembali ke tanah air untuk menata ulang strategi. Brasil akan menjalani masa istirahat sebelum kembali beraksi selama jendela pertandingan internasional bulan September. Mereka telah menjadwalkan dua pertandingan persahabatan melawan Australia, dengan pertandingan pertama berlangsung pada 25 September di Townsville, disusul pertandingan kedua empat hari kemudian di Brisbane.
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