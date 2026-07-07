‘Pastikan hal itu tidak terulang lagi’ - Begini reaksi Endrick atas peluang emas yang terbuang sia-sia bagi Brasil, sementara bintang muda Real Madrid itu bertekad bangkit lebih kuat di Piala Dunia 2030

Menurut media Brasil ge, Endrick meninggalkan stadion dengan rasa frustrasi yang mendalam akibat performa Brasil secara keseluruhan dan peluang yang ia lewatkan di babak kedua saat skor masih imbang tanpa gol. Brasil akhirnya tersingkir dari turnamen setelah menelan kekalahan 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar.

Penyerang tersebut mengakui bahwa ia sebenarnya bisa mengubah hasil pertandingan dan berniat menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran berharga. Menanggapi peluang emas yang terbuang sia-sia itu, Endrick berkata: "Sangat besar. Setelah itu, saya bahkan terus berdoa kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada-Nya atas kesempatan itu, tetapi itu adalah momen di mana saya seharusnya bisa bermain lebih baik. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan itu. Saya akan berusaha agar hal seperti itu tidak terulang lagi."